Экономика

РБКРБКМинэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России

Проверка по налогам и страховым взносам Из документа следует, что с 2020 года Росстат ежегодно будет верифицировать свои данные об уровне бедности информацией о доходах населения, которой располагают Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР).
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с чего всё началось

Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России

Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.
РБКвчера в 17:00

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Власти РФ предложили изменить подход к учету бедности в стране

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Минэкономразвития намерено изменить подход к учёту бедности

RT на русскомвчера в 20:18

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Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

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РИА Новостивчера в 18:47

Минэкономразвития предложило усложнить алгоритм учета бедности в России

Znak.comвчера в 17:54
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«Левада-центр»: россияне боятся произвола властей больше смерти

Больше всего респонденты боятся болезни близких и детей, мировой войны, произвола властей и болезни.
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Опубликованы характеристики нового кроссовера Changan для России

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В Санкт-Петербурге начались обыски из-за уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве стадиона на Крестовском острове («Газпром Арена»).
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Суд взыскал с Грудинина более миллиарда рублей

Иван, Тамара и Ольга Маркины, Александр и Дмитрий Ерошкины и Нина Солодовникова, выступившие истцами, требовали взыскать с ответчика около 1,1 млрд рублей реального ущерба и около миллиарда рублей упущенной выгоды, передает НСН.
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Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого

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Жителя Архангельска обвинили в убийстве трех человек и актах каннибализма.
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В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье

Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
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Фетисов высказался об американском гражданстве Малкина

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер России и член Государственной думы Вячеслав Фетисов высказался по поводу резонансной новости о том, что у форварда "Питтсбург Пингвинз" и сборной России Евгения Малкина есть гражданство США.
Газета.Ru 07:01
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Стали известны тарифы на проезд по трассе М-11 из Москвы в Петербург

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Да, готов поехать в Катар, не боюсь перемен.
Sport24.ru 07:11
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Gwent теперь доступен для скачивания в App Store

Игра доступна для обладателей iPhone 6s, iPad Mini 4, iPad 5, iPad Air 2, iPad Pro, iPod Touch 7 или более новых гаджетов от Apple, а также необходимо наличие 2,4 ГБ свободного места.
Cyber.sports.ru 07:22
Общество

Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов

Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.
REGNUM вчера в 03:42
Футбол

Ибрагимович анонсировал свое возвращение в Испанию

Шведский футболист Златан Ибрагимович объявил о своем возвращении в Испанию.
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Обвиняемый в смертельной аварии в Екатеринбурге отказался от полиграфа

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Общество

Sony зарегистрировала торговые марки PS6, PS7, PS8, PS9 и PS10

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На МКАД выпавшие из грузовика газовые баллоны повредили три автомобиля

Выпавшие из грузовой машины газовые баллоны повредили три легковых автомобиля на МКАД на юго-западе Москвы, люди не пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 05:01
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Появилось изображение умных часов Xiaomi Mi Watch

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У Зеленского призвали Порошенко «не прятаться за спинами женщин»

«Пятый президент Украины Петр Порошенко должен взять на себя ответственность за призывы к убийству президента Владимира Зеленского, которые озвучила депутат от фракции «Европейская солидарность» София Федина».
REGNUM 06:35
Экономика

ЦБ и Минфин представили систему добровольных пенсионных накоплений

Банк России и Минфин разработали систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП), сообщили замминистр финансов РФ Алексей Моисеев и первый зампред ЦБ Сергей Швецов, представившие соответствующий законопроект.
Коммерсантъ 05:53
Политика

В Кремле назвали условие для договорённостей с Украиной по газу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве считают, что судебные претензии не должны быть на повестке дня, если Россия, Украина и Евросоюз хотят достичь договорённостей по газовому вопросу.
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Происшествия

Тверской министр получил четыре года колонии за поджог джипа в Москве

Суд приговорил министра по обеспечению контрольных функций Тверской области Виктора Шафороста к четырем годам колонии общего режима за поджог автомобиля в Москве с целью уничтожить доказательства по уголовному делу, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
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Племянница обвинила жену экс-солиста «Иванушек» Яковлева в его смерти

Племянница погибшего экс-солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева обвинила сожительницу певца в гибели артиста.
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Политика

В Конгрессе США предложили новые санкции против «Северного потока-2»

Сенатор Конгресса США от Республиканской партии Энди Барр подготовил законопроект об энергетической безопасности Европы, предусматривающий введение новых санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2».
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Тарасов рассказал о своём отношении к геям

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Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста

Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".
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Политика

Нафтогаз грозится закачать водород в ГТС Украины

Руководство «Нафтогаза» намерено закачать водород в украинскую газотранспортную систему в случае неподписания транзитного контракта с «Газпромом» на прокачку газа через Украину в Европу.
Новый День вчера в 12:42
Экономика

Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций

Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Газета.Ru 05:58
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Рост уровня поддержки Путина зафиксировали социологи

Социологи фонда «Общественное мнение» (ФОМ) зафиксировали рост уровня поддержки президента России Владимира Путина.
REGNUM 05:09
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