с чего всё началось

Минэкономразвития предлагает увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на соответствующий законопроект. Отмечается, что Налоговый кодекс подразумевает проведение ведомством ежегодной индексации с учётом изменения потребительских цен.

Общество Нобелевскую премию по медицине присудили за исследование клеток Нобелевскую премию в области медицины и физиологии получили американский онколог Уильям Кэлин, британский ученый Питер Рэтклифф и американский ученый-медик и Грегг Л. Семенза.

Кино В столице завершен Comic Con Russia 2019 Завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019, который проходил с 3 по 6 октября в "Крокус Экспо".

Культура В Китае заблокировали мультсериал «Южный парк» Речь идет о второй серии 23-го сезона, которая называется "Банда в Китае".

Общество Врач перечислил признаки рака на теле человека Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.

Политика Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву Ранее президент России Владимир Путин подписал несколько указов о повышении зарплат лиц, замещающих государственные должности страны.

Политика Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".

Армия и оружие Трамп заявил, что США пора выйти из «бесконечных войн» в Сирии Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в своем Twitter написал, что настало время выйти из бесконечных войн в Сирии.

Экономика В России иностранцам запретят торговать на рынке Полный запрет наложен на занятость мигрантов в розничной торговле в нестационарных торговых объектах, в аптеках, на рынках и любой другой торговлей вне магазинов, палаток и рынков.

Шоу-бизнес В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.

Единоборства Макгрегор бросил вызов Нурмагомедову Ирландец Конор Макгрегор предложил россиянину Хабибу Нурмагомедову провести поединок на турнире UFC в Москве.

Футбол Тедеско завершил переговоры со «Спартаком» Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.

Недвижимость Новостройки в России подорожали почти на 12% за год С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».

Политика Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе проходящего в Австрии международного форума Salzburg Europe Summit напомнил о том, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.

Политика Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами у россиян Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили работу на несколько часов из-за невыдачи виз дипломатам из России и других стран.

Кино Вышел первый трейлер биографического фильма о Децле Опубликован трейлер громко ожидаемого документального фильма журналиста Романа Супера "С закрытыми окнами", ленты, посвященной Кириллу Толмацкому, более известному как Децл.

Гаджеты Глава HTC считает инвестиции в VR причиной неудач на рынке смартфонов Генеральный директор тайваньской HTC Ив Мэтр заявил, что компания потерпела неудачу на рынке смартфонов из-за того, что сделала ставку на инновации в виртуальной реальности.

Шоу-бизнес Наталья Бочкарева вышла на связь после слухов об исчезновении Ранее СМИ со ссылкой на соседей Бочкаревой сообщили об исчезновении актрисы – якобы она перестала выходить на связь и появляться на улице.

Политика Трамп обвинил Пелоси в госизмене и призвал к ее импичменту Президент США Дональд Трамп выступил с обвинениями в государственной измене в адрес спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Политика На губернаторов примеряют отставки Среди возможных кандидатов на отставку называют также Владимира Илюхина (Камчатский край), Михаила Игнатьева (Республика Чувашия), Игоря Орлова (Архангельская область) и Анатолия Артамонова (Калужская область).

Политика Штайнмайер пояснил суть формулы его имени по Донбассу На прошлой неделе, 1 октября, по результатам заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе полпред России Борис Грызлов сообщил, что все стороны согласовали «формулу Штайнмайера» для ее закрепления в украинском законодательстве, отметив, что «таким образом согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

Армия и оружие Минобороны раскрыло свои планы на городские автобусы в случае войны Согласно документу, среди прочего «призыву» подлежат автобусы, специализированные пассажирские транспортные средства, грузовики, а также транспортные средства повышенной проходимости, квадроциклы, мотовездеходы и снегоходы.

Шоу-бизнес 10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали В Москву телеведущая прилетела вовремя. Ксения сообщила, что в минувшую пятницу ее старшая дочь Маруся перенесла экстренную операцию.

Происшествия В Барнауле уже неделю не могут закопать могилы безродных детей Как уже сообщало ИА REGNUM, хоронить всех безродных, усопших в Барнауле, на кладбище во Власихе начали с 2005 года.

Общество СМИ узнали детали исков столичного управления МВД к оппозиционерам В пресс-службе Симоновского районного суда сообщили детали исков Главного управления МВД по Москве к основателю ФБК Алексею Навальному и его сторонникам, пишет «Коммерсантъ».