Экономика

РБКРБКМинэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России

Проверка по налогам и страховым взносам Из документа следует, что с 2020 года Росстат ежегодно будет верифицировать свои данные об уровне бедности информацией о доходах населения, которой располагают Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР).
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с чего всё началось

Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России

Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

В Госдуме назвали реальные способы борьбы с бедностью в России

URA.Ru03:21

Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности, сообщили СМИ

РИА Новостивчера в 18:47

Минэкономразвития намерено изменить подход к учёту бедности

RT на русскомвчера в 20:18

Минэкономики предложило изменить подход к учету бедности

Коммерсантъвчера в 19:23

Власти РФ предложили изменить подход к учету бедности в стране

Московский Комсомолецвчера в 19:16

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:03

Минэкономразвития предложило усложнить алгоритм учета бедности в России

Znak.comвчера в 17:54
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Политика

Dagens Nyheter назвала Россию «историческим врагом» Европы

В статье шведской газеты Dagens Nyheter говорится, что, несмотря на «триумф» российского президента Владимира Путина в Сирии и противоречия, раздирающие ЕС по российскому вопросу, Европа ни в коем случае не должна ослаблять давление на своего «исторического врага» — Россию.
RT на русском 01:50
Общество

В Роспотребнадзоре дали советы по профилактике инсульта

Всемирный день борьбы с инсультом отмечается ежегодно 29 октября. Среди факторов риска развития этого недуга — малоподвижный образ жизни.
Известия 01:32
Происшествия

Три человека смертельно отравились на вечеринке в Москве

Три человека скончались после вечеринки в Москве.
Известия 03:12
Общество

«Росатом» опубликовал материалы о создании первой атомной бомбы в СССР

Вести.Ru 01:14
Теннис

Наоми Осака снялась с Итогового чемпионата WTA

GoTennis.ru 03:12
Путешествия

Отдых в Турции может подорожать

В следующем сезоне, по словам экспертов, возможный рост налогов почти не скажется на стоимости турпакетов: отельеры уже объявили контрактные цены на 2020 год, многие туроператоры продают путевки на лето будущего года.
РИА Новости вчера в 06:54
Политика

Социологи ФОМ зафиксировали рост уровня поддержки Путина

ФОМ объяснил рост уровня поддержки Путина тем, что россияне стали замечать улучшение положения дел в регионах.
РБК 01:26
Экономика

«Ъ»: экономисты впервые оценили потери россиян от продовольственных контрсанкций

Отказ от санкционных продуктов стоит российским потребителям 445 млрд руб. в год в ценах 2013 года, к такому выводу пришли экономисты, пишет "Коммерсантъ".
Газета.Ru 03:23
Политика

МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс

RT на русском 27 октября в 23:15
Происшествия

В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям

РИА Новости вчера в 23:04
Происшествия

Роженица выпала из окна роддома в Екатеринбурге

Роженица из Екатеринбурга разбилась насмерть, выпав из окна роддома №40.
ТАСС 01:46
Общество

Количество моногородов в России может сократиться вдвое

По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета 00:30
Экономика

«Магнит» сократил планы по открытию магазинов «у дома»

Торговая сеть "Магнит" снизила прогноз по открытию магазинов формата "у дома" в текущем году с 1500 торговых точек до примерно 1200 (с учетом закрытий), говорится в квартальном отчете ритейлера.
Интерфакс 03:22
Наука

Ученые открыли новое полезное свойство кофе

Российская газета вчера в 23:10
Происшествия

В Челябинской области брошенный дома младенец умер от голода

REGNUM вчера в 14:47
Происшествия

Суд арестовал солдата, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье

Коммерсантъ вчера в 02:31
Общество

В Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц.
RT на русском вчера в 09:18
Происшествия

Девочку-подростка унизительно обыскали в торговом центре

Новости Горного Алтая вчера в 22:07
Армия и оружие

Комиссия Минобороны подняла по тревоге тысячи военнослужащих ВВО

Специальная комиссия Минобороны России проводит оценку боеготовности подразделений Восточного военного округа в Амурской области, Еврейской АО и Хабаровском крае.
REGNUM вчера в 22:59
Общество

Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов

Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.
REGNUM вчера в 03:42
Экономика

Акции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум

Акции «Норникеля» на Московской бирже выросли более чем на 6%, обновив исторический максимум.
Коммерсантъ вчера в 07:02
Общество

Superjob назвал причины сокрытия работодателями зарплат в вакансиях

Подавляющее большинство работодателей, используя в вакансиях формулировку «зарплата по договоренности», стремятся таким образом установить зарплату по итогам собеседования (65%) или из-за того, что зарплата оказывается ниже средней по рынку (11%), говорится в исследовании сервиса по поиску работу Superjob.
Коммерсантъ 03:00
Общество

В Екатеринбурге жители дома сплотились против инвалида

Жители элитного комплекса «Московский квартал» в Екатеринбурге сплотились против инвалида, которому управляющая компания предоставила больше привилегий.
Readovka.ru 03:36
Политика

Депутат Рады предрёк поражение Киева в случае газовой войны с Россией

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до «газовой войны», так как Киев в данном случае ждёт поражение.
RT на русском 01:30
Происшествия

После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды

Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.
RT на русском 03:37
Гаджеты

TNAA опубликовала полные характеристики Xiaomi Mi CC9 Pro

За автопортреты в Mi CC9 Pro отвечает 32-Мп камера.
3DNews 02:29
Политика

Трамп опубликовал фото раненной при ликвидации аль-Багдади собаки

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своём микроблоге в Twitter фотографию служебной собаки, принимавшей участие в спецоперации по ликвидации лидера «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
News.ru вчера в 17:51
Экономика

Бюджет Универсиады-2023 в Екатеринбурге может измениться

Расходы областного бюджета на Универсиаду (40 млрд рублей в ближайшие три года) будут компенсированы федеральным правительством, добавил Куйвашев.
REGNUM 03:07
Общество

Торговым сетям массово отказывают в продлении лицензии на продажу алкоголя

Крупные торговые сети получают отказы в продлении или выдаче лицензии на продажу алкоголя, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник на рынке.
Газета.Ru 03:44
Шоу-бизнес

Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным

Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.
Вечерний курьер вчера в 11:36
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