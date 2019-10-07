Экономика
RT на русскомМинэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предлагает увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на соответствующий законопроект. Отмечается, что Налоговый кодекс подразумевает проведение ведомством ежегодной индексации с учётом изменения потребительских цен.
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с чего всё началось
Минэкономики выступило за увеличение единого налога на вмененный доход (ЕНВД), заменяющий налоги патент и торговый сбор на 4,9% в 2020 году, следует из проекта приказа на портале проектов нормативных правовых актов.Коммерсантъвчера в 14:14
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Минэкономики предложило крупнейшее с 2015 года увеличение налогов на малый бизнес
Коммерсантъвчера в 14:14
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В начале августа 2019 года на техобслуживание был также выведен спутник "Глонасс-М" №717. Еще один спутник (№742) был выведен 26 августа.
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На опубликованном на личной странице Брежневой в социальной сети "Инстаграм" видео из сториз певица вместе с подругой вовсю подпевает исполнителю.
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На своей странице в Instagram Равшана Куркова разместила пост, в котором рассказала, как поддерживает фигуру.
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Наталья Бочкарева вышла на связь после слухов об исчезновении
Ранее СМИ со ссылкой на соседей Бочкаревой сообщили об исчезновении актрисы – якобы она перестала выходить на связь и появляться на улице.
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Сегодня, если торговые сети начнут передавать продукты на благотворительность, им придется заплатить налог на прибыль 20% и НДС.
Политика
Штайнмайер пояснил суть формулы его имени по Донбассу
На прошлой неделе, 1 октября, по результатам заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе полпред России Борис Грызлов сообщил, что все стороны согласовали «формулу Штайнмайера» для ее закрепления в украинском законодательстве, отметив, что «таким образом согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей».
Общество
Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер
Вслед за врачами в массовом порядке решили уволиться и медсестры столичного онкоцентра им. Николая Блохина.
Недвижимость
Новостройки в России подорожали почти на 12% за год
С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».
Политика
Конгрессмен заявил о планах США выйти из Договора по открытому небу
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Поздравление Путина с днем рождения появилось в небе над Голливудом
Жители американского Лос-Анджелеса (штат Калифорния) выложили в Instagram фотографии и видеозаписи того, как неизвестный самолет начертил в небе над Голливудом хештег VVР67.
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Джим Керри опубликовал карикатуру на Зеленского и Трампа
Голливудский актер Джим Керри выложил в Twitter карикатуру на президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
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М. Шевченко ― Хотя сегодня или вчера, по-моему, в Бурятии был митинг большой в поддержку шамана.
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В Барнауле уже неделю не могут закопать могилы безродных детей
Как уже сообщало ИА REGNUM, хоронить всех безродных, усопших в Барнауле, на кладбище во Власихе начали с 2005 года.
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Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные
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Школьник с «прической Ибрагимовича» встретился с Дзюбой
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Политика
Допрошенная ФБР депутат Госдумы покинула США
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Футбол
Тедеско завершил переговоры со «Спартаком»
Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.
Политика
Российский космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию
Происшествия
Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев
В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.