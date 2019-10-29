Экономика
Газета.RuМинэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности россиян
В Министерстве экономического развития России предложили изменить порядок вычисления уровня бедности населения страны. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось
Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.РБК28 октября в 17:00
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ПФР заявил об участии в разработке методики определения нуждающихся россиян
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Власти РФ предложили изменить подход к учету бедности в стране
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Более десяти лет медики наблюдали за 488 пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями и пришли к выводу, что микрососудистая эндотелиальная дисфункция может быть маркером для прогнозирования риска развития рака твердой опухоли, передает Medicalxpress.
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Со 2 ноября планета Венера входит в знак Стрельца.
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Группа американских и канадских ученых выяснила, какой признак может говорить о том, что человек сильнее всего подвержен риску травм, инвалидности и смерти.
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