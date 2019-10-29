Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРБК: Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Минэкономразвития подготовило проект о внесении изменений в порядок статистического измерения уровня бедности в России, сообщает РБК. Согласно документу, с 2020 года Росстат ежегодно начнет верифицировать показатели об уровне бедности данными о доходах населения.
Читать в источнике
Комментировать823
с чего всё началось

Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России

Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Газета.Ru02:41

РБК: Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

РИА Новостивчера в 18:47

Минэкономразвития намерено изменить подход к учёту бедности

RT на русскомвчера в 20:18

Минэкономики предложило изменить подход к учету бедности

Коммерсантъвчера в 19:23

Власти РФ предложили изменить подход к учету бедности в стране

Московский Комсомолецвчера в 19:16

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:03

Минэкономразвития предложило усложнить алгоритм учета бедности в России

Znak.comвчера в 17:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 06:08, Ашберн
Происшествия

В Москве задержаны мошенники, присваивавшие квартиры умерших людей

В Москве полиция задержала мошенников, которые за десять лет присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт МВД.
RT на русском 02:44
Экономика

Минфин и ЦБ представили новую систему пенсионных накоплений

Минфин и Банк России представили новую систему пенсионных накоплений, которая получила название "гарантированный пенсионный план" (ГПП).
Российская газета 05:17
Общество

Количество моногородов в России может сократиться вдвое

По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета 00:30
Армия и оружие

Россия передала Таджикистану вооружение на 320 млн рублей

Военнослужащие России передали армии Таджикистана партию военной техники и вооружения общей стоимостью около 320 млн рублей.
RT на русском 02:12
Происшествия

Три человека погибли в Москве от передозировки наркотиков

ТАСС 04:38
Общество

«Левада-центр»: россияне боятся произвола властей больше смерти

Больше всего респонденты боятся болезни близких и детей, мировой войны, произвола властей и болезни.
Коммерсантъ 05:14
Экономика

Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций

Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Газета.Ru 05:58
Происшествия

В Забайкалье похоронили убитого в воинской части сержанта

РБК 05:47
Общество

В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников

Согласно внесённым в Налоговый кодекс изменениям, льгота распространяется на взносы за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, за текущий и капитальный ремонт объектов капстроительства, относящихся к имуществу общего пользования.
REGNUM 05:04
Армия и оружие

Лаврентьев оценил планы США по контролю нефтяных месторождений в Сирии

Специальный представитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев прокомментировал заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что военные США продолжат защищать нефтяные месторождения в Сирии.
RT на русском вчера в 18:02
Экономика

Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог

Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости 27 октября в 20:01
Общество

ИРИ: 73% россиян выступают за «локализацию» российских IT-компаний

Опрос показал, что 34% респондентов испытывают чувство гордости за то, что у них есть выбор между использованием отечественных и зарубежных интернет-сервисов.
REGNUM 05:59
Происшествия

На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб ребенок

На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб десятилетний ребенок.
РБК 04:54
Политика

МИД Украины объявил о начале разведения сил в Золотом

В поселке Золотое в Луганской области начался процесс разведения сил и средств, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Коммерсантъ 05:33
Политика

Шведская Dagens Nyheter назвала Россию «историческим врагом» Европы

РИА Новости 05:22
Энергетика

Минск ищет замещение российской нефти

Белоруссия ищет пути замещения российской нефти, заявила заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина.
BFM.ru 03:10
Армия и оружие

США предложили Южной Корее участвовать в своих военных операциях

США предложили Южной Корее задействовать своих военнослужащих в совместных военных операциях не только на территории корейского полуострова, но и по всему миру.
Газета.Ru 02:25
Экономика

Сбербанк подтвердил планы по покупке доли в Mail.ru

Сбербанк подтвердил сообщения о том, что он намерен выкупить у Газпромбанка миноритарную долю в Mail.Ru Group.
РБК 05:48
Общество

В эфире у Соловьева подрались гости

"Вчера в студии Вечера было жарко", - написал он. Соловьев отметил, что в перерыве записи пришлось разнимать гостей - Вакарова и Семченко.
Газета.Ru 02:33
Общество

Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного

Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.
Lenta.ru 05:32
Футбол

Футболист «Ливерпуля» Милнер раскритиковал систему VAR

Полузащитник английского футбольного клуба "Ливерпуль" Джеймс Милнер раскритиковал cистему видеоассистента рефери (VAR).
ТАСС Спорт 03:01
Шоу-бизнес

У Максима Фадеева диагностировали сердечный приступ

Продюсер группы SEREBRO и владелец лейбал MALFA Максим Фадеев перенес сердечный приступ.
KM.ru вчера в 05:38
Футбол

Покидающий США Руни назвал серьезную проблему МЛС

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни заявил, что в МЛС слишком маленькие зарплаты.
Sport24.ru 04:51
Политика

Глава МИДа Украины заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным

Сегодня, общаясь с журналистами в Мариуполе, Пристайко подтвердил, что сам был свидетелем этих телефонных разговоров.
Говорит Москва 05:28
Футбол

Роналду: играл бы только в важных матчах, если бы это зависело от меня

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду признался, что если бы у него была возможность, то он бы принимал участие только в важных матчах.
RT на русском вчера в 13:50
Экономика

Чистая прибыль «Магнита» по МСФО за девять месяцев упала на 48,6%

Чистая прибыль "Магнита" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за девять месяцев 2019 года упала на 48,6% по сравнению с показателем прошедшего года и составила 13,058 млрд рублей.
ТАСС 04:09
Политика

Партия Меркель провалилась на выборах в Тюрингии

Expert.ru вчера в 03:07
Общество

Торговые сети столкнулись с отказами в выдаче лицензий на алкоголь

Российские торговые сети столкнулись с массовыми отказами в продлении и выдаче лицензий на реализацию алкоголя, пишет «Коммерсантъ».
РБК 04:02
Происшествия

После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды

Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.
RT на русском 03:37
Происшествия

Роженица выпала из окна роддома в Екатеринбурге

Известия 05:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное