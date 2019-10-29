Экономика
ВедомостиМинэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
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с чего всё началось
Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.РБК28 октября в 17:00
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ПФР заявил об участии в разработке методики определения нуждающихся россиян
РИА Новости29 октября в 10:58
Власти РФ предложили изменить подход к учету бедности в стране
Московский Комсомолец28 октября в 19:16
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В Венгрии прошли переговоры Путина и Орбана
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Дождь вчера в 14:11
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В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок
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Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
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Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ на 2020 год
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Коммерсантъ вчера в 13:04
Происшествия
В Петербурге прошла панихида по жертвам крушения А321 над Синаем
В Санкт-Петербурге в Троице-Измайловском соборе прошла панихида по жертвам крушения самолёта Airbus A321 над Синайским полуостровом в 2015 году.
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СК предупредил о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет РФ предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками госструктур, в том числе и следователями.
BFM.ru вчера в 12:50
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Богдан рассказал об усталости Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что глава государства Владимир Зеленский устал от негатива.
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По данным исследования, большинство россиян (68%) считают важным отмечать такие праздники, как День народного единства.
Интерфакс 04:20
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Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
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Директор Физического института имени Лебедева (ФИАН) РАН Николай Колачевский после обысков накануне был отпущен под подписку о невыезде.
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Обновление Outlanders в Доте выйдет после первого мейджора
Представитель Valve на Реддите сообщил приблизительную дату выхода обновления Outlanders. Дата выхода патча 7.23 в Dota 2 не сообщается.
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Жители России в возрасте от 24 до 45 лет считают "достойной" пенсию в 40 тыс. руб. Такой результат показал опрос сервиса по поиску работы Superjob, сообщает "Коммерсантъ".
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В Коми ребенок умер во время тихого часа в детском саду
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Рогозин рассказал о планах по запуску ракет космического назначения
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о планах по запуску ракет космического назначения до конца года.
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Как отмечается, Яременко заставил извиниться хакер известный под ником "Джокер".
Газета.Ru 04:06
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Генсек НАТО не хочет слышать мнение РФ о вступлении Украины в альянс
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не будет слушать, что думает Россия о вступлении Украины в Североатлантический альянс.
Газета.Ru вчера в 19:28