Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.

с чего всё началось

В правительстве предложили новую методику подсчета бедных российских граждан. Минэкономразвития предложило Росстату изменить порядок статистического измерения уровня бедности для усиления адресности социальной помощи от государства.

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