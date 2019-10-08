с чего всё началось

Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. В соответствии с Налоговым кодексом, ведомство ежегодно проводит индексацию с учетом изменения потребительских цен.

Общество В России могут запретить крафтовое пиво В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.

Политика Новым главой ФСИН стал бывший сотрудник ФСБ из Красноярска Новым главой Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) стал бывший глава управления ФСБ по Красноярскому краю Александр Калашников, следует из информации в разделе «руководство» на сайте ведомства.

Политика Кремль оценил идею подключения США к «нормандскому формату» Идеи подключения США к «нормандскому формату» по Украине не находят поддержки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Общество Нобелевскую премию по физике получили астрономы Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2019 год стали Джим Пиблс - за теоретические открытия в физической космологии.

Армия и оружие ВС России получили более 2,3 тысяч единиц военной техники в этом году Свыше 2,3 тысяч единиц новой и модернизированной военной техники уже получили Вооруженные силы Российской Федерации в 2019 году.

Здоровье Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена» В Краснодарском крае девочке из США Луне Феннер сделали первую операцию по удалению родимого пятна на лице.

Шоу-бизнес СМИ сообщили о выписке Заворотнюк из больницы Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники в Москве. Об этом во вторник, 8 октября, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник.

Финансы Доля рубля в иностранных активах банков выросла до пятилетнего рекорда За второй квартал 2019 года доля рубля в иностранных активах российского банковского сектора выросла на 0,7 п.п. и достигла рекордного с третьего квартала 2014 года уровня 13,4%, свидетельствует статистика ЦБ.

Культура В 33 года умерла актриса Марина Куклина из «Возвращения Мухтара» Украинская актриса Марина Куклина ушла из жизни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ее коллегу Римму Зюбину.

Армия и оружие ВВС Турции атаковали базу курдов на севере Сирии Ранее телеканал «360» сообщал со ссылкой на сирийские СМИ, что турецкие ВВС ударили по контрольно-пропускному пункту на рубеже между Сирией и Ираком.

Наука Ученые приручили вихри Джозефсона Ученые из лаборатории топологических квантовых явлений в сверхпроводящих системах МФТИ решили применить магнитно-силовой микроскоп (МСМ) для изучения джозефсоновских вихрей в системе из двух сверхпроводящих контактов из ниобия, и прослойки из меди (Nb/Cu/Nb), играющей роль слабой связи.

Общество Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".

Политика Депутат Госдумы Юмашева прокомментировала допрос ФБР Депутат Госдумы Инга Юмашева прокомментировала допрос ФБР в аэропорту Нью-Йорка, передает РИА "Новости".

Финансы ВТБ отказался от приема вкладов в евро ВТБ не первый банк, который отказался от приема вкладов в евро. Ранее такие решения приняли "Авангард", Ситибанк, Альфа-банк и Сбербанк.

Армия и оружие В США опубликовали план по сдерживанию России в Черном море Американский аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, в котором представлена стратегия безопасности в Черном море.

Происшествия ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США Федеральное бюро расследований (ФБР) США назвало серийного убийцу с самым большим числом жертв.

Общество Врач перечислил признаки рака на теле человека Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.

Политика В конгрессе заявили о планах США выйти из Договора по открытому небу Председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгель заявил, что «глубоко обеспокоен сообщениями, что администрация Трампа рассматривает выход из Договора по открытому небу».

Политика Путин и Шойгу собрали грибы в сибирской тайге Каждый взял себе подарок из тайги. Владимир Путин нашел забавный гриб, к которому приклеилась шишка, а Сергей Шойгу выкопал куст брусники.

Экономика Нацпарк «Угра» получит больше 30 миллионов на развитие туризма 8 нацпарков получат более 100 миллионов рублей на создание инфраструктуры в 2019 году, сообщил директор департамента госполитики и регулирования в сфере развития ООПТ Минприроды России Иван Шмаков.

Шоу-бизнес Дочь Ксении Бородиной перенесла экстренную операцию Марусю, старшую дочь телеведущей Ксении Бородиной, экстренно прооперировали. Девочку доставили в больницу прямо из школы.