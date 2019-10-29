Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.

с чего всё началось

В документе говорится, что с 2020 года Росстат начнет ежегодно будет проводить верификацию (проверку) показателей уровня бедности, сверяя с данными о доходах населения. Соответствующую информацию будут предоставлять ФНС и ПФР.

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