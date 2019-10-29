Экономика
Газета.RuМинэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности россиян
В Министерстве экономического развития России предложили изменить порядок вычисления уровня бедности населения страны. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось
Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.РБК28 октября в 17:00
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ПФР заявил об участии в разработке методики определения нуждающихся россиян
РИА Новости29 октября в 10:58
Власти РФ предложили изменить подход к учету бедности в стране
Московский Комсомолец28 октября в 19:16
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Минфин РФ предложил упростить получение статуса налогового резидента
Добровольность предложенного Минфином упрощенного порядка признания физического лица налоговым резидентом Российской Федерации подчеркнул министр финансов РФ Антон Силуанов 31 октября на пресс-конференции.
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Кино
Мединский не увидел оснований запрещать прокат «Джокера» в России
Министр культуры России Владимир Мединский не видит оснований запрещать прокат «Джокера» в России.
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Бывший супруг Ольги Бузовой и футболист Дмитрий Тарасов в своем новом интервью откровенно рассказал о двух неудачных браках.
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Экономист назвал два сценария выхода России из нового мирового кризиса
Новый мировой кризис придет из США, непрерывно растущая экономика которых рано или поздно «перегорит», как выработавшая свой срок лампочка, после этого кризис перекинется в Китай, а экономика Европы уже «на ладан дышит».
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Экономика
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Основатель группы «Сафмар», миллиардер Михаил Гуцериев выкупит 49% девелопера «А101» с баланса банка непрофильных активов «Траст», рассказал РБК источник, знакомый с переговорами «Траста» и «Сафмара», и подтвердил собеседник, осведомленный об условиях сделки.
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Счетная палата обнаружила вывод средств на поддержку кино в офшоры
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Захарова оценила призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бессмысленным призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине.
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По итогам совещания, сообщил представитель господина Козака Илья Джус, «принято принципиальное решение Минтрансу в суточный срок признать утратившим силу приказ Минтранса от 25 октября 2019 года в части обязательного перехода на подшипники кассетного типа с 1 января 2021 года».