Экономика
ВедомостиМинэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
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с чего всё началось
Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.РБКвчера в 17:00
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Стартовал показ комедийного телесериала с Пореченковым и Охлобыстиным
На телеканале ТНТ состоялась премьера комедийного сериала «Полярный».
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Трамп назвал Зеленского «новым президентом России»
Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".
Общество
В Госдуме допустили сокращение моногородов вдвое
Число моногородов в России может сократиться почти вдвое — с 321 до 170.
Политика
Поставки газа через Украину решатся через суд
Консультации между Россией и Украиной при посредничестве Еврокомиссии о газовом транзите осложнились противоречиями между «Газпромом» и «Нафтогазом».
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Красноярск: пропавших без вести при прорыве дамбы продолжают искать
В Курагинском районе Красноярского края продолжаются поиски без вести пропавших при прорыве дамбы.
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Суд на два месяца арестовал расстрелявшего сослуживцев солдата
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Официально: Death Stranding выйдет на ПК летом следующего года
Студия Kojima Productions объявила о том, что выпустит Death Stranding на ПК в начале лета 2020 года.
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Депутат Рады предрек Украине поражение в «газовой войне» с Россией
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин заявил, что если дело дойдет до "газовой войны" между Украиной и Россией, то Киев в ней проиграет.
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже
Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.
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Ученые раскрыли неожиданно полезное свойство кофе
Кофе оказался крайне полезным для предотвращения рака и диабета 2 типа.
Происшествия
Под Новосибирском произошло землетрясение
10 октября в Иркутске произошло землетрясение магнитудой 4. Тогда толчки почувствовали жители поселков Луговое, Мельничная Падь и Бозой.
Происшествия
Свердловчанка выпала из окна роддома и погибла
В Екатеринбурге молодая мать выпала из окна третьего этажа роддома и погибла. Инцидент произошёл 28 октября, пишут местные СМИ.
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Больная раком Анастасия Заворотнюк сделала последний подарок матери
По данным сайта, больная раком Анастасия Заворотнюк отблагодарила свою мать подарком за помощь в воспитании дочери Милы в последние месяцы.
Происшествия
Пропавшую под Томском семью с годовалым ребенком нашли
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Хоккеист Евгений Малкин подтвердил, что получил гражданство США
Российский нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил, что у него есть гражданство США.
Армия и оружие
Лаврентьев оценил планы США по контролю нефтяных месторождений в Сирии
Специальный представитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев прокомментировал заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что военные США продолжат защищать нефтяные месторождения в Сирии.
Технологии
Facebook научила нейросеть обманывать системы распознавания лиц
Американская корпорация Facebook представила (.pdf) новую технологию, благодаря которой можно менять ключевые черты лица, чтобы системы распознавания лиц не могли узнать человека.
Происшествия
Россиянка впала в кому на отдыхе в Турции
Жительница Петербурга Кира Шиловская была госпитализирована из отеля в турецкой Анталье в тяжелом состоянии.
Общество
В Японии 4,5 тысячи человек после тайфуна не могут вернуться домой
Из-за тайфуна пострадали посевы на общей площади в 14 000 гектаров. Более 3,4 тысячи квартир и частных домов остается без воды.
Шоу-бизнес
Ольга Зуева и Данила Козловский впервые станут родителями
В семействе востребованных российских актеров Данилы Козловского и Ольги Зуевой в скором времени случится пополнение.
Финансы
ЦБ впервые раскрыл масштабы торговли с Турцией в рублях
Минфин России раскрывал РБК, что в 2018 году доля торговых расчетов между Россией и Турцией в рублях составила 21%, в долларах — 65% и в евро — около 13%, но без разбивки по экспорту и импорту.
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Прививки от гриппа сделали 30 процентов россиян
"Суммарно привито 43,4 млн человек (30% от численности населения)", - говорится в сообщении.
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Татарский певец извинился за шутку над трупом сбитого животного
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Кино
Сценаристом новых «Пиратов Карибского моря» стал создатель «Чернобыля»
Армия и оружие
Япония попросила США не высаживать десант на юге страны
Японские власти потребовали у Соединенных Штатов прекратить проведение военных учений парашютно-десантных сил на острове Окинава.
Происшествия
В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям
Сотрудники московского уголовного розыска задержали участников организованной группы, которая подделывала завещания умерших людей и присваивала их квартиры, по предварительным данным, таким образом было украдено 15 квартир, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Гаджеты
На ноутбуках появится Windows 10X
WalkingCat успел зафиксировать информационную утечку до ее удаления. Есть вероятность внедрения Windows 10X во все традиционные ноутбуки.
Общество
Две модели показали грудь во время бейсбольного матча
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Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов
Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.