Минэномразвития предлагает распространить практику обязательной маркировки питьевой воды на все страны Евразийского экономического сообщества к 1 марта 2022 года, выяснили «Известия». Россия уже провела эксперимент по идентификации бутилированной воды с привлечением к нему более 300 производителей.
Арестованный по обвинению в получении взяток глава ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов заявил, что особняк с позолоченным унитазом, в котором прошли обыски, принадлежит его гражданской жене и не связан конкретно с ним, сообщает «РИА Новости».