Экономика
РИА НовостиМинэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. В соответствии с Налоговым кодексом, ведомство ежегодно проводит индексацию с учетом изменения потребительских цен.
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с чего всё началось
Минэкономики выступило за увеличение единого налога на вмененный доход (ЕНВД), заменяющий налоги патент и торговый сбор на 4,9% в 2020 году, следует из проекта приказа на портале проектов нормативных правовых актов.Коммерсантъвчера в 14:14
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Минэкономики предложило крупнейшее с 2015 года увеличение налогов на малый бизнес
Коммерсантъвчера в 14:14
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Правительство Нидерландов решило прекратить называть себя Голландией и будет использовать только одно название — Нидерланды.