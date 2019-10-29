Экономика
РБКМинэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России
Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.
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Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
Происшествия
Полиция задерживает людей в штабе партии «Другая Россия»
Ранее сообщалось, что силовики пришли сегодня в московский штаб, когда там началось еженедельное собрание.
Экономика
Эксперты назвали самые изменившиеся из-за санкций отрасли экономики
Санкции лишили часть российских компаний самых прибыльных рынков США и центральной Европы, рассказал РБК глава Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев.
Кино
Макото Синкай назвал дату выхода следующего фильма
Японский режиссер и аниматор Макото Синкай пообещал выпустить новый фильм уже в 2022 году.
Наука
Эксперимент: Мозг по-разному сохранил выученную информацию
Мозг по-разному сохранил выученную информацию, показал эксперимент, который провели британские ученые из Оксфордского университета.
Футбол
Стам покинул «Фейенорд» после разгрома от «Аякса»
«Фейенорд» объявил об уходе Япа Стама с поста главного тренера после разгромного поражения от «Аякса» (0:4) в чемпионате Нидерландов.
Гаджеты
Xiaomi подтвердил разработку смартфона Mi CC9 Pro
Хоккей
Хоккеист Евгений Малкин подтвердил, что получил гражданство США
Российский нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил, что у него есть гражданство США.
Армия и оружие
Украинская контрразведка поймала луганского дезертира
Ранее СБУ отчиталась о проведении спецоперации, в рамках которой бывший боец ЛНР был вывезен с неподконтрольных Киеву территорий.
Авто
Назвали самые популярные внедорожники и кроссоверы в России
Самым многочисленным SUV в России является отечественная LADA 4x4, которой владеют 1,2 миллиона человек.
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище открылся памятник Николаю Караченцову
Памятник актеру Николаю Караченцову открылся на Троекуровском кладбище, сообщает РИАМО со ссылкой на корреспондента.
Армия и оружие
Stratfor: Россия имеет военный успех в Сирии, но может увязнуть как в болоте
Частная разведывательная структура США Stratfor, которую нередко именуют «ЦРУ отставников», публикует материал, в котором выражает своего рода надежду на то, что в Сирии Россия «всё же увязнет как в болоте».
Политика
Трамп назвал Зеленского президентом России
Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп во время общения с прессой назвал Владимира Зеленского новым российским президентом.
Хоккей
СКА прервал серию из пяти поражений, обыграв «Северсталь»
В матче регулярного чемпионата КХЛ игроки СКА нанесли домашнее поражение хоккеистам «Северстали».
Экономика
Акции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум
Акции «Норникеля» на Московской бирже выросли более чем на 6%, обновив исторический максимум.
Политика
«Слуга народа» призвала силовиков заняться соратницей Порошенко
Депутаты от фракции «Слуга народа» призывают правоохранительные органы отреагировать на угрозы жизни президенту Украины Владимиру Зеленскому, которые озвучила депутат от партии «Европейская солидарность» София Федина.
Гаджеты
Intel представила процессор Core i9
Компания Intel представила свое новое творение – процессор Core i9-9900KS.
Культура
Опубликован рейтинг самых страшных сериалов в истории кино
Журнал Rolling Stone опубликовал рейтинг 30 самых страшных сериалов в истории кино. Возглавил список сериал "Твин Пикс" (Twin Peaks).
Космос
NASA: изменение климата происходит из-за смещения орбиты Земли
Еще в 1958 году NASA провели исследование воздействия изменения орбиты Земли и её оси на климат планеты.
Общество
«Яндекс» устранил сбой в работе голосового помощника «Алиса»
"Яндекс" устранил неполадки в работе голосового помощника "Алиса", сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-компании.
Здоровье
Важные витамины, влияющие на рост раковых опухолей, назвали врачи
Названы витамины, недостаток которых в организме способствует росту раковых опухолей.
Происшествия
Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции
Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
Футбол
Отстраненный футболист «Витесса» извинился перед Слуцким
Футболист «Витесса» Ришедли Базур, отстраненный от работы с главной командой после конфликта с главным тренером Леонидом Слуцким, вернулся к тренировкам, сообщает пресс-служба голландского клуба.
Шоу-бизнес
Помолодевшую Аллу Пугачеву приняли за Кристину Орбакайте
Некоторые из подписчиков упомянули об этом в комментариях, признавшись, что не сразу узнали примадонну на фото, подумав, что рядом с Гарри запечатлена именно Орбакайте.
Шоу-бизнес
Изменившая внешность актриса Амалия Мордвинова переехала жить в США
Известная российская актриса Амалия Мордвинова, которую пресса называет рекордсменкой по бракам и разводам, как оказалось, в свои 45 лет изменилась до неузнаваемости.
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Наука