Экономика

Газета.RuГазета.RuМинэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности россиян

В Министерстве экономического развития России предложили изменить порядок вычисления уровня бедности населения страны. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось

Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России

Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.
РБК28 октября в 17:00

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Росстат пояснил сообщения об изменении подхода к учету бедности

Газета.Ru29 октября в 13:24

ПФР заявил об участии в разработке методики определения нуждающихся россиян

РИА Новости29 октября в 10:58

Минэкономразвития намерено изменить подход к учёту бедности

RT на русском28 октября в 20:18

Минэкономики предложило изменить подход к учету бедности

Коммерсантъ28 октября в 19:23

Власти РФ предложили изменить подход к учету бедности в стране

Московский Комсомолец28 октября в 19:16

Минэкономразвития предложило усложнить алгоритм учета бедности в России

Znak.com28 октября в 17:54

Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России

РБК28 октября в 17:00
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 14:09, Ашберн
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Максим Фадеев расторг контракт со всеми своими артистами

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Происшествия

Первый вернувшийся в Россию беглый олигарх получил срок

Предприниматель из «лондонского списка» бизнес-омбудсмена Бориса Титова Андрей Каковкин, первый вернувшийся в феврале 2018 года в Россию, был приговорен к трем годам колонии общего режима.
Lenta.ru 11:48
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Die Welt: Украина получила выгоду от остановки «Северного потока — 2»

Украина и США выиграли от ситуации с выдачей Данией разрешения на строительство «Северного потока — 2». Об этом пишет журналист немецкой газеты Die Welt Даниэль Ветцель.
RT на русском 13:28
Происшествия

Появилось видео допроса задержанного за убийство ребенка в Нарьян-Маре

Подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара Денис Поздеев рассказал о мотивах своего поступка.
Известия 10:21
Политика

Дмитрий Миронов принял участие в заседании президиума Госсовета РФ

30 октября губернатор Дмитрий Миронов принял участие в расширенном заседании президиума Государственного совета, которое провел в Светлогорске Калининградской области Президент России Владимир Путин.
Ярославский регион. Северный край 10:34
Хоккей

Канадский хоккеист за минуту уложил на лед двух россиян

На четвертой минуте матча Хант применил силовой прием против российского защитника Дениса Баранцева и повалил его на лед.
Lenta.ru 13:48
Происшествия

В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата

Lenta.ru 05:56
Общество

Решение о переходе на кассетные подшипники отменят в суточный срок

По итогам совещания, сообщил представитель господина Козака Илья Джус, «принято принципиальное решение Минтрансу в суточный срок признать утратившим силу приказ Минтранса от 25 октября 2019 года в части обязательного перехода на подшипники кассетного типа с 1 января 2021 года».
Коммерсантъ 10:58
Политика

В Санкт-Петербурге обнародовали характеристику КГБ на Путина

Известия 02:13
Экономика

ЦБ: долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года

Показатель долговой нагрузки россиян по необеспеченным кредитам на 1 октября 2019 года тоже обновил максимум и достиг 8,9%. Как отмечается, это самый высокий процент с января 2015 года.
Газета.Ru 12:14
Армия и оружие

Су-57 получил новое кодовое обозначение в НАТО

Российский истребитель СУ-57 получил в НАТО новое кодовое обозначение «Felon» (уголовник).
Военное дело 11:02
Политика

Корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

Президент России Владимир Путин подтвердил, что корвет проекта 20385 «Гремящий» будет оснащен новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
Известия 12:40
Происшествия

СК предупредил о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет РФ предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками госструктур, в том числе и следователями.
BFM.ru вчера в 12:50
Общество

Счетная палата обнаружила вывод средств на поддержку кино в офшоры

Система государственной поддержки отечественного кино является непрозрачной, из-за этого субсидии на создание фильмов уходят в офшорные компании, говорится в бюллетене Счетной палаты.
Ведомости 01:32
Политика

В Госдуме ответили на призыв НАТО вернуть контроль над Крымом Украине

В Госдуме прокомментировали заявление НАТО с призывом вернуть контроль над Крымом Украине и допустить присутствие международных организаций на территории полуострова.
Известия 11:09
Кино

Netflix опубликовал трейлер сериала «Ведьмак»

Netflix опубликовал на YouTube трейлер сериала "Ведьмак" (The Witcher), снятого по мотивам произведений Анджея Сапковского.
ТАСС 12:27
Общество

Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году

Согласно документу, самое большое повышение тарифов ждет Чеченскую республику.
Газета.Ru 01:22
Общество

В Нью-Йорке запретят продажу фуа-гра

Городской совет Нью-Йорка принял закон о запрете на продажу фуа-гра с 2022 года, сообщает телеканал CNN.
Интерфакс 10:51
Происшествия

Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства

Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru 13:41
Автоспорт

Формула 1 утвердила регламент на 2021 год

На специальной пресс-конференции перед началом гоночного уик-энда в Остине руководство Формулы 1 подтвердило, что новые технические, спортивные и финансовые правила утверждены и вступят в силу в 2021 году.
Autosport.com.ru 13:15
Футбол

Спартак — Ростов 2:0 (2-й тайм)

Шведский нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон сделал дубль в домашнем матче 1/8 финала Кубка России с «Ростовом» (в данный момент счёт 2:0, идёт 2-й тайм).
Чемпионат 13:57
Политика

Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике

Lenta.ru вчера в 16:50
Футбол

Андрей Талалаев: «Футболисты дотерпели во втором тайме»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев остался доволен игрой команды в матче 1/8 финала Олимп — Кубка России против «Оренбурга» (2:1). — Хорошая кубковая игра, — приводит слова тренера официальный сайт «Оренбурга».
Спорт-Экспресс 12:30
Происшествия

В аэропорт Екатеринбурга поступило сообщение об угрозе взрыва самолета

Правоохранительные органы в Екатеринбурге проверяют информацию о взрывном устройстве, якобы заложенном на борту пассажирского самолета, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 13:05
Шоу-бизнес

Муж Лолиты ответил на обвинения в изменах

Напомним, Лолита подала на развод со своим пятым мужем, с которым состояла в браке с 2009 года.
Взгляд.ру вчера в 11:11
Политика

Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине

У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".
Российская газета вчера в 10:17
Политика

НАТО не намерено учитывать мнение России о вступлении Украины в альянс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия «не имеет голоса» в вопросе вступления Украины в Североатлантический альянс.
RT на русском вчера в 23:59
Политика

Вице-губернатор Кубани объяснил смысл своих слов про «Единую Россию»

Вице-губернатор Андрей Алексеенко объяснил смысл своего высказывания про «Единую Россию».
АиФ Краснодар 07:59
Религия

Польская православная церковь отказалась признавать раскольную ПЦУ

Как сообщается на сайте ПАПЦ, заявление об отказе признавать украинскую раскольную церковную структуру под руководством Епифания было принято 29 октября на Свято-архиерейском соборе Польской автокефальной церкви.
Евразия Daily 09:25
Хоккей

Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол

Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.
Metaratings вчера в 03:31
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