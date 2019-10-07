Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМинэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес

Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. В соответствии с Налоговым кодексом, ведомство ежегодно проводит индексацию с учетом изменения потребительских цен.
Читать в источнике
Комментировать614
с чего всё началось
Минэкономики выступило за увеличение единого налога на вмененный доход (ЕНВД), заменяющий налоги патент и торговый сбор на 4,9% в 2020 году, следует из проекта приказа
 на портале проектов нормативных правовых актов.
Коммерсантъ14:14

Подробнее о событии

Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес

РИА Новости14:51

Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес

RT на русском17:15

Минэкономразвития объяснило рост налогов на малый бизнес

РБК18:01

Минэк предложил увеличить налоги на малый бизнес с 2020 года

Известия15:27

В правительстве объяснили рекордный рост налогов для малого бизнеса

URA.Ru18:48

Минэкономики предложило крупнейшее с 2015 года увеличение налогов на малый бизнес

Коммерсантъ14:14

В МЭР предложили с 2020 года увеличить налоги на малый бизнес на 4,9%

ТАСС13:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 23:24, Ашберн
Футбол

Комбаров назвал причину отставки Кононова

Защитник самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров назвал причины отставки Олега Кононова с поста главного тренера московского "Спартака".
Газета.Ru 09:32
Энергетика

Новак назвал цену на нефть в $100 за баррель делом прошлого

В Минэнерго России назвали цену на нефть в $50 за баррель справедливой.
Газета.Ru 08:15
Происшествия

На Украине умерли сиамские близнецы, родившиеся неделю назад

Сиамские близнецы - девочки с двумя головами и одним телом - родились на 33 неделе беременности в роддоме украинского города Черновцы в ночь на 28 сентября.
ТАСС 07:47
Транспорт

Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли

Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:55
Экономика

В Китае вырастили свинью размером с медведя

Lenta.ru 08:43
Происшествия

Пять человек пострадали в ходе конфликта на рынке в Новосибирске

Пять человек пострадали в ходе конфликта на крупнейшем в Новосибирске рынке Хилокский, двое госпитализированы.
RT на русском 08:31
Футбол

Александр Егоров: «Пенальти на Миранчуке назначен верно»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что пенальти на 45-й минуте матча «Локомотив» — «Арсенал» (2:1) назначен верно.
Спорт-Экспресс 09:19
Политика

«Морской старт» собрались перенести из США в Россию

Пусковую платформу проекта «Морской старт» подготовили к транспортировке из США в Россию.
Lenta.ru 20:56
Армия и оружие

Власти США внесли ясность в ситуацию с выводом войск из Сирии

Как уточняется, вывод американских военных из зоны операции ВС Турции на северо-востоке Сирии не предполагает уход американских войск из этой страны.
Газета.Ru 18:29
Шоу-бизнес

Преобразившаяся Лариса Долина вышла в свет и собрала комплименты

Сама Долина не ведет социальных сетей, поэтому поклонники певицы чаще видят свежие фотографии Ларисы на страничках ее коллег.
Uznayvse.ru вчера в 07:17
Происшествия

В центре Читы обнаружили расчлененное тело 19-летней девушки

РИА Новости вчера в 07:42
Здоровье

В Приморье выявлен очередной очаг вируса африканской чумы свиней

REGNUM 21:49
Политика

Глава МИД Украины назвал три сценария развития ситуации в Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от контроля над регионом, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
РИА Новости 21:19
Политика

Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе проходящего в Австрии международного форума Salzburg Europe Summit напомнил о том, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
РИА Новости 20:27
Политика

Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву

Ранее президент России Владимир Путин подписал несколько указов о повышении зарплат лиц, замещающих государственные должности страны.
РБК 21:51
Единоборства

Узбекский боец ММА скончался после поединка в Грозном

Боец смешанных единоборств (ММА) из Узбекистана Бекзод Нурматов умер после боя с российским спортсменом.
VSE42.RU 19:53
Происшествия

Автобус после ДТП загорелся в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве

На севере Москвы в тоннеле загорелся автобус, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 07:50
Шоу-бизнес

Лиза Галкина показала привязанность к цветочным ободкам

Лиза Галкина украсила свою очаровательную голову ободком с коралловыми цветами, которые подчеркивают яркий принт ее платья.
Телепрограмма 14:08
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева вышла на связь после слухов об исчезновении

Ранее СМИ со ссылкой на соседей Бочкаревой сообщили об исчезновении актрисы – якобы она перестала выходить на связь и появляться на улице.
РИА Новости 22:14
Космос

Опубликованы фото обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад

Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) показал одни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад.
Москва 24 14:52
Политика

ФБР допросило депутата Госдумы в Нью-Йорке

Российский посол в США Анатолий Антонов рассказал, что сотрудник Федерального бюро расследований остановил и допросил депутата Госдумы и журналиста Ингу Юмашеву, приехавшую на форум "Диалог Форт-Росс" в Нью-Йорк.
Газета.Ru 05 октября в 21:06
Шоу-бизнес

Дочь Кирилла Сафонова вышла замуж

Кирилл Сафонов помогает дочери в организации свадьбы.
StarHit.ru вчера в 14:00
Политика

Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами у россиян

Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили работу на несколько часов из-за невыдачи виз дипломатам из России и других стран.
РИА Новости 15:45
Происшествия

В России впервые оштрафовали за курение на балконе

Lenta.ru 05:29
Общество

Врач перечислил признаки рака на теле человека

Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Газета.Ru 18:08
Единоборства

Головкин по очкам победил Деревянченко

В главном поединке вечера профессионального бокса, который состоялся в Нью-Йорке на арене «Madison Square Garden», Геннадий Головкин из Казахстана победил украинца Сергея Деревянченко единогласным решением судей.
Metaratings вчера в 02:01
Армия и оружие

Обнародован сценарий ядерной войны в 2025 году

Потенциальная ядерная война, которая может разразиться в 2025 году, унесет жизни от 50 до 125 млн человек за неделю.
SakhalinMedia.ru 05 октября в 09:30
Наука

Названы самые безопасные страны при апокалипсисе

В качестве сценария апокалипсиса рассматривалась пандемия из-за генетических разработок в области биотехнологий.
Клопс вчера в 05:48
Гаджеты

Китайский смартфон Redmi Note 8 Pro доступен для приобретения в России

NewInform 22:25
Армия и оружие

В США разработали план по сдерживанию России в Черном море

Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости 02:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное