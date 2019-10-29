Экономика

Телеканал 360°Телеканал 360°Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности в России

В Минэкономразвития предложили изменить порядок статистического измерения уровня бедности в России.
Читать в источнике
Комментировать958
с чего всё началось

Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России

Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.
РБК28 октября в 17:00

Подробнее о событии

Минэкономики предложило изменить подход к учету бедности

Коммерсантъ28 октября в 19:23

ПФР заявил об участии в разработке методики определения нуждающихся россиян

РИА Новости29 октября в 10:58

Минэкономразвития намерено изменить подход к учёту бедности

RT на русском28 октября в 20:18

Росстат пояснил сообщения об изменении подхода к учету бедности

Газета.Ru29 октября в 13:24

Власти РФ предложили изменить подход к учету бедности в стране

Московский Комсомолец28 октября в 19:16

Минэкономразвития предложило усложнить алгоритм учета бедности в России

Znak.com28 октября в 17:54

Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России

РБК28 октября в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 12:33, Ашберн
Армия и оружие

В России пройдут испытания новой межконтинентальной ядерной ракеты

Inc-news.ru вчера в 08:04
Политика

Путин рассказал анекдот про бабушку

Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Газета.Ru 07:25
Происшествия

Появилась новая версия гибели солдата в российской воинской части

Lenta.ru 12:30
Происшествия

Появилось видео допроса задержанного за убийство ребенка в Нарьян-Маре

Подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара Денис Поздеев рассказал о мотивах своего поступка.
Известия 10:21
Культура

Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»

Lenta.ru 03:02
Политика

В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT призыв НАТО к России передать Украине контроль над Крымом.
RT на русском 09:47
Игры

В Epic Games Store бесплатно отдают Costume Quest и SOMA

В Epic Games Store можно бесплатно забрать ещё две игры.
Игромания.ру 11:08
Происшествия

В Москве проходят обыски у директора Физического института РАН

Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у директора Физического института РАН Николая Колачевского.
Известия вчера в 10:54
Кино

Netflix выпустил второй трейлер «Ведьмака» — сериал выйдет 20 декабря

Мир фантастики 12:08
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° вчера в 06:20
Политика

Палата представителей одобрила процедуру импичмента Трампу

Зачем демократы представили резолюцию Трамп отказался сотрудничать с расследованием, сославшись на то, что Пелоси не выносила вопрос о начале импичмента на голосование в палате представителей.
РБК 11:50
Армия и оружие

«Исламское государство» выбрало нового лидера после гибели аль-Багдади

РБК 12:15
Здоровье

Минздрав выявил сокращение числа врачей в 54 регионах

В 54 российских регионах в этом году сократилось число врачей.
Lenta.ru 02:43
Общество

Компании Пригожина выплатят компенсации детям, отравившимся в детсадах

Компании Пригожина выплатят компенсации детям, отравившимся в детсадах Мещанский районный суд Москвы признал виновными компании бизнесмена Евгения Пригожина «Конкорд» и «Вито-1» в отравлении детей в московских детсадах в декабре 2018 года и обязал их выплатить компенсацию морального вреда пострадавшим в размере 245 тысяч рублей, то есть по 10-15 тысяч на каждого.
Russian Deadline 11:01
Футбол

Агент Крала подтвердил интерес к игроку со стороны английских клубов

Агент полузащитника «Спартака» Алекса Крала Кароль Кисел подтвердил, что игроком интересуются английские клуба.
Спорт-Экспресс 10:07
Гаджеты

Изображение складного смартфона Motorola RAZR утекло в Сеть

News.ru 10:42
Политика

Путин прибыл в Венгрию с официальным визитом

News.ru вчера в 09:27
Политика

Зеленский дал комментарий о решении Дании по «Северному потоку — 2»

Власти Украины понимали, что Дания может дать России разрешение на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом 31 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.
REGNUM 06:25
Экономика

Россиянам разъяснили новую пенсионную систему

Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru 29 октября в 06:13
Общество

Call of Duty: Modern Warfare – самая продаваемая игра года

Cyber.sports.ru вчера в 09:23
Кино

Эмилия Кларк назвала виновника ляпа с кофе в «Игре престолов»

Актриса Эмилия Кларк рассказала новую версию о том, кому принадлежал стаканчик кофе «Starbucks», который появился в кадре четвертого эпизода финального сезона «Игры престолов».
Культуромания 10:51
Экономика

Томская область в 2020 году потеряет полмиллиарда — власти

В Томской области расформируют компанию «Транснефть — Центральная Сибирь», которая является одной из крупнейших налогоплательщиков в регионе.
REGNUM 03:26
Кино

Тимур Бекмамбетов раскритиковал блогера BadComedian

Российский кинорежиссер Тимур Бекмамбетов раскритиковал блогера BadComedian.
Дни24 10:08
Шоу-бизнес

Друг семьи: Анастасия Заворотнюк пришла в сознание и хочет вылечиться

Друг семьи Заворотнюк, хорошо знакомый с ситуацией и владеющий информацией, рассказал журналистам, что Анастасия Заворотнюк хорошо понимает, что происходит, знает о своем страшном диагнозе, но не сдается и очень старается пойти на поправку.
Privet-Rostov.ru 11:54
Происшествия

Первый вернувшийся в Россию беглый олигарх получил срок

Lenta.ru 11:48
Игры

Rockstar выпустила релизный трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2

Студия Rockstar Games опубликовала релизный трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2. Ролик получился красочным, но он также включает в себя небольшие спойлеры.
News.ru 10:50
Политика

Корвет «Гремящий» могут оснастить гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

Как подчёркивал Путин, гиперзвуковая ракета, скорость полёта которой составляет около 9 Махов, а дальность — более 1 тыс. км, способна поражать как морские, так и наземные цели.
RT на русском 12:26
Происшествия

В Томске прекратили дело против подростка, защищавшего щенка

Российская газета 11:08
Футбол

«Монако» с Головиным прошёл «Марсель» в Кубке Лиги

"Монако" в матче 1/16 финала Кубка Лиги одолел "Марсель".
Soccer.ru вчера в 18:19
Общество

Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября

В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
RT на русском 03:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное