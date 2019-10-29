Экономика

Газета.RuГазета.RuМинэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности россиян

В Министерстве экономического развития России предложили изменить порядок вычисления уровня бедности населения страны. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось

Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России

Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.
РБК28 октября в 17:00

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Росстат пояснил сообщения об изменении подхода к учету бедности

Газета.Ru29 октября в 13:24

ПФР заявил об участии в разработке методики определения нуждающихся россиян

РИА Новости29 октября в 10:58

Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России

РБК28 октября в 17:00

Минэкономики предложило изменить подход к учету бедности

Коммерсантъ28 октября в 19:23

Власти РФ предложили изменить подход к учету бедности в стране

Московский Комсомолец28 октября в 19:16

Минэкономразвития предложило усложнить алгоритм учета бедности в России

Znak.com28 октября в 17:54

Минэкономразвития намерено изменить подход к учёту бедности

RT на русском28 октября в 20:18
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Общество

Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября

В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
RT на русском 03:26
Политика

Асад назвал Трампа лучшим президентом США

Президент США Дональд Трамп является лучшим лидером в истории страны, потому что откровенно заявляет о своих планах - например, захватить нефтяные месторождения в Сирии, заявил сирийский президент Башар Асад.
Известия 18:15
Общество

Россиян уведомят о попытках незаконного присвоения их недвижимости

Благодаря уведомлениям владельцы смогут своевременно узнавать о попытках незаконного присвоения их недвижимости.
РБК 03:29
Происшествия

Знакомый рассказал о характере убийцы ребёнка в детсаду в Нарьян-Маре

Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве ребёнка в детском саду Нарьян-Мара, был довольно отстранённым от жизни человеком.
RT на русском 14:38
Политика

Палата представителей поддержала процедуру импичмента Трампа

Палата представителей конгресса США приняла резолюцию об официальном начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
РИА Новости 12:42
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Происшествия

В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата

Lenta.ru 05:56
Происшествия

В Приморье продолжаются поиски пропавших рыбаков

Рыболовов ищут сотрудники МЧС, собственные поиски организовали также родные рыбаков и волонтёры, сообщает ТАСС.
Говорит Москва 00:27
Общество

Следовавших в Россию тигров бросили умирать на границе Беларуси

В грузовике на польско-белорусской границе бросили 10 тигров. Животных везли в Россию из Италии в качестве подарка зоопарку Дагестана.
Русская Планета 11:20
Общество

Небензя прокомментировал избиение российского дипломата в Косово

Сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая был задержан и жестоко избит в ходе операции косовоалбанского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края.
РИА Новости 18:35
Космос

Физики рассказали, как найти «кротовую нору» в центре Млечного Пути

Международная группа ученых выяснила, как взаимодействуют объекты, расположенные по разные стороны от "кротовой норы" в центре Млечного Пути.
Москва 24 28 октября в 03:16
Политика

России и США предрекли союзничество в Третьей мировой войне

Памукоглу в своей книге «Третья мировая война» полагает, что Россия займет место союзника США, так как в предыдущих двух мировых войнах страна уже была союзником Соединенных Штатов и Великобритании, пишет турецкое издание Aydinlik, передает «Иносми.ру».
Взгляд.ру 14:58
Транспорт

Минтранс разработал ПДД для электросамокатов, моноколес и гироскутеров

Министерство транспорта подготовило поправки в Правила дорожного движения (ПДД), согласно которым появляется новый термин — средства индивидуальной мобильности (СИМ).
РБК 16:20
Экономика

Минфин РФ предложил упростить получение статуса налогового резидента

Добровольность предложенного Минфином упрощенного порядка признания физического лица налоговым резидентом Российской Федерации подчеркнул министр финансов РФ Антон Силуанов 31 октября на пресс-конференции.
Красная весна 13:20
Шоу-бизнес

Папарацци застигли Монику Беллуччи без макияжа

Папарацци изловчились сфотографировать 55-летнюю актрису без макияжа, с неуложенными волосами и в мешковатом костюме, пишет «СтарХит».
Пятый канал 29 октября в 23:57
Кино

Мединский не увидел оснований запрещать прокат «Джокера» в России

Министр культуры России Владимир Мединский не видит оснований запрещать прокат «Джокера» в России.
Мойка78 вчера в 21:00
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов: Бывшая жена не дает мне видеться с дочерью

Бывший супруг Ольги Бузовой и футболист Дмитрий Тарасов в своем новом интервью откровенно рассказал о двух неудачных браках.
Дни24 29 октября в 11:40
Политика

Welt: Киев получил выгоду от остановки «Северного потока — 2»

Немецкая газета Die Welt опубликовала статью, в которой Украина названа "победителем" в борьбе против "Северного потока — 2".
РИА Новости 14:23
Культура

Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»

Lenta.ru 03:02
Экономика

Экономист назвал два сценария выхода России из нового мирового кризиса

Новый мировой кризис придет из США, непрерывно растущая экономика которых рано или поздно «перегорит», как выработавшая свой срок лампочка, после этого кризис перекинется в Китай, а экономика Европы уже «на ладан дышит».
РБК 09:34
Политика

Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США

Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.
RT на русском вчера в 15:12
Политика

Путин рассказал анекдот про бабушку

Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Газета.Ru 07:25
Общество

Жители России назвали средний размер пенсии для достойной старости

"Средний размер пенсии, который обеспечит достойный уровень жизни в старости, составляет 40 тыс. рублей", - указывается в пресс-релизе портала.
Инфорос вчера в 06:27
Экономика

Гуцериев выкупит у «Траста» одного из крупнейших девелоперов Москвы

Основатель группы «Сафмар», миллиардер Михаил Гуцериев выкупит 49% девелопера «А101» с баланса банка непрофильных активов «Траст», рассказал РБК источник, знакомый с переговорами «Траста» и «Сафмара», и подтвердил собеседник, осведомленный об условиях сделки.
РБК вчера в 00:00
Общество

Счетная палата обнаружила вывод средств на поддержку кино в офшоры

Система государственной поддержки отечественного кино является непрозрачной, из-за этого субсидии на создание фильмов уходят в офшорные компании, говорится в бюллетене Счетной палаты.
Ведомости 01:32
Кино

Netflix опубликовал трейлер сериала «Ведьмак»

ТАСС 12:27
Политика

Захарова оценила призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бессмысленным призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине.
RT на русском 16:25
Театры

Серебренников, Крымов и Богомолов стали номинантами «Золотой маски»

Известия 07:57
Шоу-бизнес

Муж Лолиты ответил на обвинения в изменах

Напомним, Лолита подала на развод со своим пятым мужем, с которым состояла в браке с 2009 года.
Взгляд.ру вчера в 11:11
Общество

Решение о переходе на кассетные подшипники отменят в суточный срок

По итогам совещания, сообщил представитель господина Козака Илья Джус, «принято принципиальное решение Минтрансу в суточный срок признать утратившим силу приказ Минтранса от 25 октября 2019 года в части обязательного перехода на подшипники кассетного типа с 1 января 2021 года».
Коммерсантъ 10:58
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