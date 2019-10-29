Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.

с чего всё началось

Министерство экономического развития подготовило проект постановления правительства, где предлагается внести изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России.

Футбол Геннадий Орлов назвал лучшего вратаря для сборной России Футбольный комментатор Геннадий Орлов заявил, что на данный момент лучшим вратарем для сборной России является голкипер ФК «Сочи» Сослан Джанаев, сообщает Sport24.

Хоккей Радулов рассказал о жизни в США Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" Александр Радулов рассказал о жизни в американском городе.

Общество Университет «Синергия» собирал детские отпечатки пальцев Сотрудники негосударственного университета «Синергия» собирали отпечатки пальцев у детей в гимназии № 2 в Красногорске без согласия родителей в конце октября, сообщил «Коммерсантъ».

Хоккей Свечников первым в истории НХЛ забросил лакросс-гол Свечников первым в истории лиги забросил «мичиган», или лакросс-гол. До этого подобным взятием ворот не отличался никто в НХЛ.

Политика Президент Чили отменил саммит АТЭС Чили отменило саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и климатический форум COP25, передает телеканал 24 Horas со ссылкой на президента страны Себастьяна Пиньеру.

Политика Украинский министр заявила о невозможности выплаты пенсий в Донбассе Неделю назад уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что задолженность по выплатам пенсий жителям неподконтрольных территорий Донбасса, а также переселенцам-пенсионерам составляет не менее 41,7 млрд гривен ($1,67 млрд по текущему курсу).

Политика Болгария отказалась выдать визу российскому дипломату Власти Болгарии отказались выдать визу военному атташе в посольстве России в Софии, передает местное агентство "Фокус" со ссылкой на болгарский МИД.

Экономика Эксперты предупредили о дефиците продуктов из-за роста экспорта "Дисбаланс между низкими темпами роста производства и высокими темпами роста экспорта и импортозамещения может привести к невыполнению заданий госпрограммы", – говорится в докладе.

Общество Умерла заслуженная артистка России Елена Гаудасинская Заслуженная артистка России, заведующая кафедрой концертмейстерского мастерства Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова Елена Гаудасинская умерла в среду на 53-м году жизни, сообщается на сайте учреждения.