Экономика
Вечерняя МоскваМинэкономразвития предложило изменить порядок учета бедности в России
Министерство экономического развития подготовило проект постановления правительства, где предлагается внести изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России.
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Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.РБК28 октября в 17:00
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Власти РФ предложили изменить подход к учету бедности в стране
Московский Комсомолец28 октября в 19:16
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Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения получит новый турбодизель V6 и гибридную силовую установку.