Экономика

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Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
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Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России

Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.
РБК28 октября в 17:00

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Нужно объявить кредитную амнистию для населения: эксперт об уровне бедности

REGNUMвчера в 00:05

Росстат пояснил сообщения об изменении подхода к учету бедности

Газета.Ru29 октября в 13:24

ПФР заявил об участии в разработке методики определения нуждающихся россиян

РИА Новости29 октября в 10:58

Минэкономразвития намерено изменить подход к учёту бедности

RT на русском28 октября в 20:18

Минэкономики предложило изменить подход к учету бедности

Коммерсантъ28 октября в 19:23

Власти РФ предложили изменить подход к учету бедности в стране

Московский Комсомолец28 октября в 19:16

Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России

РБК28 октября в 17:00
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 06:27, Вашингтон
Общество

Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.
Газета.Ru вчера в 07:36
Игры

В новом трейлере Marvel Avengers показали, что ждёт геймеров

Издатель Square Enix выложил в сеть новый геймплейный трейлер предстоящей видеоигры Avengers по комикс-вселенной Marvel.
REGNUM вчера в 15:10
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Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП под Москвой

Газета.Ru 03:24
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 14:04
Происшествия

Пьяный волгоградец убил жену и тещу

38-летний подозреваемый жил с супругой и ее матерью в квартире на улице Розы Люксембург.
Российская газета 06:15
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Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»

Причиной закрытия стал уход Мартиросяна и Светлакова из-за их нового контракта с ТНТ, запрещавшего участвовать в проектах других телеканалов.
Lenta.ru 03:02
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Зеленский назвал дату начала отвода сил в Петровском

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил в районе населённого пункта Петровское в Донбассе может начаться 4 ноября, если в течение недели продолжится режим тишины.
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Футбол

Киевское «Динамо» выбило «Шахтёр» из Кубка Украины

В матче 1/8 финала Кубка Украины киевское «Динамо» обыграло донецкий «Шахтёр» со счётом 2:1 и вышло в четвертьфинал.
Чемпионат вчера в 16:16
Происшествия

В ДТП с автобусом и пожарной машиной в Томске пострадали люди

В Томске в среду, 30 октября, на пересечении проспекта Мира и улицы 79-й Гвардейской Дивизии столкнулись пожарная машина и маршрутный автобус.
РЕН ТВ вчера в 04:41
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Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° вчера в 06:20
Общество

Утвержден рост тарифов ЖКХ в России

В Москве во втором полугодии 2020 года плата за услуги ЖКХ вырастет в среднем на пять процентов, следует из распоряжения премьер-министра России Дмитрия Медведева.
Lenta.ru вчера в 10:19
Наука

Врачи выяснили, как сердце предупреждает о развитии рака

Американские исследователи рассказали, каким образом человеческое сердце предупреждает о развитии рака.
7 новостей 01:18
Политика

Путин раскритиковал расходование средств в медицине

Президент России Владимир Путин назвал явно недостаточным объем финансирования первичного звена медицины по нацпроекту «Здравоохранение».
Lenta.ru 06:18
Политика

Кремль отреагировал на стрельбу в воинской части в Забайкалье

Стрельба в воинской части в Забайкалье должна быть тщательно расследована, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
ТВ Центр 29 октября в 06:35
Общество

В Нью-Йорке запретили продавать фуа-гра

Городской совет Нью-Йорка запретил с 2022 г. продавать фуа-гра, пишет The New York Times.
Ведомости 04:58
Общество

Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры

Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
РБК вчера в 17:00
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

РБК вчера в 13:30
Политика

Президент Чили отменил саммит АТЭС из-за митингов в стране

Президент Чили Себастьян Пиньера отменил саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), запланированный на ноябрь в Сантьяго, из-за массовых протестов.
Дождь вчера в 11:43
Общество

Рогозин сообщил о запросе NASA мест на «Союзах» в 2020-2021 годах

Ранее в четверг стало известно, что первый пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с экипажем для МКС состоится в апреле.
Известия 05:41
Политика

МИД Китая обвинил Майка Помпео в клевете

Заявления госсекретаря США Майка Помпео о Компартии КНР являются клеветой и намеренно искажают внешнюю и внутреннюю политику Китая.
REGNUM 06:05
Происшествия

Минобороны назвало видео «издевательств» в Забайкалье провокацией

Министерство обороны прокомментировало публикацию в СМИ видеозаписи, на которой якобы зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
РИА Новости 06:27
Шоу-бизнес

Рики Мартин с мужем Джваном Йосефом стали родителями в четвертый раз

Популярный музыкант и актер Рики Мартин с мужем-художником Джваном Йосефом в четвертый раз стали родителями.
Актуальные Новости вчера в 03:53
Политика

Глава офиса Зеленского рассказал об усталости президента от критики

Президент Украины Владимир Зеленский за менее чем год на посту уже крайне устал от негатива в свой адрес, заявил руководитель офиса украинского лидера Андрей Богдан.
Газета.Ru 05:46
Политика

Опубликована характеристика КГБ на Путина

Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на нынешнего президента Владимира Путина, который с 1975 года служил в ведомстве.
Газета.Ru 03:19
Общество

Потепление и плюсовая температура вернутся в Москву в начале ноября

Положительная температура воздуха вернется в столицу уже в пятницу, 1 ноября, сообщила РБК главный специалист метеобюро Москвы, метеоролог Татьяна Позднякова.
РБК 05:52
Авто

Кабриолету Aurus разрешили выезжать на дороги общего пользования

На один из экземпляров парадного кабриолета Aurus оформили допуск для выезда на дороги общего пользования.
Российская газета 04:00
Общество

Россияне выбрали самый желанный город для переезда

Санкт-Петербург почти вдвое обогнал Москву в рейтинге наиболее желанных городов для переезда.
Профиль вчера в 16:56
Политика

Российский сенатор отказался от поста из-за скандала с судимостью

У избранного неделю назад сенатора обнаружилась погашенная судимость.
Lenta.ru 06:19
Происшествия

В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата

Солдат-срочник Сергей Сафонов найден мертвым в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области.
Lenta.ru 05:56
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