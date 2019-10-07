с чего всё началось

Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. В соответствии с Налоговым кодексом, ведомство ежегодно проводит индексацию с учетом изменения потребительских цен.

В Минэкономразвития предложили повысить налоги на малый бизнес

Политика Путин заявил, что не интересуется положением Зеленского Президент России Владимир Путин заявил, что его не интересует положение, в котором оказался его украинский коллега Владимир Зеленский.

Экономика «Кавказский парадокс» выявили исследования о прибыли компаний Как пояснила председатель совета директоров сети FinExpertiza Елена Трубникова, в северокавказских республиках на самом деле много компаний, которые получают прибыль, однако размер этой прибыли невелик.

Шоу-бизнес 10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали В Москву телеведущая прилетела вовремя. Ксения сообщила, что в минувшую пятницу ее старшая дочь Маруся перенесла экстренную операцию.

Политика Путин повысил зарплаты президенту и премьеру Российский лидер Владимир Путин подписал указ о повышении на 4,3% зарплаты президенту и председателю правительства России.

Происшествия На Украине умерли сиамские близнецы, родившиеся неделю назад Сиамские близнецы - девочки с двумя головами и одним телом - родились на 33 неделе беременности в роддоме украинского города Черновцы в ночь на 28 сентября.

Общество Работники оборонных заводов в Приморье выйдут на митинги В городах Арсеньев и Большой Камень выйдут на митинги заявить о своих правах работники оборонных заводов «Прогресс» и «Звезда», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Политика Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.

Шоу-бизнес Директор Анастасии Заворотнюк сообщил последние сведения об актрисе Директор актрисы Стас Христов заявил телеканалу НТВ, что Анастасия Заворотнюк и ее окружение просят прекратить спекуляции вокруг здоровья, призывают верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ.