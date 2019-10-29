Экономика

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Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
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с чего всё началось

Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России

Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.
РБКвчера в 17:00

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:03

Власти РФ предложили изменить подход к учету бедности в стране

Московский Комсомолецвчера в 19:16

Правительство выяснит, сколько бедных проживает в России

URA.Ruвчера в 20:12

Минэкономики предложило изменить подход к учету бедности

Коммерсантъвчера в 19:23

Минэкономразвития намерено изменить подход к учёту бедности

RT на русскомвчера в 20:18

Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности, сообщили СМИ

РИА Новостивчера в 18:47

Минэкономразвития предложило усложнить алгоритм учета бедности в России

Znak.comвчера в 17:54
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Культура

Стартовал показ комедийного телесериала с Пореченковым и Охлобыстиным

На телеканале ТНТ состоялась премьера комедийного сериала «Полярный».
RT на русском 01:27
Политика

Трамп назвал Зеленского «новым президентом России»

Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".
РИА Новости вчера в 13:15
Общество

В Госдуме допустили сокращение моногородов вдвое

Число моногородов в России может сократиться почти вдвое — с 321 до 170.
РБК вчера в 21:46
Политика

Поставки газа через Украину решатся через суд

Консультации между Россией и Украиной при посредничестве Еврокомиссии о газовом транзите осложнились противоречиями между «Газпромом» и «Нафтогазом».
Телеканал 360° вчера в 21:54
Происшествия

Красноярск: пропавших без вести при прорыве дамбы продолжают искать

В Курагинском районе Красноярского края продолжаются поиски без вести пропавших при прорыве дамбы.
REGNUM 27 октября в 23:59
Происшествия

Суд на два месяца арестовал расстрелявшего сослуживцев солдата

Известия вчера в 03:44
Киберспорт

Официально: Death Stranding выйдет на ПК летом следующего года

Студия Kojima Productions объявила о том, что выпустит Death Stranding на ПК в начале лета 2020 года.
3DNews вчера в 08:55
Политика

Депутат Рады предрек Украине поражение в «газовой войне» с Россией

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин заявил, что если дело дойдет до "газовой войны" между Украиной и Россией, то Киев в ней проиграет.
Газета.Ru вчера в 21:40
Политика

Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже

Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.
ТАСС вчера в 10:10
Общество

Ученые раскрыли неожиданно полезное свойство кофе

Кофе оказался крайне полезным для предотвращения рака и диабета 2 типа.
Версия.Инфо вчера в 23:39
Происшествия

Под Новосибирском произошло землетрясение

10 октября в Иркутске произошло землетрясение магнитудой 4. Тогда толчки почувствовали жители поселков Луговое, Мельничная Падь и Бозой.
РБК 00:13
Происшествия

Свердловчанка выпала из окна роддома и погибла

В Екатеринбурге молодая мать выпала из окна третьего этажа роддома и погибла. Инцидент произошёл 28 октября, пишут местные СМИ.
REGNUM 00:09
Шоу-бизнес

Больная раком Анастасия Заворотнюк сделала последний подарок матери

По данным сайта, больная раком Анастасия Заворотнюк отблагодарила свою мать подарком за помощь в воспитании дочери Милы в последние месяцы.
Сиб.фм вчера в 23:45
Происшествия

Пропавшую под Томском семью с годовалым ребенком нашли

РЕН ТВ вчера в 01:12
Хоккей

Хоккеист Евгений Малкин подтвердил, что получил гражданство США

Российский нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил, что у него есть гражданство США.
Российская газета вчера в 14:50
Армия и оружие

Лаврентьев оценил планы США по контролю нефтяных месторождений в Сирии

Специальный представитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев прокомментировал заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что военные США продолжат защищать нефтяные месторождения в Сирии.
RT на русском вчера в 18:02
Технологии

Facebook научила нейросеть обманывать системы распознавания лиц

Американская корпорация Facebook представила (.pdf) новую технологию, благодаря которой можно менять ключевые черты лица, чтобы системы распознавания лиц не могли узнать человека.
Коммерсантъ вчера в 08:41
Происшествия

Россиянка впала в кому на отдыхе в Турции

Жительница Петербурга Кира Шиловская была госпитализирована из отеля в турецкой Анталье в тяжелом состоянии.
BFM.ru 27 октября в 03:54
Общество

В Японии 4,5 тысячи человек после тайфуна не могут вернуться домой

Из-за тайфуна пострадали посевы на общей площади в 14 000 гектаров. Более 3,4 тысячи квартир и частных домов остается без воды.
RuNews24.ru 01:17
Шоу-бизнес

Ольга Зуева и Данила Козловский впервые станут родителями

В семействе востребованных российских актеров Данилы Козловского и Ольги Зуевой в скором времени случится пополнение.
ГлобалМСК.ру вчера в 12:22
Финансы

ЦБ впервые раскрыл масштабы торговли с Турцией в рублях

Минфин России раскрывал РБК, что в 2018 году доля торговых расчетов между Россией и Турцией в рублях составила 21%, в долларах — 65% и в евро — около 13%, но без разбивки по экспорту и импорту.
РБК вчера в 23:00
Здоровье

Прививки от гриппа сделали 30 процентов россиян

"Суммарно привито 43,4 млн человек (30% от численности населения)", - говорится в сообщении.
РИА Новости 00:10
Шоу-бизнес

Татарский певец извинился за шутку над трупом сбитого животного

News.ru вчера в 10:07
Кино

Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»

Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал вчера в 07:37
Кино

Сценаристом новых «Пиратов Карибского моря» стал создатель «Чернобыля»

Труд 26 октября в 08:09
Армия и оружие

Япония попросила США не высаживать десант на юге страны

Японские власти потребовали у Соединенных Штатов прекратить проведение военных учений парашютно-десантных сил на острове Окинава.
Свободная Пресса 01:02
Происшествия

В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям

Сотрудники московского уголовного розыска задержали участников организованной группы, которая подделывала завещания умерших людей и присваивала их квартиры, по предварительным данным, таким образом было украдено 15 квартир, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:04
Гаджеты

На ноутбуках появится Windows 10X

WalkingCat успел зафиксировать информационную утечку до ее удаления. Есть вероятность внедрения Windows 10X во все традиционные ноутбуки.
Anonsens 27 октября в 00:53
Общество

Две модели показали грудь во время бейсбольного матча

Metaratings вчера в 10:33
Общество

Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов

Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.
REGNUM вчера в 03:42
Как работают Яндекс.Новости?
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