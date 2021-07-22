Минэномразвития предлагает распространить практику обязательной маркировки питьевой воды на все страны Евразийского экономического сообщества к 1 марта 2022 года, выяснили «Известия». Россия уже провела эксперимент по идентификации бутилированной воды с привлечением к нему более 300 производителей.

Известия 17:01