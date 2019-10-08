Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМинэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес

Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. В соответствии с Налоговым кодексом, ведомство ежегодно проводит индексацию с учетом изменения потребительских цен.
Читать в источнике
Комментировать1196
с чего всё началось
Минэкономики выступило за увеличение единого налога на вмененный доход (ЕНВД), заменяющий налоги патент и торговый сбор на 4,9% в 2020 году, следует из проекта приказа
 на портале проектов нормативных правовых актов.
Коммерсантъвчера в 14:14

Подробнее о событии

Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес

РИА Новостивчера в 14:51

У российских властей не получилось не повысить налоги

Lenta.ru04:55

В правительстве объяснили рекордный рост налогов для малого бизнеса

URA.Ruвчера в 18:48

Минэкономразвития объяснило рост налогов на малый бизнес

РБКвчера в 18:01

Льготы окупятся

Российская газета05:00

Минэкономики предложило крупнейшее с 2015 года увеличение налогов на малый бизнес

Коммерсантъвчера в 14:14

В МЭР предложили с 2020 года увеличить налоги на малый бизнес на 4,9%

ТАССвчера в 13:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7023 источника, обновлено в 09:40, Ашберн
Политика

В Госдуме за последний год почти не голосовали «против»

Не место для дискуссий Госдума VII созыва в подавляющем большинстве случаев голосовала за обсуждаемые законопроекты, депутаты из представителей граждан превратились в "заверителей", делают вывод эксперты Центра политической конъюнктуры во главе с Алексеем Чеснаковым в докладе "Бездействующая Госдума", с которым ознакомился РБК.
РБК 05:27
Здоровье

Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

В Краснодарском крае девочке из США Луне Феннер сделали первую операцию по удалению родимого пятна на лице.
Газета.Ru 04:16
Энергетика

Минэнерго предупредило о риске падения спроса на нефть

«Прогнозируется замедление роста мирового спроса на нефть после 2025 года с возможным достижением пика спроса ранее 2030-х годов», — сказано в документе.
РБК 05:07
Экономика

Россия и Турция подписали соглашение о расчетах в нацвалютах

Основной целью в Минфине назвали увеличение и постепенный переход к использованию рубля и лиры при расчетах между Россией и Турцией, создание соответствующей инфраструктуры финансового рынка и повышение привлекательности нацвалют для компаний.
РИА Новости 08:27
Происшествия

Мосгорсуд отменил приговор фигуранту дела «Нового величия» Ребровскому

Коммерсантъ 08:18
Политика

Путин и Шойгу провели отдых в тайге

Ранее, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин перед своим днем рождения отправится в тайгу.
Дождь вчера в 03:31
Шоу-бизнес

В сети появились отрывки из книги о Жанне Фриске

Книгу о Жанне Фриске, которая умерла от рака, написал ее друг Геннадий Куркин.
Gazeta.SPb вчера в 19:01
Происшествия

Следком возбудил уголовное дело против судьи из Анапы

Уголовное дело возбуждено в отношении судьи Анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева.
Радио Комсомольская правда 09:24
Политика

Песков отреагировал на слова Лукашенко о Донбассе

Как отмечается, представитель прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который ранее сказал, что в Донбассе воюют Россия и Украина.
Газета.Ru 06:14
Шоу-бизнес

Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк

Врач-онколог центра имени Блохина Игорь Долгополов предположил, с чем может быть связана выписка актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости 06:56
Футбол

Мамаев заявил, что поменял взгляды на жизнь после тюрьмы

News.ru вчера в 12:16
Армия и оружие

Трамп заявил, что США продолжат поддержку курдов в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не бросили курдов в Сирии и продолжат их поддерживать.
РИА Новости 09:13
Происшествия

После стрельбы на рынке в Новосибирске возбудили два уголовных дела

Два уголовных дела возбуждены по факту конфликта на Хилокском рынке в Новосибирске, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
ТАСС 06:56
Происшествия

Бизнесмен Павел Фукс объявлен в розыск

Полиция Москвы объявила в розыск бизнесмена, владельца "Мосситигрупп" Павла Фукса в рамках дела о мошенничестве, передает ТАСС.
Инфорос вчера в 09:21
Происшествия

Сбербанк выявил новые утечки данных карт своих клиентов

В начале октября «Коммерсантъ» сообщил о появлении в интернете объявлений о продаже личных данных клиентов Сбербанка.
РБК вчера в 14:53
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина продала обручальное кольцо для оплаты счетов

Оксана Воеводина, бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммеда V, недавно рассказала, что была вынуждена продать обручальное кольцо из-за финансовых проблем.
Discover24 07:09
Политика

Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США

Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации Геннадий Кузьмин, передает «РИА Новости».
РБК вчера в 16:46
Футбол

Ибрагимович забил супергол в последнем матче MLS

Life.ru вчера в 08:08
Общество

Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными

С 1 января 2020 года туалеты на российских вокзалах станут бесплатными.
Известия 05:33
Политика

Песков объяснил повышение зарплат Путина и Медведева

Повышение с октября зарплат президента, премьера, главы СК и генпрокурора плановое, сообщил в понедельник РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 18:29
Футбол

Тедеско покинул Россию, не подписав контракт со «Спартаком»

Немецкий специалист Доменико Тедеско, который в скором времени должен подписать контракт с московским "Спартаком", покинул Россию и улетел в Германию, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 09:00
Происшествия

Сестры Хачатурян показали, как убили своего отца

В соцсетях появились записи следственного эксперимента с участием сестер Ангелины, Марии и Кристины Хачатурян, в ходе которого они рассказали и показали, как расправились со своим отцом.
Вести.Ru 08:26
Общество

Уткин назвал Канделаки «немолодой» женщиной

Уткин сравнил Канделаки с колумбийской девушкой и опубликовал видео, где женщина в форму сборной Колумбии набивает мяч.
Pravda.Ru 05:38
Шоу-бизнес

Дочь Кирилла Сафонова вышла замуж

Кирилл Сафонов помогает дочери в организации свадьбы.
StarHit.ru 06 октября в 14:00
Шоу-бизнес

Дарья Клюкина показала видео со свадьбы с Владимиром Чоповым в Италии

Недавно знаменитость показала в Instagram видео со свадьбы в Италии.
OAnews 05 октября в 01:21
Футбол

Первый тренер Соболева: за Сашу теперь весь Барнаул болеет

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Крыльев Советов» и сборной России Александра Соболева, поделился мнением об успехах своего бывшего подопечного.
Чемпионат 04:43
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

Следующие длинные выходные придутся уже на новогодние каникулы — с 1 по 8 января. День народного единства отмечается с 2005 года.
РИА Новости 06:20
Политика

Абэ заявил о распространении на южные Курилы суверенитета Японии

Премьер-министр Японии заявил, что позиция официального Токио по этому вопросу остается неизменной: в его стране считают, что суверенитет Японии распространяется на южные Курилы.
Южный Федеральный 00:46
Спорт

IBU отказался восстанавливать в правах Союз биатлонистов России

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) отказался восстанавливать в правах Союз биатлонистов России (СБР).
Pravda.Ru 08:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное