Экономика
Daily StormМинэкономразвития предложило по-новому учитывать бедность в России
Минэкономразвития намерено изменить порядок учета бедности в России. Согласно новому проекту, разработанному ведомством, с 2020 года Росстат будет обрабатывать также данные, полученные от Федеральной налоговой службы (ФНС) и Пенсионного фонда России (ПФР).
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с чего всё началось
Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.РБК28 октября в 17:00
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ПФР заявил об участии в разработке методики определения нуждающихся россиян
РИА Новости29 октября в 10:58
Власти РФ предложили изменить подход к учету бедности в стране
Московский Комсомолец28 октября в 19:16
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На Сахалине проверят данные о кулачных боях подростков
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Армия и оружие
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Пентагон опубликовал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади.
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Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам о поставках на Украину газа по значительно сниженным ценам.
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В Волгограде женщина бросила грудную дочь у поликлиники
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