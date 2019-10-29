Экономика

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Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
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с чего всё началось

Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России

Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.
РБК28 октября в 17:00

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Росстат пояснил сообщения об изменении подхода к учету бедности

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Власти РФ предложили изменить подход к учету бедности в стране

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Минэкономразвития намерено изменить подход к учёту бедности

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Минэкономики предложило изменить подход к учету бедности

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 01:03

Минэкономразвития предложило усложнить алгоритм учета бедности в России

Znak.com28 октября в 17:54
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 07:46, Вашингтон
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Сбежавший из РФ участник протестной акции в Москве арестован заочно

Сбежавший из России участник протестной акции в Москве Айдар Губайдулин арестован заочно.
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Президент России Владимир Путин посетит Венгрию. Рабочий визит состоится 30 октября, сообщается на сайте Кремля.
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Депутат Богдан Яременко признал, что заказывал проституток, находясь в Раде в рабочее время, но сказал, что это была провокация с его стороны.
Газета.Ru 06:51
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Рассекреченные ФСБ России архивные материалы, посвященные жесточайшему массовому убийству, совершенному нацистами в октябре 1942 года в Ейском детском доме, стали основой для возбуждения Следственным комитетом России уголовного дела по статье 357 Уголовного кодекса РФ "геноцид".
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Из-за переживаний мать Анастасии Заворотнюк теряет слух

Как сообщает издание «КП», на фоне переживаний за судьбу дочери у 76-летней женщины начал пропадать слух.
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Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
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Акция "Яндекса" по обмену старой аудиотехники на новую умную колонку "Станция Мини" спровоцировала появление гигантской очереди возле фирменного магазина компании, расположенного в Москве на улице Тимура Фрунзе.
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Российский теннисист Даниил Медведев не смог преодолеть барьер второго раунда "Мастерса" в Париже, уступив французу Жереми Шарди, - 6/4, 2/6, 4/6.
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При стрельбе на вечеринке в Калифорнии погибли три человека

Три человека погибли, девять получили ранения в результате стрельбы возле одного из домов города Лонг-Бич в Калифорнии, сообщает ABC7 News.
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Обанкротился один из крупнейших хай-тек проектов России, получивший $1 миллиард госфинансирования

В понедельник Арбитражный суд Москвы объявил банкротом компанию «Ангстрем-Т», занимавшуюся производством микрочипов и получившую госфинансирование на 1 млрд долларов.
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Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам

Почему "Силмаш" пожаловался на Вьетнам в суд в Сингапуре Проблемы с проектом ТЭС "Лонг-Фу-1" во Вьетнаме возникли у "Силовых машин" после того, как в январе 2018 года компания попала в санкционный список Минфина США по обвинению в незаконных поставках газовых турбин в Крым.
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Девушка-арбитр показала Кака жёлтую карточку ради селфи с ним

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Число погибших при пожаре в доме в Ленобласти увеличилось до пяти

Спасатели обнаружили тело пятого погибшего при пожаре в среду утром в частном жилом доме во Всеволожском районе Ленинградской области в деревне Васкелово в садоводстве "Полиграфмаш".
ТАСС 07:20
Общество

Моряки Балтфлота нашли затонувшую подлодку у берегов Калининграда

Необычную находку обнаружили члены экипажа тральщика Балтийского флота "Александр Обухов" во время учений по поиску мин. Это затонувший объект, предположительно, подводная лодка.
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Подросток устроил стрельбу в московской школе

Школьник в столичном районе Войковский принес на занятия травматический пистолет и совершил выстрел в здании, передает РИА "Новости" со ссылкой на главное управление МВД России по Москве.
Газета.Ru 07:22
Общество

Верховный суд объяснил гарантии закона об амнистии капиталов

Декларации, поданные по закону об амнистии капитала, не могут являться основанием для возбуждения уголовных дел или доказательствами по делу.
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Свечников забил исторический гол в НХЛ

Лакросс-гол или «мичиганский гол» оформил россиянин Андрей Свечников в сегодняшнем матче против «Калгари» (2:1). При негативном для своей команды счете за 11 минут до финальной сирены 19-летний форвард отважился на дерзость, которую не могли себе позволить даже признанные мастодонты лиги.
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Фадеев перенес сердечный приступ

Максим Фадеев перенес сердечный приступ, рассказал «Суперу» собеседник в окружении продюсера.
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Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
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Экономика

Парламент Петербурга утвердил бюджет на 2020 год

Внесенный в парламент бюджет предполагает, что в 2020 году доходы бюджета составят 664,7 миллиарда рублей, а расходы – 701,4 миллиарда рублей.
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Какие знаки Зодиака живут друг с другом, как кошка с собакой

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Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова

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