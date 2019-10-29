Экономика
ВедомостиМинэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
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с чего всё началось
Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.РБК28 октября в 17:00
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Власти РФ предложили изменить подход к учету бедности в стране
Московский Комсомолец28 октября в 19:16
ПФР заявил об участии в разработке методики определения нуждающихся россиян
РИА Новости29 октября в 10:58
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 13:43, Ашберн
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Зачем демократы представили резолюцию Трамп отказался сотрудничать с расследованием, сославшись на то, что Пелоси не выносила вопрос о начале импичмента на голосование в палате представителей.
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Чтобы провести 50 матчей, 21-летнему Максименко потребовалось чуть больше двух лет: он дебютировал за основной состав красно-белых 25 октября 2017 года в кубковом матче против нальчикского "Спартака" (5:2).
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Газета.Ru 29 октября в 05:58
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Девочка умерла во время тихого часа в детсаду Коми
Ребенок умер во время тихого часа в детском саду города Ухта, возбуждено уголовное дело о халатности, сообщили журналистам в четверг Следственном комитете РФ.
ТАСС 08:35
Экономика
Reuters узнал детали переговоров Гуцериева и «Траста» на 135 млрд руб
Reuters со ссылкой на презентацию Траста пишет, что общий ущерб от сделок, «причиненный банку бывшими контролирующими лицами», Траст и KPMG оценили в примерно 372 млрд руб.
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Минздрав выявил сокращение числа врачей в 54 регионах
В 54 российских регионах в этом году сократилось число врачей.
Lenta.ru 02:43
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал дату начала разведение сил в Петровском в Донбассе.
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Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
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