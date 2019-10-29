Экономика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваМинэкономразвития предложило изменить порядок учета бедности в России

Министерство экономического развития подготовило проект постановления правительства, где предлагается внести изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России.
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с чего всё началось

Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России

Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.
РБК28 октября в 17:00

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Минэкономразвития намерено изменить подход к учёту бедности

RT на русском28 октября в 20:18

ПФР заявил об участии в разработке методики определения нуждающихся россиян

РИА Новостивчера в 10:58

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 01:03

Росстат пояснил сообщения об изменении подхода к учету бедности

Газета.Ruвчера в 13:24

Минэкономики предложило изменить подход к учету бедности

Коммерсантъ28 октября в 19:23

Власти РФ предложили изменить подход к учету бедности в стране

Московский Комсомолец28 октября в 19:16

Минэкономразвития предложило усложнить алгоритм учета бедности в России

Znak.com28 октября в 17:54
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Медэксперт признал ошибку в деле о сбитом «пьяном» ребенке под Кировом

Судмедэксперт Сергей Насонов, который проводил анализ крови сбитого под Кировом мальчика, признал на допросе свою ошибку.
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Начались продажи обновленного седана Hyundai Solaris

Компания Hyundai объявила старт продаж обновленного седана Hyundai Solaris/Verna.
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Экономика

Акции «Газпрома» выросли до максимума с 2008 года

На Московской бирже стоимость акций «Газпрома» выросла на 2,33% и поднялась до отметки 259 руб. за акцию, свидетельствуют данные торгов.
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Путин прокомментировал встречу Зеленского с националистами

Президент России Владимир Путин прокомментировал визит лидера Украины Владимира Зеленского в поселок Золотое в Донбассе, где тот встретился с националистами, отметив, что не вправе давать оценку действиям украинского коллеги.
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Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете

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Футбол

ФК «Зенит» разгромил «Томь» и вышел в четвертьфинал Кубка России

Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 4:0 победили томскую "Томь" в домашнем матче 1/8 финала Кубка России.
Интерфакс-Спорт 14:51
Политика

Путин назвал абсурдом претензии Украины к Газпрому на 7 млрд долларов

Президент России Владимир Путин заявил, что претензии Антимонопольного комитета Украины к Газпрому на общую сумму в 7 млрд долларов являются абсурдными.
Взгляд.ру 14:40
Происшествия

Суд арестовал Павла Новикова по делу о массовых беспорядках в Москве

Басманный суд арестовал Павла Новикова по делу о массовых беспорядках в Москве, произошедших 27 июля, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:42
Общество

Новак отреагировал на решение Дании по «Северному потоку-2»

Россия удовлетворена выдачей Данией разрешения на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток-2», заявил министр энергетики России Александр Новак.
РБК 13:50
Экономика

Эксперты предупредили о дефиците продуктов из-за роста экспорта

"Дисбаланс между низкими темпами роста производства и высокими темпами роста экспорта и импортозамещения может привести к невыполнению заданий госпрограммы", – говорится в докладе.
Газета.Ru 06:44
Общество

Forbes узнал о проспоренном миллиардером Гордеевым $1 млн

Через неделю на счет фонда был переведен 1 млн долларов, утверждает Ильин.
BFM.ru 08:22
Наука

Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом

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Муж Лолиты ответил на обвинения в изменах

Напомним, Лолита подала на развод со своим пятым мужем, с которым состояла в браке с 2009 года.
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Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла

Продюсер Максим Фадеев сообщил о переменах в своем лейбле Malfa.
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Овечкин стал лучшим игроком дня в НХЛ

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Экономика

Четыре мусороперерабатывающих завода построят в Подмосковье

В Подмосковье построят четыре мусороперерабатывающих завода с выработкой электроэнергии.
Российская газета 08:58
Финансы

ФРС США в третий раз за год понизила ставку

Решение о понижении ставки стало третьим подряд в 2019 году - ранее подобные решения регулятор принимал в сентябре и июле.
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Шоу-бизнес

Татарский певец извинился за шутку над трупом сбитого животного

Татарский исполнитель Фирдус Тямаев принёс извинения за шутку о шашлыке из мяса сбитого животного.
News.ru 28 октября в 10:07
Экономика

Арбитражный суд признал банкротом завод «Ангстрем-Т»

Арбитражный суд Москвы по заявлению госкорпорации «ВЭБ.РФ» признал банкротом зеленоградский завод микроэлектроники «Ангстрем-Т», передает «Интерфакс».
Ведомости 28 октября в 04:44
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев солдата окунали головой в унитаз

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В ДТП с пожарной машиной в Томске пострадали 16 человек

При столкновении автомобиля Nissan, автобуса и пожарной машины пострадали 16 человек, двое из которых — дети.
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Ректор ВШЭ раскритиковал сотрудника за высказывания о русском языке

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов упрекнул профессора факультета гуманитарных наук вуза Гасана Гусейнова, опубликовавшего в Facebook запись с негативными оценками русского языка, в некорректном для преподавателя поведении в социальной сети.
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Армия и оружие

Норвегия отреагировала на операцию подлодок РФ в Северной Атлантике

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг прокомментировала операцию подводных лодок ВМФ России в Северной Атлантике.
Газета.Ru 09:55
Общество

Глава РЖД назвал сроки строительства моста на остров Сахалин

По словам Белозерова, технико-экономическое обоснование проекта железнодорожного моста на остров Сахалин подготовят в течение трех недель — месяца.
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Политика

Кремль отреагировал на стрельбу в воинской части в Забайкалье

Стрельба в воинской части в Забайкалье должна быть тщательно расследована, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
ТВ Центр вчера в 06:35
Политика

Орбан назвал условие принятия Венгрией заявления НАТО по Украине

Заявление НАТО по Украине не будет одобрено венгерской стороной без учета предложений по венгерским меньшинствам, проживающим в Закарпатье.
ТАСС 14:13
Футбол

Ганчаренко ответил на вопросы, Аксенов пошутил про бутсы

После матча 1/8 Кубка России по футболу между ЦСКА и "Уфой" Виктор Ганчаренко ответил на вопросы футболистов.
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Кузнецова прокомментировала идею об отмене домашних заданий в школе

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Общество

Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.
Газета.Ru 07:36
Армия и оружие

Ополченцы ЛНР и военные ВСУ начали отвод сил у Золотого

Украинские силовики и ополченцы ЛНР приступили к процессу отвода сил от линии соприкосновения в районе Золотого в Донбассе.
Московский Комсомолец вчера в 06:40
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