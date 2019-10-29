Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.

с чего всё началось

Политика Путин рассказал анекдот про бабушку Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.

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Экономика Россиянам разъяснили новую пенсионную систему Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.

Шоу-бизнес Друг семьи: Анастасия Заворотнюк пришла в сознание и хочет вылечиться Друг семьи Заворотнюк, хорошо знакомый с ситуацией и владеющий информацией, рассказал журналистам, что Анастасия Заворотнюк хорошо понимает, что происходит, знает о своем страшном диагнозе, но не сдается и очень старается пойти на поправку.

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