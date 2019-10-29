Экономика
ВедомостиМинэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
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с чего всё началось
Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.РБКвчера в 17:00
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Происшествия
В Москве три человека погибли от передозировки наркотиками
В Москве в Басманном районе обнаружили мёртвыми двух мужчин и девушку, которые, по предварительным данным, скончались от передозировки наркотиками.
RT на русском 05:27
Политика
Глава МИД Украины заявил о начале разведения сил в Золотом
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что во вторник процесс разведения сил между украинскими силовиками и ополченцами начался в Золотом в Донбассе, на очереди Петровское.
РИА Новости 05:28
Политика
В Раде рассказали о возвращении фашизма на Украину
Lenta.ru вчера в 18:39
Общество
В эфире у Соловьева подрались гости
"Вчера в студии Вечера было жарко", - написал он. Соловьев отметил, что в перерыве записи пришлось разнимать гостей - Вакарова и Семченко.
Газета.Ru 02:33
Экономика
Цены на гречку в Алтайском крае выросли на 79%
По данным Алтайкрайстата за девять месяцев 2019 года средние отпускные цены на гречку в Алтайском крае для промышленных компаний выросли на 79% (до 15,7 тыс. руб. за тонну) к аналогичному периоду прошлого года.
Коммерсантъ вчера в 06:07
Происшествия
Роженица выпала из окна роддома в Екатеринбурге
Инцидент произошел в роддоме №40 вечером 28 октября. Женщина погибла, выпав из окна на третьем этаже медучреждения, пишет REGNUM.
Известия 05:17
Энергетика
Минск ищет замещение российской нефти
Белоруссия ищет пути замещения российской нефти, заявила заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина.
BFM.ru 03:10
Финансы
ЦБ РФ впервые раскрыл валютную структуру торговли с Турцией
Центробанк РФ впервые раскрыл валютную структуру двусторонней торговли с Турцией.
ФАН 03:22
Армия и оружие
Потенциальных покупателей Су-57 перечислили в США
Российская газета вчера в 08:21
Путешествия
Отдых в Турции может подорожать
В следующем сезоне, по словам экспертов, возможный рост налогов почти не скажется на стоимости турпакетов: отельеры уже объявили контрактные цены на 2020 год, многие туроператоры продают путевки на лето будущего года.
РИА Новости вчера в 06:54
Политика
Еврокомиссия разочарована итогами встречи по газу с Россией и Украиной
Еврокомиссия (ЕК) разочарована итогами трехсторонней встречи по газовой проблематике в формате РФ - Еврокомиссия - Украина, которая состоялась 28 октября в Брюсселе.
Rambler News Service вчера в 13:07
Происшествия
В Башкирии пять человек отравились угарным газом
В Башкирии в городе Нефтекамск пять человек получили отравление угарным газом, один из них скончался.
RT на русском 04:40
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru вчера в 02:57
Шоу-бизнес
Жена Дмитрия Хрусталева заменила Сашу Савельеву в группе «Фабрика»
Жена шоумена Дмитрия Хрусталева (40), Мария Гончарук (29) стала третьей солисткой в группе «Фабрика».
Lisa.ru вчера в 03:45
Общество
Торговые сети столкнулись с отказами в выдаче лицензий на алкоголь
Российские торговые сети столкнулись с массовыми отказами в продлении и выдаче лицензий на реализацию алкоголя, пишет «Коммерсантъ».
РБК 04:02
Общество
Вступили в силу новые поправки в закон об ОСАГО
Новая редакция закона об обязательном страховании автогражданской ответственности, принятая Государственной Думой РФ в апреле 2019 года, с 29 октября вступает в силу, сообщает «Коммерсантъ».
Красная весна 05:24
Кино
Авторы «Игры престолов» отказались снимать новые «Звездные войны»
Напомним, в мае 2019 года компания Disney заключила договор с Бэнниофом и Уайсом по работе над новым фильмом «Звездных войн».
RuNews24.ru 05:24
Технологии
Лингвисты научились определять психотип человека по записям в соцсетях
В Пермском классическом университете разработали специальную программу BFI CNN Detector, с помощью которой можно определить социальные и поведенческие черты пользователей социальных сетей.
Российская газета 01:55
Авто
Новую Kia Optima показали в Сети
В Сети появились шпионские фотографии премиального седана Kia Optima, который имеет заводской индекс DL3c.
32CARS.ru 02:21
Экономика
Подсчитаны потери россиян из-за контрсанкций
Введенные Россией в 2014 году контрсанкции в отношении продовольственных товаров из ряда зарубежных стран приводят к дополнительным тратам граждан: каждый год россияне переплачивают 445 миллиардов рублей в ценах 2013 года.
Lenta.ru 05:14
Происшествия
После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды
Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.
RT на русском 03:37
Политика
Нафтогаз грозится закачать водород в ГТС Украины
Руководство «Нафтогаза» намерено закачать водород в украинскую газотранспортную систему в случае неподписания транзитного контракта с «Газпромом» на прокачку газа через Украину в Европу.
Новый День вчера в 12:42
Экономика
Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений
Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
РИА Новости 04:59
Музыка
Ви из BTS поклялся выступать до конца своей жизни
Во время концерта бойз-бэнда в Сеуле Ви пообещал, что будет продолжать выступления до тех пор, пока каждый из АРМИ не увидит концерт группы вживую.
Popcake вчера в 04:00
Хоккей
Хоккеист Малкин получил гражданство США
Российский хоккеист "Питтсбурга" Евгений Малкин имеет гражданство США. Об этом в интервью Sports.ru сообщил юрист Дмитрий Мачихин.
Pravda.Ru вчера в 08:54
Здоровье
Врачи дали рекомендации по предупреждению инсульта
Симптомы развития инсульта являются неочевидными, по этой причине люди не догадываются, что пребывают в зоне риска.
RuNews24.ru 04:56
Происшествия
Два человека погибли при взрыве колеса на причале в Петербурге
RT на русском 04:53
Происшествия
Тверской министр получил четыре года колонии за поджог джипа в Москве
Суд приговорил министра по обеспечению контрольных функций Тверской области Виктора Шафороста к 4 годам колонии общего режима за поджог автомобиля в Москве с целью уничтожить доказательства по уголовному делу, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
РИА Новости 05:40
Общество
Количество моногородов в России может сократиться вдвое
По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета 00:30