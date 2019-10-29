Экономика

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Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
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с чего всё началось

Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России

Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.
РБК28 октября в 17:00

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