Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМинэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес

Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. В соответствии с Налоговым кодексом, ведомство ежегодно проводит индексацию с учетом изменения потребительских цен.
Читать в источнике
Комментировать1192
с чего всё началось
Минэкономики выступило за увеличение единого налога на вмененный доход (ЕНВД), заменяющий налоги патент и торговый сбор на 4,9% в 2020 году, следует из проекта приказа
 на портале проектов нормативных правовых актов.
Коммерсантъвчера в 14:14

Подробнее о событии

Льготы окупятся

Российская газета05:00

Минэкономики предложило крупнейшее с 2015 года увеличение налогов на малый бизнес

Коммерсантъвчера в 14:14

В правительстве объяснили рекордный рост налогов для малого бизнеса

URA.Ruвчера в 18:48

Минэкономразвития объяснило рост налогов на малый бизнес

РБКвчера в 18:01

Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес

РИА Новостивчера в 14:51

У российских властей не получилось не повысить налоги

Lenta.ru04:55

В МЭР предложили с 2020 года увеличить налоги на малый бизнес на 4,9%

ТАССвчера в 13:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7023 источника, обновлено в 08:26, Ашберн
Происшествия

Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев

Газета.Ru вчера в 14:15
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в убийстве студентки в Домодедово

По данным РИА Новости, обвиняемым в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана является бывший муж старшей сестры девушки — Павел.
BFM.ru 06:38
Происшествия

Мосгорсуд отменил приговор фигуранту дела «Нового величия» Ребровскому

Мосгорсуд отменил приговор фигуранту дела «Нового величия» Павлу Ребровскому.
Коммерсантъ 08:18
Армия и оружие

Иран предостерег Турцию от начала военных действий в Сирии

Официальный Тегеран предостерег Анкару от начала военной операции на территории Сирии.
NewInform 04:24
Шоу-бизнес

Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк

РИА Новости 06:56
Общество

В России могут запретить крафтовое пиво

В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Культура

Создатели «Южного парка» высмеяли запрет на показ мультсериала в Китае

Lenta.ru 06:00
Здоровье

Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

В Краснодарском крае девочке из США Луне Феннер сделали первую операцию по удалению родимого пятна на лице.
Газета.Ru 04:16
Происшествия

Завершено расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова

Завершено расследование дела директора подмосковного реабилитационного центра "Феникс", в котором перед смертью находился актер Дмитрий Марьянов.
Интерфакс 03:44
Происшествия

Младшая из сестер Хачатурян рассказала на камеру об убийстве отца

Ранее было опубликовано видео первых показаний сестер Хачатурян в квартире после убийства отца и телефонная запись, где средняя из сестер, Ангелина, звонит в полицию и рассказывает о случившемся.
Lenta.ru 08:04
Финансы

Официальный курс доллара на среду вырос до 64,87 рубля

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 67,7337 рубля.
ПРАЙМ 05:57
Общество

Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса

В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики.
Российская газета 05:58
Политика

В США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе

Газета.Ru вчера в 20:54
Футбол

Федун: совет директоров не обсуждал нового тренера «Спартака»

Член совета директоров московского "Спартака" Андрей Федун сообщил, что кандидатура нового главного тренера на нем не обсуждалась.
Газета.Ru 07:43
Происшествия

ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США

Федеральное бюро расследований (ФБР) США назвало серийного убийцу с самым большим числом жертв.
Известия 03:25
Энергетика

Минэнерго предупредило о риске падения спроса на нефть

«Прогнозируется замедление роста мирового спроса на нефть после 2025 года с возможным достижением пика спроса ранее 2030-х годов», — сказано в документе.
РБК 05:07
Шоу-бизнес

Дочь Ксении Бородиной перенесла экстренную операцию

Марусю, старшую дочь телеведущей Ксении Бородиной, экстренно прооперировали. Девочку доставили в больницу прямо из школы.
VSE42.RU вчера в 23:12
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
Общество

В Бразилии нашли бутылку с посланием от советских моряков

РИА Новости 04:26
Политика

Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США

Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации Геннадий Кузьмин, передает «РИА Новости».
РБК вчера в 16:46
Политика

Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Донбассе с 2014 года идет конфликт между Россией и Украиной.
РБК 04:46
Экономика

ФНС заявила о высоком уровне «серых» зарплат

Федеральная налоговая служба (ФНС) России обнаружила существенное расхождение данных о расходах россиян и их официальных доходах – это говорит о высоком уровне "теневых" зарплат в стране, которые требуют дополнительного внимания властей, заявила замглавы ведомства Светлана Бондарчук.
РИА Новости 05:04
Экономика

Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор

Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости 06:22
Шоу-бизнес

Состояние пережившего инсульт Бориса Моисеева заметно ухудшилось

Телеграм-канал «НеМалахов» отмечает, что Моисеев перестал реагировать на речь, движения стали вялые и замедленные.
Телепрограмма вчера в 06:11
Экономика

Зарплата таксистов в России за два года выросла в полтора раза

Средний доход таксистов в России с 2017 года вырос в полтора раза и достиг в 2019-м году 63 тыс. рублей в месяц, подсчитали эксперты Аналитического центра при правительстве Российской Федерации.
Известия 02:00
Гаджеты

AMD представила видеокарты Radeon RX 5500-й серии

IT-World вчера в 12:20
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

Ранее в ведомстве напомнили, что выходные в честь Дня народного единства станут последними длинными выходными в году.
Lenta.ru 05:56
Здоровье

Здоровью москвичей угрожает плохое питание и отсутствие активности

Главными факторами риска для здоровья у москвичей являются нерациональное питание и низкий уровень физической активности, сообщила замглавы департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская.
Москва 24 08:02
Спорт

Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене отреагировала на интервью президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина, в котором он заявил, что у него нормальные отношения со спортсменкой.
RT на русском вчера в 06:23
Финансы

Греф допустил введение отрицательных ставок по вкладам в долларах

Руководство Сбербанка обсуждает возможность введения отрицательных ставок по депозитам юридических лиц, номинированным не только в евро, но и в долларах.
РБК вчера в 04:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное