Экономика
Телеканал 360°Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности в России
В Минэкономразвития предложили изменить порядок статистического измерения уровня бедности в России.
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с чего всё началось
Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.РБК28 октября в 17:00
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