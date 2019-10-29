Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.

с чего всё началось

Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.

Политика В конгрессе США приняли резолюцию против включения России в G7 Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял в четверг резолюцию против участия России во встречах "большой семерки", говорится в сообщении на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.

Политика Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине Сийярто заявил, что Будапешт не готов ради геополитической выгоды жертвовать интересами 150 тыс. этнических венгров, которые проживают на западе Украины.

Политика Меркель и Зеленский хотят быстрее решить газовый вопрос с Россией Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре отметили важность соглашения с Россией о будущем транзите российского газа через Украину, заявили в пресс-службе правительства ФРГ 31 октября на официальном сайте ведомства.

Политика Абэ извинился за отставку министра юстиции Японии на фоне скандала Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принес публичные извинения в связи с отставкой министра юстиции страны Кацуюки Каваи на фоне публикаций в СМИ о возможных нарушениях законодательства в ходе избирательной кампании его супруги, депутата верхней палаты парламента страны Анри Каваи.