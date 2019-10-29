Экономика
Политика СегодняМинэкономразвития предлагает изменить подход к учету уровня бедности
В документе говорится, что с 2020 года Росстат начнет ежегодно будет проводить верификацию (проверку) показателей уровня бедности, сверяя с данными о доходах населения. Соответствующую информацию будут предоставлять ФНС и ПФР.
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с чего всё началось
Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.РБК28 октября в 17:00
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ПФР заявил об участии в разработке методики определения нуждающихся россиян
РИА Новости29 октября в 10:58
Власти РФ предложили изменить подход к учету бедности в стране
Московский Комсомолец28 октября в 19:16
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Кино
Вышел новый трейлер сериала «Мандалорец» по вселенной «Звездных войн»
Российская газета 29 октября в 04:50
Происшествия
ООН потребовала прекратить преследование своих сотрудников в Косово
Спецпредставитель генсека ООН и глава миссии международной организации в Косово Захир Танин потребовал прекратить уголовное преследование двух своих сотрудников, задержанных в Косово 28 мая.
РИА Новости 16:37
Происшествия
Знакомый рассказал о характере убийцы ребёнка в детсаду в Нарьян-Маре
Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве ребёнка в детском саду Нарьян-Мара, был довольно отстранённым от жизни человеком.
RT на русском 14:38
Политика
В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировали заявление НАТО с призывом вернуть контроль над Крымом Украине и допустить присутствие международных организаций на территории полуострова.
РИА Новости 13:58
Экономика
Расходы на Госдуму и Совет Федерации резко увеличат
В ближайшие два года расходы на содержание Государственной Думы и Совета Федерации серьезно возрастут.
Lenta.ru 13:42
Футбол
«Торпедо» Игнашевича вышло в четвертьфинал Кубка России
Футболисты московского «Торпедо» победили игроков «Балтики» в матче 1/8 финала Кубка России.
ProstoProSport 14:58
Общество
Путин рассказал о финансировании первичного звена здравоохранения
Вопрос увеличения финансирования первичного звена здравоохранения за счет средств, которые были выделены на стационары, надо обдумать, правильнее увеличивать объемы финансирования первичного звена, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 07:03
Армия и оружие
В России строят не имеющие аналогов в мире военные корабли
В России для нужд флота серийно строятся не имеющие аналогов в мире корабли противоминной обороны, а также несколько больших десантных кораблей и многоцелевых фрегатов дальней морской зоны.
Профиль вчера в 01:36
Политика
Die Welt: Украина получила выгоду от остановки «Северного потока — 2»
Украина и США выиграли от ситуации с выдачей Данией разрешения на строительство «Северного потока — 2». Об этом пишет журналист немецкой газеты Die Welt Даниэль Ветцель.
RT на русском 13:28
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова станут родителями в четвертый раз
Оксана и Джиган планировали улететь с девочками за границу, воспользовавшись каникулами дочерей, однако супруги не успели купить билеты.
Вокруг ТВ 04:47
Футбол
Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» в Кубке Украины
Soccer.ru вчера в 16:53
Экономика
Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года
ЦБ видит это в росте выдач клиентам с высоким показателем долговой нагрузки.
РБК 05:42
Политика
Глеб Никитин примет участие в заседании президиума Госсовета РФ
Сегодня, 30 октября, Никитин принимает участие в работе семинара-совещания в рамках расширенного заседания президиума Госсовета РФ.
Ньюс-НН вчера в 10:35
Общество
Предприятия РФ не поддержали переход на четырёхдневную рабочую неделю
Ни одно из российских предприятий не высказалось в поддержку инициативы о переходе на четырёхдневную рабочую неделю.
News.ru 04:54
Шоу-бизнес
Косметолог раскрыла секрет омоложения Пугачевой
Секрет резкого омоложения примадонны российской эстрады раскрыла косметолог Татьяна Брызгалкина.
ФАН 03:45
Баскетбол
«Химки» проиграли «Црвене Звезде» в Евролиге
Спорт-Экспресс 16:10
Происшествия
В Москве проходят обыски у директора Физического института РАН
Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у директора Физического института РАН Николая Колачевского.
Известия вчера в 10:54
Финансы
Рубль ослаб к доллару и евро на уменьшении интереса инвесторов к риску
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно слабеет к доллару и евро на вечерних торгах из-за сокрщения интереса инвесторов к рисковым активам и негативной динамики валют emerging markets на новостях о том, что Китай сомневается в возможности полномасштабной торговой сделки с США.
Интерфакс 13:00
Происшествия
Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства
Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru 13:41
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° вчера в 06:20
Здоровье
Эти продукты не повысят уровень сахара в крови
При любом приеме пищи уровень сахара в крови увеличивается.
Южный Федеральный 28 октября в 06:53
Общество
В Польше задержали россиянина с десятью тиграми
Газета.Ru 10:44
Здоровье
Врачи назвали диагностируемые, но несуществующие на самом деле болезни
Зарубежными медицинскими экспертами названы четыре диагностируемые многими российскими врачами у пациентов, но при этом несуществующие некоторые заболевания, об этом информирует Mail.ru.
Ugpressa.ru 07:51
Политика
Асад заявил, что Дамаск примет любой результат работы Конституционного комитета
Правительство Сирии согласится с любым решением, принятым по итогам заседаний Конституционного комитета, который приступил к работе в Женеве.
ТАСС 16:17