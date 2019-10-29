Экономика

РБКРБКМинэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России

Проверка по налогам и страховым взносам Из документа следует, что с 2020 года Росстат ежегодно будет верифицировать свои данные об уровне бедности информацией о доходах населения, которой располагают Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР).
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с чего всё началось

Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России

Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.
РБКвчера в 17:00

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ПФР заявил об участии в разработке методики определения нуждающихся россиян

РИА Новости10:58

Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Известия09:06

Власти РФ предложили изменить подход к учету бедности в стране

Московский Комсомолецвчера в 19:16

Минэкономразвития намерено изменить подход к учёту бедности

RT на русскомвчера в 20:18

Минэкономики предложило изменить подход к учету бедности

Коммерсантъвчера в 19:23

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:03

Минэкономразвития предложило усложнить алгоритм учета бедности в России

Znak.comвчера в 17:54
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Политика

Киев заявил о начале разведения сил в Золотом

RT на русском 05:27
Общество

Медведев поручил повысить доверие бизнеса к судам и силовикам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэкономики, МВД, ФСБ и Росгвардии с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, СКР, уполномоченного по защите прав предпринимателей, Генпрокуратуры и Верховного суда представить в правительство предложения по повышению доверия бизнеса к правоохранительной и судебной системам.
Коммерсантъ 11:26
Технологии

Сбербанк запустил новое приложение для похода в рестораны

Приложение носит название SberFood, оно доступно как в AppStore, так и Google Play. Действует приложение с 27 октября.
7 канал Красноярск вчера в 04:46
Недвижимость

Минфин исправит расчёт налога по кадастровой стоимости

Новый законопроект вводит закрытый перечень объектов, с которых бизнес будет платить налог по кадастровой стоимости.
Право.ру 05:33
Хоккей

Малкин подтвердил наличие американского паспорта

Ранее о наличии у Малкина американского паспорта заявил юрист Дмитрий Мачихин.
Известия 01:16
Политика

В Брюсселе прошли консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа

Во время беседы стороны обменялись мнениями о будущем транзита газа через Украину в связи с проведением в Брюсселе раунда трёхсторонних министерских консультаций Россия — ЕС — Украина.
RT на русском вчера в 11:55
Происшествия

Россиянку, впавшую в кому в Турции, доставили в Петербург

Жительницу Санкт-Петербурга, которая попала в больницу на отдыхе в Турции, доставили спецбортом санавиации в Северную столицу, сообщила вице-губернатор Анна Митянина.
РИА Новости 10:09
Политика

Путин открыл памятник Евгению Примакову в Москве

Сегодня, 29 октября, в Москве, в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади открыли памятник выдающемуся государственному деятелю Евгению Примакову.
REGNUM 08:23
Авто

Опубликованы характеристики нового кроссовера Changan CS55 для России

SpeedMe 08:17
Экономика

Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций

Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Газета.Ru 05:58
Политика

Британский парламент не поддержал предложение о досрочных выборах

Парламент Великобритании не поддержал досрочные парламентские выборы, которые премьер-министр страны Борис Джонсон хотел провести 12 декабря.
Российская газета вчера в 16:25
Армия и оружие

Украина проведет учения с ракетными стрельбами на границе с Крымом

РИА Новости 08:25
Политика

Преподаватель ВШЭ назвал русский язык убогим

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей Школы Экономики Гасан Гусейнов возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал русский язык "убогим".
РИА Новости 11:09
Армия и оружие

Трамп сообщил о ликвидации преемника главаря ИГ аль-Багдади

Президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации преемника главаря террористической организации ИГ (запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.
РБК 10:31
Происшествия

Фигуранта «дела 27 июля» Губайдулина объявили в международный розыск

Фигурант «дела 27 июля» Айдар Губайдулин, ранее покинувший Россию, объявлен в международный розыск.
РБК 11:27
Общество

Девушки похитили алюминиевую статую Дзюбы в Подмосковье

В Подольске похитили металлическую статую форварда «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы.
Матч ТВ вчера в 14:29
Киберспорт

Death Stranding на ПК выйдет летом 2020 года

Cyber.sports.ru вчера в 08:20
Армия и оружие

Шойгу заявил о досрочном отводе подразделений курдов в Сирии

Отвод вооружённых подразделений курдов из зоны безопасности на северо-востоке Сирии в соответствии с сочинскими договорённостями завершён досрочно.
RT на русском 10:46
Политика

В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье

Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
REGNUM 07:31
Наука

Ученые назвали самый вредный продукт питания

В процессе исследование использовался индекс AREI, отражающий воздействие продуктов питания на окружающую среду в расчете на порцию.
Российская газета 10:40
Космос

Замечена новая рентгеновская вспышка со стороны близлежащей галактики

Астрономы из Института внеземной физики Общества Макса Планка, Германия, наблюдали новую вспышку со стороны источника SSS1, сверхмягкого рентгеновского источника, демонстрирующего время от времени яркие вспышки, который расположен в близлежащей галактике NGC 300.
AstroNews.ru вчера в 13:00
Общество

«Магнит» решил переделать гипермаркеты в «суперсторы»

«Магнит» решил бороться с оттоком покупателей из гипермаркетов, поменяв их концепцию.
Ведомости 10:15
Происшествия

Под Новосибирском произошло землетрясение магнитудой 4,5

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло во вторник в трех километрах от населенного пункта Харин в Искитимском районе Новосибирской области.
ТАСС вчера в 23:30
Армия и оружие

Минобороны опровергло обстрел российских военных полицейских в Сирии

«29 октября сего года при подготовке к плановой встрече представителей российской военной полиции с турецкой стороной на пункте перехода Дербисия сирийско-турецкой границы рядом со стоящими российскими бронеавтомобилями раздался хлопок от подрыва неустановленного безоболочного взрывного устройства»,— говорится в сообщении.
Коммерсантъ 10:05
Общество

В День народного единства в Москве резко потеплеет

Холодная погода сохранится до выходных дней, включая субботу и воскресенье, однако уже в понедельник, 4 ноября, в Москву вернется тепло.
Известия 08:21
Футбол

Златан Ибрагимович объявил о возвращении в Испанию

Шведский футболист Златан Ибрагимович объявил о своем возвращении в Испанию.
РИА Новости 08:18
Общество

Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного

Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.
Lenta.ru 05:32
Общество

Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей

Российская газета 08:41
Экономика

Для нелегальных кредиторов введут уголовную ответственность

Нелегальное кредитование граждан может повлечь наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет — такие поправки планируется внести в Уголовный кодекс.
Век вчера в 03:45
Происшествия

В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям

Сотрудники Московского уголовного розыска задержали участников организованной группы, которая подделывала завещания умерших людей и присваивала их квартиры; по предварительным данным, таким образом было украдено 15 квартир, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:04
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