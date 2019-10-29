Экономика

Газета.RuГазета.RuМинэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности россиян

В Министерстве экономического развития России предложили изменить порядок вычисления уровня бедности населения страны. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось

Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России

Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.
РБК28 октября в 17:00

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Росстат пояснил сообщения об изменении подхода к учету бедности

Газета.Ru29 октября в 13:24

ПФР заявил об участии в разработке методики определения нуждающихся россиян

РИА Новости29 октября в 10:58

Минэкономразвития предложило усложнить алгоритм учета бедности в России

Znak.com28 октября в 17:54

Минэкономики предложило изменить подход к учету бедности

Коммерсантъ28 октября в 19:23

Власти РФ предложили изменить подход к учету бедности в стране

Московский Комсомолец28 октября в 19:16

Минэкономразвития намерено изменить подход к учёту бедности

RT на русском28 октября в 20:18

Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России

РБК28 октября в 17:00
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Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

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Газета.Ru 17:00
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Игроки провели в Mortal Kombat 11 двести миллионов часов

Игроки провели в Mortal Kombat 11 более двухсот миллионов часов.
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Экономика

Нацбанк Украины допустил сокращение транзита российского газа

Национальный банк Украины не исключил снижения транзита российского природного газа через страну с около 90 млрд кубометров до 50 млрд кубометров в 2020 году, а также до 30 млрд кубометров с 2021 года.
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Сын Роналду забил за детскую команду «Ювентуса» 58 голов в 28 играх

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Свечников первым в истории НХЛ забросил лакросс-гол

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Доктор Мясников назвал, кому запрещено принимать опасный аспирин

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В Японии сгорел замок, включенный в список мирового наследия ЮНЕСКО

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В Москве проходят обыски у директора Физического института РАН

Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у директора Физического института РАН Николая Колачевского.
Известия вчера в 10:54
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