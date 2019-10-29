Экономика

Телеканал 360°Телеканал 360°Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности в России

В Минэкономразвития предложили изменить порядок статистического измерения уровня бедности в России.
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с чего всё началось

Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России

Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.
РБК28 октября в 17:00

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Росстат пояснил сообщения об изменении подхода к учету бедности

Газета.Ru29 октября в 13:24

Минэкономразвития предложило усложнить алгоритм учета бедности в России

Znak.com28 октября в 17:54

Минэкономразвития намерено изменить подход к учёту бедности

RT на русском28 октября в 20:18

Минэкономики предложило изменить подход к учету бедности

Коммерсантъ28 октября в 19:23

Власти РФ предложили изменить подход к учету бедности в стране

Московский Комсомолец28 октября в 19:16

ПФР заявил об участии в разработке методики определения нуждающихся россиян

РИА Новости29 октября в 10:58

Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России

РБК28 октября в 17:00
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Происшествия

В детском саду «Сказка» в Нарьян-Маре мужчина зарезал ребёнка

36-летний мужчина, который во время тихого часа в детском саду причинил смертельное ножевое ранение 6-летнему мальчику, находился в состоянии алкогольного опьянения.
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Рогозин сообщил о запросе NASA мест на «Союзах» в 2020-2021 годах

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В НАТО заявили о невозможности нормальной работы с Россией

Представители НАТО по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в Киеве, заявили, что не видят в настоящее время возможности для нормальной работы с Россией, пока она не изменит свое поведение на мировой арене.
Газета.Ru 08:44
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Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 ноября

Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
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Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете

Как сообщают СМИ, Гуськов рассказал, что Вележева летела в Тель-Авив на гастроли.
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Происшествия

Высокопоставленного сотрудника ГИБДД Петербурга обвинили во взятках

Следователи подтвердили задержание замначальника второго отдела регионального управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаила Александрова.
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Здоровье

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РБК 01:30
Общество

Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
RT на русском вчера в 07:52
Культура

Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»

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Спорт-Экспресс вчера в 15:25
Общество

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"Аэрофлот" с 1 ноября закроет бесплатный доступ в VIP-зал аэропорта Магнитогорска владельцам "платиновых" бонусных карт и пассажирам бизнес-класса, следует из материалов авиакомпании.
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Шоу-бизнес

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Телеканал 360° вчера в 06:20
Общество

ФСБ и ФНС изымают документы в клининговых компаниях шести регионов

ФСБ и ФНС изымают документы в клининговых компаниях шести регионов 31 октября в Москве, Санкт-Петербурге и еще четырех регионах, Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Федеральная налоговая служба (ФНС) проводят мероприятия по проверке структур, занимающихся обслуживанием офисных комплексов.
Коммерсантъ 08:44
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости вчера в 10:56
Теннис

Бенчич вышла в полуфинал Итогового турнира WTA на отказе соперницы

Представительница Швейцарии Белинда Бенчич вышла в полуфинал Итогового турнира WTA.
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Политика

Путин назвал недостаточной поддержку первичного звена здравоохранения

Президент России Владимир Путин заявил, что средств, в настоящее время выделяемых на поддержку первичного звена здравоохранения, недостаточно.
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Экономика

Прибыль Сбербанка превзошла прогноз

Убыток Сбербанка от международного бизнеса за 9 месяцев 2019 г. составил 47,4 млрд руб. – против убытка в 3 млрд руб. за тот же период прошлого года (по МСФО).
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Происшествия

В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата

Солдат-срочник Сергей Сафонов найден мертвым в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области.
Lenta.ru 05:56
Шоу-бизнес

Джиган и Оксана Самойлова станут родителями в четвертый раз

Оксана и Джиган планировали улететь с девочками за границу, воспользовавшись каникулами дочерей, однако супруги не успели купить билеты.
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Кремль опроверг сообщения о встрече в «нормандском формате» 15 ноября

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о проведении саммита в «нормандском формате» 15 ноября.
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Министру культуры Владимиру Мединскому не понравился фильм «Джокер»

Владимир Мединский заявил, что ему пришлось множество писем с требованием запретить показ фильма в России, но министр культуры не увидел для этого никаких оснований, сказав, что каждый в нем может увидеть и пропаганду зла, и пропаганду добра.
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Националисты и украинские силовики устроили перестрелку в Донбассе

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Считаю, что этот бой в большей степени испытание для Сергея, чем для его соперника.
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Apple купила бренд у российской компании из Зеленограда

Американская компания Apple выкупила у российской группы компаний ISBC из Зеленограда торговую марку AIRTAG.
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Шипулин поедет к мэру, связавшему с ним нехватку денег в бюджете

Депутат Госдумы Антон Шипулин пообещал встретиться с мэром Краснотурьинска, который связал отказ в выделении городу субсидий с плохим голосованием за депутата.
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Омский «Авангард» расторг контракт с Никитой Щербаком

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Девочка умерла во время тихого часа в детском саду в Коми

Пресс-служба СК РФ уточняет в четверг, что 30 октября в одном из детских садов города Ухты во время тихого часа умерла 5-летняя девочка.
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