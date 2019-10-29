Экономика

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Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
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с чего всё началось

Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России

Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.
РБК28 октября в 17:00

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Росстат пояснил сообщения об изменении подхода к учету бедности

Газета.Ru29 октября в 13:24

Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России

РБК28 октября в 17:00

Минэкономразвития намерено изменить подход к учёту бедности

RT на русском28 октября в 20:18

Минэкономики предложило изменить подход к учету бедности

Коммерсантъ28 октября в 19:23

Власти РФ предложили изменить подход к учету бедности в стране

Московский Комсомолец28 октября в 19:16

Минэкономразвития предложило усложнить алгоритм учета бедности в России

Znak.com28 октября в 17:54

ПФР заявил об участии в разработке методики определения нуждающихся россиян

РИА Новости29 октября в 10:58
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Происшествия

Росгвардия занялась проверкой охранявшего детсад в Нарьян-Маре ЧОПа

Глава Росгвардии Виктор Золотов распорядился провести проверку частного охранного предприятия (ЧОП), который занимался охраной детского сада в Нарьян-Маре, где в четверг был зарезан шестилетний ребенок, сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
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Зачем демократы представили резолюцию Трамп отказался сотрудничать с расследованием, сославшись на то, что Пелоси не выносила вопрос о начале импичмента на голосование в палате представителей.
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Чтобы провести 50 матчей, 21-летнему Максименко потребовалось чуть больше двух лет: он дебютировал за основной состав красно-белых 25 октября 2017 года в кубковом матче против нальчикского "Спартака" (5:2).
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Центробанк опубликовал на своём сайте официальный курс доллара и евро по отношению к российской валюте на 31 октября.
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Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»

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Экономика

Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций

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Путин прибыл в Будапешт на переговоры с Орбаном

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Происшествия

Девочка умерла во время тихого часа в детсаду Коми

Ребенок умер во время тихого часа в детском саду города Ухта, возбуждено уголовное дело о халатности, сообщили журналистам в четверг Следственном комитете РФ.
ТАСС 08:35
Экономика

Reuters узнал детали переговоров Гуцериева и «Траста» на 135 млрд руб

Reuters со ссылкой на презентацию Траста пишет, что общий ущерб от сделок, «причиненный банку бывшими контролирующими лицами», Траст и KPMG оценили в примерно 372 млрд руб.
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Минздрав выявил сокращение числа врачей в 54 регионах

В 54 российских регионах в этом году сократилось число врачей.
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Опубликовано расписание поездов через Крымский мост

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал дату начала разведение сил в Петровском в Донбассе.
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На модернизацию первичного звена здравоохранению в течение ближайших пяти лет дополнительно выделят 550 млрд рублей.
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Прародину человечества нашли в Южной Африке

Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
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Авто

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В российском офисе Kia заявили, что в четверг, 31 октября, «Автотор» приступил к производству Soul третьего поколения в режиме полного цикла: он включает сварку, окраску и непосредственно сборку.
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Кино

Мединский раскритиковал фильм «Джокер»

Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что ему не понравился фильм Тодда Филлипса «Джокер», однако он отметил, что оснований для запрета картины нет.
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Шоу-бизнес

Тессу Вайолет смутили выкрики «Русские вперед» на концерте в Москве

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Xiaomi изобрела подушку с массажёром и подогревом

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В Госдуме прокомментировали заявление НАТО с призывом вернуть контроль над Крымом Украине и допустить присутствие международных организаций на территории полуострова.
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Накануне празднования самого жуткого события октября – Хэллоуина – популярная телеведущая и певица Ольга Бузова примерила на себя оригинальный образ.
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Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

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Армия и оружие

Пентагон обнародовал видео штурма дома аль-Багдади

Американские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
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