Экономика
ВедомостиМинэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
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с чего всё началось
Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.РБКвчера в 17:00
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Акции российских компаний
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Еще в 1958 году NASA провели исследование воздействия изменения орбиты Земли и её оси на климат планеты.
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По данным экспертов, при средней саратовской зарплате в 28 691 рубль и средней в нашем регионе стоимости дома в 3,726 млн рублей саратовцу придется трудиться 11 лет, чтобы купить свой дом.
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Самолет Sukhoi Superjet 100 после посадки в аэропорту Нового Уренгоя, во время пробега по полосе, столкнулся с птицей.
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Мировые цены на нефть снижаются
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Apple анонсировала новые беспроводные наушники AirPods Pro
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Крупнейшие торговые сети России столкнулись с отказами в продлении или выдаче лицензий на продажу алкоголя.
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Суд оставил в СИЗО фигурантов дела о прорыве дамб под Красноярском
Красноярский краевой суд оставил без изменений меру пресечения фигурантам дела о прорыве дамб в Сибири — начальнику участка ООО «Сисим» Андрею Еганову, гендиректору золотодобывающей компании Максиму Ковалькову, мастеру «Сисим» Евгению Александрову.
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