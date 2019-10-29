Экономика

Газета.RuГазета.RuМинэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности россиян

В Министерстве экономического развития России предложили изменить порядок вычисления уровня бедности населения страны. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось

Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России

Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.
РБК28 октября в 17:00

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Росстат пояснил сообщения об изменении подхода к учету бедности

Газета.Ru29 октября в 13:24

ПФР заявил об участии в разработке методики определения нуждающихся россиян

РИА Новости29 октября в 10:58

Минэкономразвития предложило усложнить алгоритм учета бедности в России

Znak.com28 октября в 17:54

Минэкономики предложило изменить подход к учету бедности

Коммерсантъ28 октября в 19:23

Власти РФ предложили изменить подход к учету бедности в стране

Московский Комсомолец28 октября в 19:16

Минэкономразвития намерено изменить подход к учёту бедности

RT на русском28 октября в 20:18

Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России

РБК28 октября в 17:00
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 21:21, Ашберн
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В Госдуме предложили россиянам не платить за некачественные услуги ЖКХ

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В новом трейлере Marvel Avengers показали, что ждёт геймеров

Издатель Square Enix выложил в сеть новый геймплейный трейлер предстоящей видеоигры Avengers по комикс-вселенной Marvel.
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Делегация "Роскосмоса" принимала участие в Международной координационной группе по исследованию космического пространства в октябре в Токио и впервые за долгое время обсуждала с иностранными партнерами проект международной окололунной станции, сообщил РИА Новости официальный представитель "Роскосмоса".
РИА Новости вчера в 18:01
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Президент России Владимир Путин подтвердил, что корвет проекта 20385 «Гремящий» будет оснащен новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
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Анкара осудила решение конгресса США о признании геноцида армян

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Бактерии «взломали» систему безопасности своих соседей по микробиому

Чтобы «давить» соседей, бактерии используют системы токсинов. Система секреции шестого типа (T6SS) — одна из таких.
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Происшествия

Директора Физического института РАН отпустили под подписку о невыезде

Следователи отпустили директора Физического института (ФИАН) РАН Николая Колачевского под подписку о невыезде, сообщает ТАСС.
РБК 05:25
Футбол

«Спартак» встретится с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России

В четвертьфинале «Спартак» встретится с ЦСКА.
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Политика

Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»

США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
РБК 14:36
Политика

Захарова ответила на призыв НАТО вернуть Крым Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины «сотрясанием воздуха», передает «URA.RU».
РБК 20:19
Транспорт

СМИ узнали о решении строить новую трассу из Москвы в Казань

Правительство выбирало между полной реконструкцией М-7 и постройкой новой платной трассы Москва — Казань, стоимость которой оценивают в 550 млрд руб. Изначально проект новой трассы правительство внесло в комплексный план развития и модернизации инфраструктуры.
РБК 17:39
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Суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»

Каковкин был первым бизнесменом из списка Титова, который вернулся в Россию.
РБК 21:09
Политика

Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США

Сирийский лидер Башар Асад назвал Дональда Трампа лучшим президентом в истории США.
РБК 18:37
Армия и оружие

Российская «Булава» не может стрелять на запад

Напомним, что разработкой ракеты МБР Р-30 «Булава-30», способной нести ядерный заряд, занимались специалисты Московского института теплотехники.
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Наука

Кардиолог объяснил, как сердце может предупредить о развитии рака

Более десяти лет медики наблюдали за 488 пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями и пришли к выводу, что микрососудистая эндотелиальная дисфункция может быть маркером для прогнозирования риска развития рака твердой опухоли, передает Medicalxpress.
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Японский «грузовик» «Белый аист 8» сегодня будет отстыкован От МКС

В общей сложности в составе МКС японский грузовой корабль провел пять недель.
Эхо Москвы 20:16
Транспорт

Минтранс разработал ПДД для электросамокатов, моноколес и гироскутеров

Министерство транспорта подготовило поправки в Правила дорожного движения (ПДД), согласно которым появляется новый термин — средства индивидуальной мобильности (СИМ).
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Ученые разработали методику спасения людей от смертельных грибков

Российские ученые разработали уникальную методику раннего выявления различных видов плесневелого грибка, от которого в мире ежегодно умирает около 1,7 миллионов человек.
РЕН ТВ 19:16
Экономика

Сбербанк понизил ставки по ипотеке

Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 9,3%. Об этом 31 октября заявил глава кредитной организации Герман Греф на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Известия 08:40
Экономика

Томская область в 2020 году потеряет полмиллиарда — власти

В Томской области расформируют компанию «Транснефть — Центральная Сибирь», которая является одной из крупнейших налогоплательщиков в регионе.
REGNUM 03:26
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Изображение складного смартфона Motorola RAZR появилось в Сети

В Сети появилось изображение складного смартфона Motorola RAZR.
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Московское «Динамо» победило «Салават Юлаев»

Газета.Ru 15:12
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Ликвидация аль-Багдади подняла цены на собак породы малинуа в США

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Венера в Стрельце: кому повезет в любви в ноябре

Со 2 ноября планета Венера входит в знак Стрельца.
Московский Комсомолец 05:29
Экономика

ЦБ назвал условия допуска непрофессионалов к рынку форекс

В конце сентября первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявил, что регулятор может рассмотреть допуск непрофессионалов при условии ограничения размера кредитного плеча (средства сверх имеющихся на счете, которые клиент берет взаймы у брокера, чтобы увеличить свою торговую позицию: например, имея на счете $1000 и получив плечо 1:50, он может заключать сделки на $50 тыс.).
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Общество

Американцев поразила перевозка Су-34 по трассе в Воронеже

Видеорегистраторы запечатлели перевозку истребителя Су-34 по трассе вблизи Воронежа.
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Космонавты на МКС сменят американскую связь с Землей на российскую

Круглосуточную связь с Землей обеспечит российская система спутников-ретрансляторов "Луч", состоящая из трех космических аппаратов.
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Nissan прогнозирует падение спроса на кроссоверы

Nissan прогнозирует падение спроса на кроссоверы.
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Косметолог раскрыла секрет омоложения Пугачевой

Секрет резкого омоложения примадонны российской эстрады раскрыла косметолог Татьяна Брызгалкина.
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Наука

Ученые назвали тревожный признак скорой смерти

Группа американских и канадских ученых выяснила, какой признак может говорить о том, что человек сильнее всего подвержен риску травм, инвалидности и смерти.
РЕН ТВ вчера в 23:54
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