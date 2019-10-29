Экономика

Daily StormDaily StormМинэкономразвития предложило по-новому учитывать бедность в России

Минэкономразвития намерено изменить порядок учета бедности в России. Согласно новому проекту, разработанному ведомством, с 2020 года Росстат будет обрабатывать также данные, полученные от Федеральной налоговой службы (ФНС) и Пенсионного фонда России (ПФР).
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с чего всё началось

Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России

Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.
РБК28 октября в 17:00

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Нужно объявить кредитную амнистию для населения: эксперт об уровне бедности

REGNUM00:05

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 01:03

ПФР заявил об участии в разработке методики определения нуждающихся россиян

РИА Новостивчера в 10:58

Росстат пояснил сообщения об изменении подхода к учету бедности

Газета.Ruвчера в 13:24

Минэкономразвития намерено изменить подход к учёту бедности

RT на русском28 октября в 20:18

Минэкономики предложило изменить подход к учету бедности

Коммерсантъ28 октября в 19:23

Власти РФ предложили изменить подход к учету бедности в стране

Московский Комсомолец28 октября в 19:16
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Киев отказался от повторной заявки на план действий по членству в НАТО

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Как сообщает издание Motoring со ссылкой на представителей японского бренда, Toyota Land Cruiser нового поколения получит мотор V6 и обзаведется гибридной модификацией.
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В ведомстве сообщили, что Анкара отвергает резолюцию о признании геноцида армян, а также, что этот документ не имеет никаких исторических и правовых основания и юридической силы.
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Президент Чили объявил об отмене саммита АТЭС

Президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что власти приняли решение отказаться от проведения саммита АТЭС в ноябре и климатического форума в декабре.
RT на русском 10:24
Экономика

Bitcoin и другие. Когда рынок криптовалют обновит максимум стоимости

Первая в истории криптовалюта установила исторический максимум стоимости в $20 000 декабре 2017 г. после запуска Bitcoin-фьючерсов на биржах CME и CBOE.
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Международная биеннале современного искусства открылась в Третьяковке

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Подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» впервые провёл пуски баллистической ракеты «Булава».
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СК возбудил уголовное дело после драки в детском саду Ярославля

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Общество

Forbes узнал о проспоренном миллиардером Гордеевым $1 млн

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Верховная рада Украины на заседании в среду, 30 октября, приняла постановление о переименовании города Переяслав-Хмельницкий Киевской области.
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Путин прибыл в Будапешт на переговоры с Орбаном

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Будапешт, где состоятся его переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
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Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете

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В Петербурге умерла заслуженная артистка России Елена Гаудасинская

Заслуженная артистка России, заведующая кафедрой концертмейстерского мастерства Елена Гаудасинская скончалась в Петербурга на 53-м году жизни.
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«Вывод и распил российских денег»: о списании африканских долгов

В ходе форума Путин заявил, что РФ списала 20 млрд долларов долгов африканским странам.
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В понедельник Арбитражный суд Москвы объявил банкротом компанию «Ангстрем-Т», занимавшуюся производством микрочипов и получившую госфинансирование на 1 млрд долларов.
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Экономика

Россиянам разъяснили новую пенсионную систему

Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
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В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье

Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье.
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Гендиректор «Зенита» прокомментировал слухи о трансфере Жесуса

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У крупнейшего владельца уличных рекламных щитов сменились собственники

Сделка по продаже 48,57% группы Russ Outdoor закрыта, сообщили РБК три источника на рынке наружной рекламы и подтвердил представитель Russ Outdoor.
РБК 09:50
Общество

Акционеры «Совхоза имени Ленина» отсудили у Грудинина миллиард рублей

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