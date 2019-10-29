Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.

с чего всё началось

В Министерстве экономического развития России предложили изменить порядок вычисления уровня бедности населения страны. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

ЖКХ В Госдуме предложили россиянам не платить за некачественные услуги ЖКХ Депутат Госдумы Василий Власов выступил с предложением о разрешении дать право не платить за коммунальные услуги, которые не соответствуют нормам качества.

Игры В новом трейлере Marvel Avengers показали, что ждёт геймеров Издатель Square Enix выложил в сеть новый геймплейный трейлер предстоящей видеоигры Avengers по комикс-вселенной Marvel.

Космос Россия вернулась за стол переговоров по окололунной станции Делегация "Роскосмоса" принимала участие в Международной координационной группе по исследованию космического пространства в октябре в Токио и впервые за долгое время обсуждала с иностранными партнерами проект международной окололунной станции, сообщил РИА Новости официальный представитель "Роскосмоса".

Армия и оружие Корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон» Президент России Владимир Путин подтвердил, что корвет проекта 20385 «Гремящий» будет оснащен новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

Политика Анкара осудила решение конгресса США о признании геноцида армян Палата представителей конгресса США признала геноцид армян. Турция назвала решение законодателей позором и вызвала американского посла.

Наука Бактерии «взломали» систему безопасности своих соседей по микробиому Чтобы «давить» соседей, бактерии используют системы токсинов. Система секреции шестого типа (T6SS) — одна из таких.

Происшествия Директора Физического института РАН отпустили под подписку о невыезде Следователи отпустили директора Физического института (ФИАН) РАН Николая Колачевского под подписку о невыезде, сообщает ТАСС.

Политика Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2» США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.

Политика Захарова ответила на призыв НАТО вернуть Крым Украине Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины «сотрясанием воздуха», передает «URA.RU».

Транспорт СМИ узнали о решении строить новую трассу из Москвы в Казань Правительство выбирало между полной реконструкцией М-7 и постройкой новой платной трассы Москва — Казань, стоимость которой оценивают в 550 млрд руб. Изначально проект новой трассы правительство внесло в комплексный план развития и модернизации инфраструктуры.

Происшествия Суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова» Каковкин был первым бизнесменом из списка Титова, который вернулся в Россию.

Политика Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США Сирийский лидер Башар Асад назвал Дональда Трампа лучшим президентом в истории США.

Армия и оружие Российская «Булава» не может стрелять на запад Напомним, что разработкой ракеты МБР Р-30 «Булава-30», способной нести ядерный заряд, занимались специалисты Московского института теплотехники.

Наука Кардиолог объяснил, как сердце может предупредить о развитии рака Более десяти лет медики наблюдали за 488 пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями и пришли к выводу, что микрососудистая эндотелиальная дисфункция может быть маркером для прогнозирования риска развития рака твердой опухоли, передает Medicalxpress.

Транспорт Минтранс разработал ПДД для электросамокатов, моноколес и гироскутеров Министерство транспорта подготовило поправки в Правила дорожного движения (ПДД), согласно которым появляется новый термин — средства индивидуальной мобильности (СИМ).

Здоровье Ученые разработали методику спасения людей от смертельных грибков Российские ученые разработали уникальную методику раннего выявления различных видов плесневелого грибка, от которого в мире ежегодно умирает около 1,7 миллионов человек.

Экономика Сбербанк понизил ставки по ипотеке Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 9,3%. Об этом 31 октября заявил глава кредитной организации Герман Греф на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Экономика Томская область в 2020 году потеряет полмиллиарда — власти В Томской области расформируют компанию «Транснефть — Центральная Сибирь», которая является одной из крупнейших налогоплательщиков в регионе.

Экономика ЦБ назвал условия допуска непрофессионалов к рынку форекс В конце сентября первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявил, что регулятор может рассмотреть допуск непрофессионалов при условии ограничения размера кредитного плеча (средства сверх имеющихся на счете, которые клиент берет взаймы у брокера, чтобы увеличить свою торговую позицию: например, имея на счете $1000 и получив плечо 1:50, он может заключать сделки на $50 тыс.).

Космос Космонавты на МКС сменят американскую связь с Землей на российскую Круглосуточную связь с Землей обеспечит российская система спутников-ретрансляторов "Луч", состоящая из трех космических аппаратов.

Шоу-бизнес Косметолог раскрыла секрет омоложения Пугачевой Секрет резкого омоложения примадонны российской эстрады раскрыла косметолог Татьяна Брызгалкина.