Экономика

РБКРБКМинэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России

Проверка по налогам и страховым взносам Из документа следует, что с 2020 года Росстат ежегодно будет верифицировать свои данные об уровне бедности информацией о доходах населения, которой располагают Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР).
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с чего всё началось

Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России

Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.
РБК28 октября в 17:00

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Росстат пояснил сообщения об изменении подхода к учету бедности

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Минэкономразвития намерено изменить подход к учёту бедности

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Власти РФ предложили изменить подход к учету бедности в стране

Московский Комсомолец28 октября в 19:16

Минэкономразвития предложило усложнить алгоритм учета бедности в России

Znak.com28 октября в 17:54
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Проект об ужесточении наказания за рекламу наркотиков внесён в Госдуму

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Три человека погибли, девять получили ранения в результате стрельбы возле одного из домов города Лонг-Бич в Калифорнии, сообщает ABC7 News.
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Рейчел Вайс сыграет Элизабет Тейлор в байопике «Особые отношения». Фильм снимет кинематографический дуэт Bert & Bernie.
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Даниил Медведев проиграл свой стартовый матч в Париже

Российский теннисист Даниил Медведев не смог преодолеть барьер второго раунда "Мастерса" в Париже, уступив французу Жереми Шарди, - 6/4, 2/6, 4/6.
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В Астраханской области на 124-м году жизни умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева.
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Подросток открыл стрельбу в московской школе

Ученик одной из школ на севере столицы выстрелил из пистолета в образовательном учреждении, сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
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Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам

Компания «Силовые машины» Алексея Мордашова подала в Сингапурский международный арбитражный центр (SIAC) иск о взыскании средств, вложенных в проект строительства тепловой электростанции (ТЭС) «Лонг-Фу-1» во Вьетнаме, который был остановлен из-за санкций США в отношении российской компании.
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Fiat Chrysler и производитель Peugeot подтвердили переговоры о слиянии

Итало-американский автопроизводитель Fiat Chrysler и французская группа PSA (производит Peugeot, Citroen, Opel) подтвердили, что ведут переговоры о слиянии.
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Суд заочно арестовал участника акции 27 июля Губайдулина

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Фадеев уволил всех артистов своего лейбла и раздал права на песни

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Стрельбе в воинской части Забайкалья предшествовал конфликт

По словам источника, как только выдалась возможность, он открыл по ним огонь.
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Посольство Израиля в России объявило о своём вынужденном закрытии

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Армия и оружие

В России строят не имеющие аналогов в мире военные корабли

В России для нужд флота серийно строятся не имеющие аналогов в мире корабли противоминной обороны, а также несколько больших десантных кораблей и многоцелевых фрегатов дальней морской зоны.
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В МИД прокомментировали начало отвода сил в Золотом

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В очередь за бесплатными колонками «Яндекса» встали сотни человек

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Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии

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Минфин России предлагает установить для чиновников предельные лимиты стоимости связи, а также телефонов, планшетов и ноутбуков, приобретаемых за бюджетные деньги для рабочих нужд.
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Назвали самые популярные кроссоверы и внедорожники в РФ

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Минобрнауки повысило баллы ЕГЭ для 252 вузов

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Эксперты: ФРС США снова снизит базовую ставку

В среду состоится заседание Федеральной резервной системы США, и большинство аналитиков уверены, что ФРС снизит базовую ставку на очередные 0,25%.
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