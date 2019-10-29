Экономика

Российская газетаРоссийская газетаМинэкономразвития предложило поменять подход к оценке бедности

Минэкономразвития РФ подготовило проект постановления правительства, предлагающего изменить порядок учета бедности в стране.
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с чего всё началось

Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России

Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.
РБКвчера в 17:00

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Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Газета.Ru02:41

РБК: Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

РИА Новостивчера в 18:47

Минэкономразвития намерено изменить подход к учёту бедности

RT на русскомвчера в 20:18

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Коммерсантъвчера в 19:23

Власти РФ предложили изменить подход к учету бедности в стране

Московский Комсомолецвчера в 19:16

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:03

Минэкономразвития предложило усложнить алгоритм учета бедности в России

Znak.comвчера в 17:54
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RT на русском вчера в 12:42
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Отвечая на вопрос представителей СМИ, «готов ли президент Украины готов к встрече с Путиным», украинский министр сказал утвердительно.
ФАН 06:15
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Российская газета вчера в 20:00
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Общество

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Отмечается, что с 29 октября вступили в силу соответствующие изменения в Налоговый кодекс, исключающие из него понятия "дача", "дачный дом", "дачное строительство", "дачное некоммерческое объединение граждан" и "ведение дачного хозяйства".
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Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
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«Пятый президент Украины Петр Порошенко должен взять на себя ответственность за призывы к убийству президента Владимира Зеленского, которые озвучила депутат от фракции «Европейская солидарность» София Федина».
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Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
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Инцидент произошел в роддоме № 40 вечером 28 октября. Женщина погибла, выпав из окна на третьем этаже медучреждения, пишет REGNUM.
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Девушку, впавшую в кому в Турции, везут в Петербург

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Минэкономразвития о том, что за год из-за повышения налогов закрылись 668 000 малых и средних предприятий, противоречат данным других ведомств, которые имеются в распоряжении у Кремля.
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Зеленский начал свой рабочий визит в город с осмотра реконструированной трассы Запорожье — Мариуполь.
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Стало известно о столкновениях армий Сирии и Турции

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В России вступила в силу новая редакция закона об ОСАГО

Новая редакция закона об ОСАГО вступила в силу.
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Архангельский областной суд рассмотрит дело 51-летнего жителя Архангельска, которого обвиняют в убийстве трех человек и каннибализме.
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