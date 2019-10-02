с чего всё началось

Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. В соответствии с Налоговым кодексом, ведомство ежегодно проводит индексацию с учетом изменения потребительских цен.

Футбол Тедеско завершил переговоры со «Спартаком» Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.

Технологии В Роскомнадзоре назвали сроки победы над Telegram Роскомнадзор создает новую систему противодействия распространению запрещенной информации, которая поможет полностью заблокировать в России мессенджер Telegram.

Шоу-бизнес Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк Врач-онколог центра имени Блохина Игорь Долгополов предположил, с чем может быть связана выписка актрисы Анастасии Заворотнюк.

Политика Совфед анализирует данные о подготовке беспорядков в Москве Совфед получил данные, указывающие на подготовку беспорядков в российской столице во время выборов в Мосгордуму и начал их анализировать.

Экономика Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Гаджеты Microsoft решила оставить Windows в прошлом СМИ сообщили, что Microsoft станет уделять операционной системе Windows меньше внимания и сосредоточится на развитии сервисов и приложений.

Происшествия Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.

Транспорт Суд запретил «Победе» платную регистрацию в зарубежных аэропортах Московский городской суд признал незаконной платную регистрацию на стойке в зарубежных аэропортах для пассажиров авиакомпании «Победа», поддержав требование столичной межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).

Космос Сатурн обогнал Юпитер по количеству спутников Сатурн обогнал Юпитер по количеству спутников на орбите. Об этом 7 октября сообщил Центр Карнеги.

Армия и оружие Националисты выдвинули Зеленскому ультиматум по Донбассу Президенту Украины Владимиру Зеленскому местные националисты поставили условие: если Вооруженные силы страны отойдут согласно "формуле Штайнмайера" от линии разграничения в Золотом (рубеж на Луганщине) и в районе Петровское (ДНР), то эти населенные пункты займут представители добробатов.

Общество Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.

Авто Спортивные модели Volkswagen получат новый логотип Значок R-Line приобретает новый облик и впервые будет представлен на Atlas Cross Sport R-Line 11 октября.

Политика Президент Эквадора покинул столицу из-за протестов Правительство и президент Эквадора покинули столицу страны Кито из-за массовых протестов против президента Ленина Морено, сообщает издание El Mundo.