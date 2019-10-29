Экономика
ВедомостиМинэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
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с чего всё началось
Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.РБКвчера в 17:00
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Общество
Минобрнауки повысило баллы ЕГЭ для 252 вузов
Минобрнауки России установило для всех своих 252 подведомственных вузов значение минимальных баллов ЕГЭ выше тех, что определяет Рособрнадзор.
ТК Звезда 05:46
Политика
МИД Украины объявил о начале разведения сил в Золотом
В поселке Золотое в Луганской области начался процесс разведения сил и средств, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Коммерсантъ 05:33
Армия и оружие
Потенциальных покупателей Су-57 перечислили в США
Российская газета вчера в 08:21
Происшествия
Задержан начальник полиции подмосковного Ступина
«28 октября при получении от гражданина 500 тыс. рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по городскому округу Ступино — начальник полиции, а также исполняющий обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции и двое оперуполномоченных данного подразделения», — сказала Волк.
RT на русском вчера в 10:50
Происшествия
Обвиняемый в смертельной аварии в Екатеринбурге отказался от полиграфа
Возможный виновник аварии, в которой погибли два жителя Екатеринбурга, отказался проходить проверку на полиграфе.
REGNUM вчера в 09:03
Происшествия
Россиянку, впавшую в кому на турецком курорте, доставят в Петербург
Российская газета 01:47
Общество
Количество моногородов в России может сократиться вдвое
По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета 00:30
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском вчера в 12:38
Экономика
Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений
Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
РИА Новости 04:59
Экономика
Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций
Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Газета.Ru 05:58
Киберспорт
Открыты предзаказы на артбук «Мир игры Death Stranding»
3DNews вчера в 12:38
Политика
Суд Брюсселя отложил решение об экстрадиции Пучдемона до декабря
Суд Брюсселя отложил принятие окончательного решения об экстрадиции бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона до 16 декабря.
Известия 06:14
Общество
Поперечный заявил, что его слова вырезали из «Вечернего Урганта»
Комик Данила Поперечный пришел на шоу "Вечерний Ургант", где рассказал о том, как появление на Первом канале спасает его от проблем с Центром Э. Эти слова были вырезаны из программы, сообщает сам комик в Twitter.
Газета.Ru 06:52
Политика
В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье
В Кремле считают неуместным говорить о реформе армии после ЧП с расстрелом срочником сослуживцев в Забайкалье, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:03
Общество
«Росатом» раскрыл данные о роли немецких ученых в ядерном проекте СССР
Госкорпорация показала анкеты немецких специалистов, которые сначала занимались разработкой атомного оружия при Адольфе Гитлере, а затем помогали создать атомную бомбу советским ученым.
РБК 01:43
Шоу-бизнес
Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным
Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.
Вечерний курьер вчера в 11:36
Финансы
Рубль демонстрирует ослабление в начале торгов
Рубль дешевеет к доллару и евро в начале валютных торгов понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.
Банки.ру вчера в 03:33
Здоровье
Доктор Мясников об эвтаназии: у человека нет права на смерть
Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова в интервью радио «Комсомольская правда» предложила решать вопрос о введении эвтаназии в России на референдуме.
Говорит Москва вчера в 08:06
Армия и оружие
США продолжат контролировать нефтяные месторождения в Сирии
Российская газета вчера в 20:00
Экономика
Чистая прибыль «Магнита» в III квартале сократилась на 57,3%
Выручка ритейлера в III квартале выросла на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 342,6 млрд руб. За отчетный период ритейлер открыл 613 магазинов, в 424 продуктовых магазинах и 214 магазинах "Магнит-косметик" была проведена реконструкция.
Rambler News Service 03:19
Кино
Макото Синкай планирует выпустить следующий фильм в 2022 году
Японский режиссер Макото Синкай, чья картина "Дитя погоды" выходит в российский прокат 31 октября, рассчитывает выпустить следующий фильм через три года.
ТАСС вчера в 01:10
Общество
Торговые сети столкнулись с отказами в выдаче лицензий на алкоголь
Российские торговые сети столкнулись с массовыми отказами в продлении и выдаче лицензий на реализацию алкоголя, пишет «Коммерсантъ».
РБК 04:02
Происшествия
На Урале покончила с собой преподаватель института МВД
31 канал Челябинска 01:42
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала горячее фото в бикини
Украинская поп-певица Настя Каменских снова порадовала своих фанатов откровенной фотографией с отдыха в Мексике.
Московский Комсомолец 04:37
Политика
Зеленский начал визит в Мариуполь с осмотра трассы
Зеленский начал свой рабочий визит в город с осмотра реконструированной трассы Запорожье — Мариуполь.
Украина.ру 05:39
Политика
На Украине заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным
10 октября Зеленский заявил, что встреча с российским коллегой рассматривается на международном уровне только в «нормандском формате», отметив, что двухсторонний формат пока невозможен.
Lenta.ru 05:47
Футбол
Роналду остался недоволен своей игрой против «Локомотива»
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал свою игру в поединке третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с московским «Локомотивом» (2:1).
Евро-футбол.ру 06:14