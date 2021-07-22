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Общество

Минэкономразвития предложило маркировать воду в ЕАЭС с 21 декабря

Минэкономразвития предлагает распространить практику обязательной маркировки питьевой воды на все страны Евразийского экономического сообщества (ЕЭАС) к 1 марта 2022 года, выяснили «Известия».
Известия
Страны Евразийского экономического союза могут начать маркировать бутилированную воду с 1 декабря 2021 года.
ТАСС
Страна, как известно, уже провела эксперимент по маркировке бутилированной воды.
Известия
Как заверил «Известия» заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки) Реваз Юсупов, на большинстве предприятий тестирование прошло успешно.
Известия

С чего всё началось

Модные процедуры: Россия предлагает маркировать воду по всему ЕАЭС

Минэномразвития предлагает распространить практику обязательной маркировки питьевой воды на все страны Евразийского экономического сообщества к 1 марта 2022 года, выяснили «Известия». Россия уже провела эксперимент по идентификации бутилированной воды с привлечением к нему более 300 производителей.
Известия17:01

Подробнее о событии

Россия предложила распространить маркировать воды на другие страны ЕАЭС

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Россия потребовала от всех стран ЕАЭС маркировать воду

Урал-пресс-информ02:47

В Минэкономразвития предложили маркировать воду в ЕАЭС с 21 декабря

REGNUM02:46

Минэкономразвития предложило маркировать воду в ЕАЭС с 21 декабря

ТАСС02:41

Россия предлагает ввести маркировку бутилированной воды в ЕАЭС

РЕН ТВ03:04

Минэкономразвития предлагает маркировать воду на территории ЕАЭС

ФАН17:16

Модные процедуры: Россия предлагает маркировать воду по всему ЕАЭС

Известия17:01
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