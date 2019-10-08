с чего всё началось

Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. В соответствии с Налоговым кодексом, ведомство ежегодно проводит индексацию с учетом изменения потребительских цен.

Общество В России могут запретить крафтовое пиво В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре Следующие длинные выходные придутся уже на новогодние каникулы — с 1 по 8 января. День народного единства отмечается с 2005 года.

Происшествия В Сбербанке выявили утечку данных о пяти тысячах кредитных карт Сбербанк выявил новый факт утечки данных кредитных карт клиентов — 5 тыс. учётных записей было продано одной из преступных групп в теневом интернете.

Политика В ОБСЕ напомнили, что Крым до Украины принадлежал России Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мартин Сайдик напомнил о том, что Крым до включения в состав Украинской ССР уже находился в составе России.

Экономика Счетная палата предложила изменить принцип господдержки кинематографа Счетная палата РФ предложила изменить принцип господдержки кинематографа: учитывать при распределении бюджетных субсидий создателям фильмов успешность проката их предыдущих картин, говорится в сообщении контрольного ведомства.

Общество Названы лауреаты Нобелевской премии по физике Лауреатами Нобелевской премии в области физики за 2019 год стали Джеймс Пиблз, Мишель Майор и Дидье Келоз.

Политика Европа недооценивает последствия выхода США из ДРСМД, заявил Пушков Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что в Европе не в полной мере осознают негативные последствия выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Энергетика Минск и Москва проведут переговоры по газу на этой неделе Минск и Москва на текущей неделе проведут переговоры по газовому контракту на 2020 год, заявил во вторник глава Минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич.