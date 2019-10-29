Экономика

ВедомостиВедомостиМинэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Читать в источнике
Комментировать950
с чего всё началось

Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России

Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.
РБК28 октября в 17:00

Подробнее о событии

Росстат пояснил сообщения об изменении подхода к учету бедности

Газета.Ruвчера в 13:24

Минэкономики предложило изменить подход к учету бедности

Коммерсантъ28 октября в 19:23

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 01:03

Минэкономразвития намерено изменить подход к учёту бедности

RT на русском28 октября в 20:18

ПФР заявил об участии в разработке методики определения нуждающихся россиян

РИА Новостивчера в 10:58

Власти РФ предложили изменить подход к учету бедности в стране

Московский Комсомолец28 октября в 19:16

Минэкономразвития предложило усложнить алгоритм учета бедности в России

Znak.com28 октября в 17:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 19:29, Ашберн
Общество

Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ в 2020 году

Правительство России утвердило максимальные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году.
РИА Новости 10:30
Наука

Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом

Специалисты провели исследование и выяснили, что самым вредным продуктом является мясо.
Газета DAILY вчера в 10:24
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° 06:20
Общество

Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры

Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
РБК 17:00
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости 10:56
Армия и оружие

Пентагон раскрыл детали уничтожения лидера ИГ аль-Багдади

РБК 18:21
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК 13:30
Космос

Крис Кэссиди, Николай Тихонов и Андрей Бабкин полетят на МКС в апреле

Астронавт НАСА Крис Кэссиди, российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин отправятся в апреле 2020 года на Международную космическую станцию (МКС).
ТАСС 19:02
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев солдата окунали головой в унитаз

Уралинформбюро 08:41
Политика

Путин прибыл из Будапешта в Калининград

Президент России Владимир Путин по завершении официального визита в Венгрию прилетел в Калининград.
Интерфакс 18:25
Единоборства

Глава UFC подтвердил, что бой Хабиба и Фергюсона в разработке

Дана Уайт, являющийся президентом UFC, подтвердил, что организация намерена провести поединок между действующим обладателем чемпионского пояса Хабибом Нурмагомедовым и претендентом на титул американцем Тони Фергюсоном.
Sport.ru 03:44
Политика

Владимир Путин прилетел в столицу Венгрии

REGNUM 09:23
Происшествия

Человек погиб в ДТП с тремя самосвалами на Сахалине

REGNUM 19:09
Политика

Украинский депутат признал переписку с проституткой в рабочее время

Газета.Ru 06:51
Экономика

Арбитражный суд признал банкротом завод «Ангстрем-Т»

Арбитражный суд Москвы по заявлению госкорпорации «ВЭБ.РФ» признал банкротом зеленоградский завод микроэлектроники «Ангстрем-Т», передает «Интерфакс».
Ведомости 28 октября в 04:44
Экономика

МГД приняла в первом чтении проект бюджета Москвы

Депутаты Мосгордумы в среду вечером приняли в первом чтении закон о бюджете Москвы на ближайшие три года.
Российская газета 15:30
Происшествия

Замглавы крымского минздрава совершил смертельное ДТП в Подмосковье

Известия 18:43
Космос

Фото: Телескоп «Хаббл» снял чудовищное лицо в космосе

Телескоп "Хаббл" заснял в космосе некий пугающий объект, который похож на чудовищное лицо.
РЕН ТВ вчера в 14:52
Гаджеты

Apple выпустит сразу 3 iPhone с поддержкой 5G

В 2020 ситуация должна измениться, и фанаты компании получат сразу три смартфона с поддержкой сетей нового поколения.
Crypto-news 09:05
Происшествия

В Японии загорелся замок из списка ЮНЕСКО

Огонь вспыхнул в древнем замке Сюри в префектуре Окинава — здание включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, передает NHK.
Коммерсантъ 17:40
Хоккей

«Ак Барс» победил «Адмирал» в матче КХЛ

Советский спорт 15:50
Здоровье

Правительству предложили раздавать лекарства по рецепту бесплатно

Говоря об экономической выгоде, ученые настаивают на том, что раздача бесплатных лекарств по рецепту поможет снизить смертность, улучшит качество и доступность лечения, снизит уровня бедности, что позволит достигнуть показателей национальный проектов «Здравоохранение» и «Демография».
URA.Ru вчера в 21:46
Происшествия

Директора Физического института РАН задержали в Москве

В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
РБК 11:34
Общество

Составлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами

Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата.
REGNUM 01:25
Происшествия

СК возбудил дело по факту смерти ребёнка в самолёте на Дальнем Востоке

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении ведомства.
RT на русском 19:25
Единоборства

Ковалев и Альварес проведут бой года. Пропустить невозможно

Оба боксера на протяжении многих лет были и до сих пор являются чемпионами мира, причем Канело владел титулами в трех весовых категориях.
Спорт-Экспресс 17:10
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 14:04
Космос

SpaceX хочет посадить Starship на Луну до конца 2021

Хайтек+ 28 октября в 07:13
Происшествия

Пятилетний ребенок скончался в детском саду в Коми

В детском саду города Ухта (республика Коми) умер пятилетний ребенок.
Известия 16:35
Культура

RT ответил Навальному роликом «Нас никто не смотрит»

В ролике приводятся отрывки из интервью Уотерса и Кустурицы, они заявляют, что всё же смотрят телеканал.
RT на русском 05:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное