Экономика
ВедомостиМинэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Читать в источнике
Оценить27
с чего всё началось
Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.РБК17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 20:34, Ашберн
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Общество
Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов
Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.
Кино
Сценаристы «Игры престолов» признались в своих ошибках
Сценаристы сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс признались в своем непрофессионализме и в том, что они были не готовы экранизировать подобную масштабную сагу, передает журнал Vanity Fair.
Транспорт
Южно-Сахалинск ждет комплексное развитие улично-дорожной сети
Итогом стала разработка предложений по развитию улично-дорожной сети, например, по введению выделенных полос для общественного транспорта, упорядочению парковочного пространства, развитию велоинфраструктуры и пешеходного движения и множеству других мероприятий, которые помогут создать удобную транспортную систему в городе.
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев солдату предъявили обвинение
Политика
Лавров рассказал, какую фотографию считает одной из своих любимых
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что одной из его любимых фотографий является снимок сотрудников МИД РФ с Евгением Примаковым.
Происшествия
Младенец умер от голода на Урале
В Златоусте от голода умер девятимесячный ребенок. Трагедия произошла в одном из домов на улице Машиностроителей.
Происшествия
В Хабаровском крае возбудили дело о суициде после жалоб на полицейских
Уголовное дело возбуждено в Хабаровском крае после самоубийства жителя Николаевска-на-Амуре, который в предсмертном видеообращении рассказал о применении к нему недозволенных методов воздействия со стороны полицейских; региональная прокуратура взяла под контроль расследование дела.
Кино
Автор «Чернобыля» напишет сценарий новых «Пиратов Карибского моря»
В качестве продюсера продолжения «Пиратов Карибского моря» выбран Джерри Брукхаймер.
Хоккей
«Ак Барс» в пятый раз подряд обыграл «Амур»
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Стерх»
В сообщении сказано, что решение об отзыве лицензии связано с нарушением компанией порядка инвестирования средств страховых резервов, нарушением более чем на 20% минимально допустимого значения нормативного соотношения капитала и принятых обязательств, правил формирования страховых резервов, а также с неоднократным нарушением требований страхового законодательства.
Общество
Бутина вернулась в родной Барнаул
Политика
Трамп намерен выйти из договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.
Политика
Палата представителей США проголосует по процедуре импичмента Трампа
Палата представителей Конгресса США на этой неделе проголосует по поводу резолюции, которая опередит, как будут проходить слушания по процедуре импичмента Дональда Трампа.
Происшествия
Начальника полиции подмосковного Ступина задержали за взятку
Главу полиции подмосковного Ступино задержали по подозрению в получении взятки в размере 500 тыс. рублей.
Армия и оружие
Глава МВД Украины заявил о поддержке батальона «Азов»
Футбол
Рибери дисквалифицирован на три матча за толчок арбитра
Кино
Макото Синкай назвал дату выхода следующего фильма
Японский режиссер и аниматор Макото Синкай пообещал выпустить новый фильм уже в 2022 году.
Армия и оружие
The Conversation (Австралия): могла ли атака легкой кавалерии в Балаклавском сражении завершиться успехом? (The Conversation)
В соответствии с нашей моделью, британские потери были бы на 19% выше, чем реальные потери в том сражении.
Кино
Звезда «Джокера» Хоакин Феникс отмечает 45-летний юбилей
В этот понедельник, 28 октября, американский актер Хоакин Феникс отмечает 45-летний юбилей.
Политика
Палата общин вновь отвергла предложение Джонсона о досрочных выборах
Джонсон уже дважды пытался добиться проведения выборов — 4 и 9 сентября.
Армия и оружие
Александр Лукашенко пригрозил США ответом на размещение танков в Литве
Как сообщает портал "News.ru", президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск вынужден ответить на размещение американского воинского контингента в Литве.
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
Культура
Жителям Камчатки впервые представят полотна Никаса Сафронова
Персональная выставка Заслуженного художника России Никаса Сафронова «Избранное» откроется в Камчатском краевом художественном музее 1 ноября, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в краевом Минкульте.
Путешествия
Отдых в Турции для россиян подорожает
Турецкий Минфин в 2020 году вводит новые сборы с отельеров. Среди них "налог на проживание". Базовая ставка налога составляет два процента.