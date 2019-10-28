Экономика
РБКМинэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России
Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.
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Минэкономразвития предложило вести мониторинг условий жизни старшего поколения
Rambler News Service12:23
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Общество
Роструд напомнил жителям России о короткой рабочей неделе
Дополнительный выходной день ожидает жителей России 4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости.
Армия и оружие
Глава МВД Украины заявил о поддержке батальона «Азов»
Наука
Мозг по-разному сохранил выученную информацию
Активность мозга при обработке информации зависит от того, каким путем она была получена в процессе обучения.
Авто
Полицейские Монголии получили служебные внедорожники Lada 4x4
Специалисты правоохранительных органонов Монголии начали эксплуатировать 19 экземпляров внедорожника Lada 4х4 в пятидверном исполнении.
Шоу-бизнес
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
Общество
В Москве могут открыть частные СИЗО
В Москве могут появиться первые частные следственные изоляторы - с такой инициативой выступило бизнес-сообщество столицы.
Общество
«Яндекс»: в работе голосового помощника «Алиса» произошел сбой
Представитель пресс-службы "Яндекс" сообщил журналистам о неполадках в работе голосового помощника "Алиса" и "Яндекс.Станции".
Политика
Трамп опубликовал фото раненной при ликвидации аль-Багдади собаки
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своём микроблоге в Twitter фотографию служебной собаки, принимавшей участие в спецоперации по ликвидации лидера ИГИЛ (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Кино
Сценаристы «Игры престолов» признали свою некомпетентность
Сценаристы популярного шоу "Игра престолов" Д.Б.Уайсс и Дэвид Бениофф во время кинофестиваля в Техасе признались перед фанатами в своей некомпетентности и в том, что они не готовы были экранизировать столь масштабную сагу.
Политика
«Нафтогаз» готовит новый иск против «Газпрома»
Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко сообщил о подготовке нового иска к «Газпрому».
Политика
Роковой вечер для Зеленского: сегодня решается судьба «Слуги народа»
Партия «Слуга народа» собирается вечером 28 октября провести заседание своей парламентской фракции.
Политика
Зеленский оценил разговор с националистами в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин констатировал, что Зеленский не может обеспечить разведение сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе из-за националистов, которые намерены сорвать разведение сил и спровоцировать новый виток гражданского конфликта.
Общество
Деятели культуры подписали письмо в поддержку историка Дмитриева
Письмо, опубликованное на сайте «Новой газеты», подписали более 200 человек.
Происшествия
Экс-мэру Владивостока следствие подгоняет автобусы
Всего, по данным следствия, за ремонт автобусов аффилированной компании было перечислено 54 млн руб. По мнению СКР, таким образом бюджету Владивостока был причинен материальный ущерб, при этом были нарушены права и законные интересы трех коммерческих организаций, которые фактически были устранены с муниципального рынка транспортных услуг.
Кино
Автор «Чернобыля» напишет сценарий новых «Пиратов Карибского моря»
В качестве продюсера продолжения «Пиратов Карибского моря» выбран Джерри Брукхаймер.
Общество
Число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%
Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий.
Армия и оружие
Александр Лукашенко пригрозил США ответом на размещение танков в Литве
Как сообщает портал "News.ru", президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск вынужден ответить на размещение американского воинского контингента в Литве.
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Были проанализированы митохондриальные геномы жителей нескольких стран Южной Африки.
Хоккей
СКА обыграл «Северсталь» и прервал серию поражений
Команды встречались в рамках регулярного чемпионата КХЛ, гости одержали победу со счётом 2:1 в серии послематчевых буллитов.
Политика
Парламент отверг предложение Джонсона о досрочных выборах
Британская палата общин отвергла предложение Бориса Джонсона о проведении внеочередных выборов 12 декабря.
Путешествия
Отдых в Турции может подорожать
В Турции может появиться новый налог, который обяжут платить все объекты размещения, включая отели на популярных у россиян курортах, сообщает АТОР.
Культура
Скончался художник Николай Касаткин
Кино
«Темную лигу справедливости» могут снять авторы «Очень странных дел»
Авто
В России пользуются спросом только три класса автомобилей
Самым популярным кроссовером стал Skoda Kodiaq. Тем временем эксперты составили ТОП-10 самых популярных SUV в России.
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
Шоу-бизнес
Заворотнюк подарила маме автомобиль за два миллиона рублей
В СМИ появились сведения о том, что Валентина взяла на себя уход за годовалой внучкой Милой, когда у Анастасии возникли проблемы со здоровьем.
Хоккей
Малкин подтвердил наличие гражданства США
Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил наличие гражданства США, сообщает "Спорт-Экспресс".
Здоровье
Чиновников строго накажут за переезд врачей с Колымы
Руководство Колымы намерено плотно заняться вопросами медицины региона.
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в Днепропетровске
В Днепропетровске в промзоне на левом берегу 28 октября около 22.00 (23.00 мск) произошел сильный взрыв.