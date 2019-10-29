Экономика

Телеканал 360°Телеканал 360°Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности в России

В Минэкономразвития предложили изменить порядок статистического измерения уровня бедности в России.
Читать в источнике
Комментировать958
с чего всё началось

Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России

Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.
РБК28 октября в 17:00

Подробнее о событии

Росстат пояснил сообщения об изменении подхода к учету бедности

Газета.Ru29 октября в 13:24

ПФР заявил об участии в разработке методики определения нуждающихся россиян

РИА Новости29 октября в 10:58

Минэкономразвития намерено изменить подход к учёту бедности

RT на русском28 октября в 20:18

Минэкономики предложило изменить подход к учету бедности

Коммерсантъ28 октября в 19:23

Власти РФ предложили изменить подход к учету бедности в стране

Московский Комсомолец28 октября в 19:16

Минэкономразвития предложило усложнить алгоритм учета бедности в России

Znak.com28 октября в 17:54

Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России

РБК28 октября в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 11:04, Вашингтон
Общество

«Аэрофлот» начал закрывать доступ в VIP-залы пассажирам бизнес-класса

"Аэрофлот" с 1 ноября закроет бесплатный доступ в VIP-зал аэропорта Магнитогорска владельцам "платиновых" бонусных карт и пассажирам бизнес-класса, следует из материалов авиакомпании.
Интерфакс 09:22
Общество

В Москве начали продавать квартиры площадью 11 квадратных метров

Коммерсантъ 09:15
Политика

Путин рассказал анекдот про бабушку

Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Газета.Ru 07:25
Политика

В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT призыв НАТО к России передать Украине контроль над Крымом.
RT на русском 09:47
Происшествия

Появилось видео допроса задержанного за убийство ребенка в Нарьян-Маре

Подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара Денис Поздеев рассказал о мотивах своего поступка.
Известия 10:21
Здоровье

Ученые назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин

Вечерний курьер вчера в 16:58
Происшествия

Пенсионер обварился в кипятке после прорыва трубы в Купчино

Пенсионер обварился в кипятке после прорыва трубы у дома 21 по улице Олеко Дундича, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.
МР7.ру 09:33
Армия и оружие

В Британии оценили пуск ракеты «Булава» подлодкой «Князь Владимир»

Британский таблоид The Daily Mail написал о пуске баллистической ракеты «Булава» подводным крейсером стратегического назначения «Князь Владимир».
ФАН 02:28
Наука

Врачи рассказали, как сердце предупреждает о развитии рака

Ученые из клиники Майо (США) выяснили, что о развитии онкологического заболевания в организме может предупреждать и сердце.
Вечерний курьер 05:35
Экономика

Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года

На 1 октября коэффициент обслуживания беззалоговых ссуд составил 8,9% — это максимум с начала года.
РБК 05:42
Происшествия

Деревянный замок из списка ЮНЕСКО сгорел в Японии

Площадь пожара превысила 4 тыс. кв.м. Огонь уничтожил семь строений на территории замка, в том числе главный дворец.
Интерфакс 07:03
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 ноября

Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Известия вчера в 17:02
Политика

Кремль опроверг сообщения о встрече в «нормандском формате» 15 ноября

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о проведении саммита в «нормандском формате» 15 ноября.
Известия 09:46
Происшествия

В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата

Солдат-срочник Сергей Сафонов найден мертвым в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области.
Lenta.ru 05:56
Политика

Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу

Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.
Lenta.ru вчера в 14:54
Общество

В Нью-Йорке решили запретить фуа-гра

Городской совет Нью-Йорка 30 октября принял закон, в соответствии с которым с 2022 года в городе будет запрещено продавать фуа-гра.
РБК 06:17
Шоу-бизнес

Вележева признала вину после скандала в самолете

Культуромания 09:24
Футбол

Киевское «Динамо» выбило «Шахтер» из Кубка Украины

"Динамо" в матче 1/8 финала Кубка Украины победило "Шахтер" — 2:1. На 22-й минуте отличился Сергей Сидорчук.
Спорт-Экспресс вчера в 16:11
Шоу-бизнес

Бывшая жена Дмитрия Тарасова запретила ему видеться с дочерью

Экс-супруга запретила бывшему игроку «Локомотива» Дмитрию Тарасову видеться с дочерью Ангелиной.
News.ru 29 октября в 09:01
Футбол

Роналду показал свой костюм на Хэллоуин

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду показал свой наряд на Хэллоуин.
Sport24.ru 08:59
Экономика

Греф рассказал Медведеву о снижении Сбербанком ставок по ипотеке

В ходе встречи Греф рассказал Медведеву, что Сбербанк снизил базовую ставку по жилищной ипотеке до 9,3%.
REGNUM 09:51
Музыка

Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

РИА Новости 29 октября в 12:35
Политика

В Санкт-Петербурге обнародовали характеристику КГБ на Путина

Известия 02:13
Здоровье

Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах

По данным Минздрава, в 31-м регионе увеличилось число врачей. В Хакасии произошел рост на 313% — с 1862 до 8476.
РБК 01:30
Происшествия

Минобороны назвало провокацией видео «издевательств» в Забайкалье

Министерство обороны прокомментировало публикацию видеозаписи, на которой, по версии СМИ, зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
РИА Новости 06:27
Политика

Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике

Lenta.ru вчера в 16:50
Футбол

Клаудио Маркизио подвергся вооруженному ограблению

Prognozist вчера в 04:44
Армия и оружие

Загоризонтные РЛС «Подсолнух» развернули на трех направлениях

«Подсолнух» относится к числу так называемых загоризонтных РЛС с поверхностной волной – позволяющих обнаруживать сотни объектов на расстоянии в тысячи километров, то есть находящихся за радиогоризонтом.
Взгляд.ру вчера в 01:17
Кино

Тимур Бекмамбетов раскритиковал блогера BadComedian

Российский кинорежиссер Тимур Бекмамбетов раскритиковал блогера BadComedian.
Дни24 10:08
Транспорт

Опубликовано расписание движения поездов по Крымскому мосту

ФГУП «Крымская железная дорога» опубликовала в соцсети официальное расписание движения поездов по Крымскому мосту.
Известия 06:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное