Экономика

Газета.RuГазета.RuМинэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности россиян

В Министерстве экономического развития России предложили изменить порядок вычисления уровня бедности населения страны. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось

Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России

Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.
РБК28 октября в 17:00

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Росстат пояснил сообщения об изменении подхода к учету бедности

Газета.Ru29 октября в 13:24

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РИА Новости29 октября в 10:58

Минэкономики предложило изменить подход к учету бедности

Коммерсантъ28 октября в 19:23

Минэкономразвития намерено изменить подход к учёту бедности

RT на русском28 октября в 20:18

Власти РФ предложили изменить подход к учету бедности в стране

Московский Комсомолец28 октября в 19:16

Минэкономразвития предложило усложнить алгоритм учета бедности в России

Znak.com28 октября в 17:54

Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России

РБК28 октября в 17:00
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 21:46, Ашберн
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Названа причина зверского убийства мальчика в детсаду в Нарьян-Маре

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Метры на сдачу: цены на аренду жилья в крупных городах выросли на 27%

Средние цены на арендное жилье в крупных городах России за год выросли более чем на четверть (27%).
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Суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»

РБК 21:09
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После смерти аль-Багдади ИГ выбрало нового лидера

Газета.Ru 14:04
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В России начались продажи Toyota RAV4 нового поколения

30 октября в России стартовали продажи нового Toyota RAV4.
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Экономика

Проблему с выделением детских долей при ипотеке будут решать законодательно

Проблему с выделением детских долей при ипотеке будут решать законодательно По инициативе банков депутаты готовят поправки в законодательство, которые позволят продавать жилье с выделенными детям долями и брать ипотеку.
Коммерсантъ 18:32
Интернет

WhatsApp для Android получил поддержку входа по отпечатку пальца

Стоит отметить, что подобная возможность уже довольно длительное время доступна пользователям Telegram, причем как в версии для Android, так и для iOS.
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В России вступил в силу закон о штрафах за нарушение режима труда водителей

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Небензя назвал шокирующими детали нападения на дипломата РФ в Косово

Дипломат призвал Совет Безопасности ООН решительно осудить нападение на Краснощекова и оценил итоги расследования инцидента.
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Дан старт процедуре импичмента Трампа

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«Спартак» обыграл «Ростов» в матче Кубка России

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В России в обязательном порядке начали выдавать электронные ПТС

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