с чего всё началось

Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. В соответствии с Налоговым кодексом, ведомство ежегодно проводит индексацию с учетом изменения потребительских цен.

Общество В России могут запретить крафтовое пиво В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.

Экономика Росфинмониторинг предупредил россиян о псевдоброкерах Росфинмониторинг предупредил россиян о случаях мошенничества со стороны иностранных псевдоброкеров, предлагающих услуги по удаленной торговле на финансовых рынках.

Общество В ночь на 9 октября россияне увидят первый октябрьский звездопад В Московском планетарии рассказали, что россияне в ночь на 9 октября увидят метеоритный поток Дракониды, который станет первым из двух потоков, активных в октябре.

Происшествия Саратовских полицейских заподозрили в пытках задержанного утюгом В Саратове троих полицейских заподозрили в пытках задержанного мужчины утюгом, передает РИА "Новости" со ссылкой на прокуратуру региона.

Кино В столице завершен Comic Con Russia 2019 Завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019, который проходил с 3 по 6 октября в "Крокус Экспо".

Политика Путин поручил оценить расходы на новой системе оплаты труда медикам Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ провести оценку дополнительных расходов бюджетов на поэтапный переход к новой отраслевой системе оплаты труда медикам, документ опубликован на сайте Кремля.

Политика Китай отказался расследовать дело Байдена по просьбе Трампа МИД Китая отклонил призыв президента США Дональда Трампа провести расследование в отношении вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера, так как Пекин придерживается принципа невмешательства в дела других стран.

Общество Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.

Авто «АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» летом 2020 года начнет продажи новой модели автомобиля под названием Van.