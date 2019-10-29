Экономика
ВедомостиМинэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Читать в источнике
Оценить686
с чего всё началось
Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.РБК28 октября в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Власти РФ предложили изменить подход к учету бедности в стране
Московский Комсомолец28 октября в 19:16
ПФР заявил об участии в разработке методики определения нуждающихся россиян
РИА Новости29 октября в 10:58
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 00:03, Ашберн
Политика
В конгрессе США приняли резолюцию против включения России в G7
Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял в четверг резолюцию против участия России во встречах "большой семерки", говорится в сообщении на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.
Авто
Автомобилисты встревожились ростом расходов на вождение
Самым болезненным автомобилисты считают увеличение стоимости топлива, страхования, ремонта и технического обслуживания автомобиля.
Политика
Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине
Сийярто заявил, что Будапешт не готов ради геополитической выгоды жертвовать интересами 150 тыс. этнических венгров, которые проживают на западе Украины.
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
Политика
Меркель и Зеленский хотят быстрее решить газовый вопрос с Россией
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре отметили важность соглашения с Россией о будущем транзите российского газа через Украину, заявили в пресс-службе правительства ФРГ 31 октября на официальном сайте ведомства.
Происшествия
В Бурятии загорелся торговый центр
По данным «Восток Телеинформ», загорелся торговый центр «Николаевский» неподалеку от Улан-Удэ.
Здоровье
Онколог заявил, что рак невозможно победить
Политика
Путин призвал обнулить взаимные претензии России и Украины по газу
Президент РФ подчеркнул, что Украина получает российский газ и в настоящее время, пусть и по "ложному" реверсу.
Технологии
Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей
Политика
Кремль отреагировал на стрельбу в воинской части в Забайкалье
Стрельба в воинской части в Забайкалье должна быть тщательно расследована, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Рики Мартин в четвертый раз стал отцом
Что касается самого артиста, то он стал отцом уже в четвертый раз.
Футбол
«Зенит» разгромил «Томь» и вышел в четвертьфинал Кубка России
Хоккей
«Каролина» одолела «Калгари» благодаря дублю Свечникова
Происшествия
Пятилетний ребенок скончался в детском саду в Коми
В детском саду города Ухта (республика Коми) умер пятилетний ребенок.
Гаджеты
TNAA опубликовала полные характеристики Xiaomi Mi CC9 Pro
Считается, что это будет Xiaomi Mi CC9 Pro, который должен быть представлен уже 5 ноября.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче Кубка лиги
Мерсисайдский "Ливерпуль" обыграл лондонский "Арсенал" в серии пенальти матча Кубка Английской лиги.
Армия и оружие
СМИ назвали кодовое обозначение НАТО для Су-57
НАТО присвоила российскому истребителю пятого поколения кодовое обозначение Felon ("преступник" – прим. ред.). Об этом сообщил журнал Scramble Magazine, посвященный авиационной тематике.
Экономика
Рост экспорта приведет к дефициту продуктов в России
Эксперты предупреждают, что из–за планов Минсельхоза нарастить экспорт продуктов к 2025 году, на внутреннем рынке может возникнуть их дефицит.
Здоровье
Назван самый опасный возраст для мужчин и женщин
Исследование показало, что самый опасный возраст у сильной половины человечества начинается после 40 лет.
Общество
Эксперты оценили высокое качество приёма в тюменские вузы
В нашем регионе эксперты оценивали качество приема в 11 вузах. Лучший результат у Тюменского государственного университета.
Гаджеты
Новые смарт-часы Honor увидят свет до конца 2019 года
Бренд Honor, принадлежащий китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei, сообщил о том, что до конца текущего года будут представлены новые наручные смарт-часы.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Дмитрия Тарасова запретила ему видеться с дочерью
Экс-супруга запретила бывшему игроку «Локомотива» Дмитрию Тарасову видеться с дочерью Ангелиной.
Происшествия
Волонтеры ищут пропавших рыбаков в Приморье
Общество
Минфин предложил ввести налог для самозанятых ещё в 19 регионах
Министерство финансов России предложило с 2020 года распространить налоговый режим для самозанятых ещё на 19 регионов.
Происшествия
Замок из списка мирового наследия ЮНЕСКО сгорел в Японии
В 2000 году замок вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Шоу-бизнес
Гарик Харламов отказался видеть жену в постельных сценах «Текста»
Российский актер Гарик Харламов прокомментировал откровенные сцены в фильме Клима Шипенко «Текст», в которых приняла участие его жена Кристина Асмус.
Политика
Абэ извинился за отставку министра юстиции Японии на фоне скандала
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принес публичные извинения в связи с отставкой министра юстиции страны Кацуюки Каваи на фоне публикаций в СМИ о возможных нарушениях законодательства в ходе избирательной кампании его супруги, депутата верхней палаты парламента страны Анри Каваи.
Общество
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.