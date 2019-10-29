Экономика

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Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
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с чего всё началось

Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России

Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.
РБК28 октября в 17:00

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Росстат пояснил сообщения об изменении подхода к учету бедности

Газета.Ruвчера в 13:24

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Власти РФ предложили изменить подход к учету бедности в стране

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Минэкономразвития намерено изменить подход к учёту бедности

RT на русском28 октября в 20:18

Минэкономики предложило изменить подход к учету бедности

Коммерсантъ28 октября в 19:23

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 01:03

Минэкономразвития предложило усложнить алгоритм учета бедности в России

Znak.com28 октября в 17:54
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Российская газета 05:40
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У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".
Российская газета 10:17
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По факту новый материал представляет собой биоразлагаемый пластик на основе крахмала, который обрабатывают ультразвуком и подвергают теплообработке.
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Основатель сети микроблогов Twitter Джек Дорси заявил, что компания решила запретить у себя всю политическую рекламу.
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Самый точный гороскоп для всех знаков Зодиака на ноябрь-2019

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Зенит — Томь 4:0

Петербургский «Зенит» одержал крупную победу над томской «Томью» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.
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РИА Новости 02:54
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Газовые консультации Очередной раунд трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины о транзите газа в Европу состоялся в понедельник в Брюсселе.
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Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ в 2020 году

Правительство России утвердило максимальные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году.
РИА Новости 10:30
Происшествия

Пятилетний ребенок скончался в детском саду в Коми

В детском саду города Ухта (республика Коми) умер пятилетний ребенок.
Известия 16:35
Политика

Трамп назвал героем участвовавшего в ликвидации аль-Багдади пса

27 октября Трамп объявил, что лидер боевиков ИГ аль-Багдади уничтожен в ходе спецоперации США в Сирии.
RT на русском 15:54
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Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
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Умерла заслуженная артистка России Елена Гаудасинская

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Общество

Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.
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Происшествия

СК возбудил дело по факту убийства 214 детей в Ейске в 1942 году

Рассекреченные ФСБ России архивные материалы, посвященные жесточайшему массовому убийству, совершенному нацистами в октябре 1942 года в Ейском детском доме, стали основой для возбуждения Следственным комитетом России уголовного дела по статье 357 Уголовного кодекса РФ "геноцид".
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Задержан замглавы управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти

Следователи Ленинградской области задержали заместителя начальника второго отдела регионального управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаила Александрова, сообщает 30 октября ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах.
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Директора Физического института РАН задержали в Москве

В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
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Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
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Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»

Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
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Экономика

ФРС США снизила ставку третий раз подряд

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Боксер Денис Лебедев захотел запретить телевидение в России

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«Шахтер» проиграл киевскому «Динамо» в 1/8 финала

Встреча 1/8 финала, прошедшая в Киеве, завершилась в дополнительное время со счетом 2:1. В составе хозяев поля голами отметились Сергей Сидорчук (на 22-й минуте) и Денис Попов (109).
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СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

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В Жуковском прошёл этап испытаний космического корабля «Орёл»

Отмечается, что отделение крышки связано с работой парашютной системы аппарата, поэтому эта функция непосредственно влияет на обеспечение безопасности экипажа.
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Полиция задержала водителя маршрутки, сбежавшего с места ДТП в Твери

Тверская полиция задержала водителя маршрутки, сбежавшего с места ДТП, в котором пострадали три человека, сообщила РИА Новости представитель УМВД региона.
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