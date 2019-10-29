Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.

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Минэкономразвития подготовило проект о внесении изменений в порядок статистического измерения уровня бедности в России, сообщает РБК. Согласно документу, с 2020 года Росстат ежегодно начнет верифицировать показатели об уровне бедности данными о доходах населения.

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