с чего всё началось

Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. В соответствии с Налоговым кодексом, ведомство ежегодно проводит индексацию с учетом изменения потребительских цен.

Экономика Россия и Турция подписали соглашение о расчетах в нацвалютах Основной целью в Минфине назвали увеличение и постепенный переход к использованию рубля и лиры при расчетах между Россией и Турцией, создание соответствующей инфраструктуры финансового рынка и повышение привлекательности нацвалют для компаний.

Общество Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики.

Происшествия Бизнесмена Павла Фукса объявили в розыск Суд рассмотрит это ходатайство 11 октября, сообщает ТАСС. Бизнесмен обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Происшествия Суд арестовал обвиняемого в убийстве студентки в Домодедово По данным РИА Новости, обвиняемым в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана является бывший муж старшей сестры девушки — Павел.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк выписали из больницы Сегодня стало известно, что актрису выписали из частной столичной клиники, куда та попала в середине сентября.

Происшествия После стрельбы на рынке в Новосибирске возбудили два уголовных дела Два уголовных дела возбуждены по факту конфликта на Хилокском рынке в Новосибирске, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Шоу-бизнес Дочь Кирилла Сафонова вышла замуж Кирилл Сафонов помогает дочери в организации свадьбы.

Политика В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о Донбассе Ранее во вторник в ходе форума в Минске белорусский лидер заявил, что в Донбассе с 2014 года продолжается конфликт между Россией и Украиной.

Политика Дальневосточным губернаторам грозят отставки Пресс-службы губернаторов отставки отрицали, однако не так давно глава ЕАО попал в список аутсайдеров в рейтинге политической устойчивости глав регионов.

Экономика Медведев назвал требования к плану по ускорению экономического роста Минэкономразвития должно подготовить компактный и реализуемый план, в соответствии с которым экономика России будет расти более быстрыми темпами, заявил премьер Дмитрий Медведев.

Политика Georgian airways готовит иск против России из-за запрета полетов Грузинская авиакомпания Georgian airways планирует подать иск в Европейский суд против министерства транспорта России за "необоснованное прекращение полетов" и потребовать 25 миллионов долларов компенсации, заявил заявлении гендиректор авиакомпании Роман Бокерия.

Армия и оружие Песков: США не предупредили Россию о выводе войск из Сирии США не предупреждали Россию о выводе своих войск из Сирии, а Турция не уведомляла о вводе своего контингента на территорию страны, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Армия и оружие В Китае: Американская МБР «Trident II» в 10 раз надёжнее «Булавы» СМИ из КНР сравнило МБР Trident II, которые несут подводные крейсера «Огайо», с российской «Булавой», носителем которой являются ПЛ проекта «Борей».

Общество Мосгорсуд отменил решение о возврате в прокуратуру дела Серебренникова Мосгорсуд отменил решение о возврате в прокуратуру дела «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом 8 октября сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес В сети появились отрывки из книги о Жанне Фриске Книгу о Жанне Фриске, которая умерла от рака, написал ее друг Геннадий Куркин.

Политика В Госдуме заявили о возможном восстановлении авиасообщения с Грузией Авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено в самое ближайшее время, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре Следующие длинные выходные придутся уже на новогодние каникулы — с 1 по 8 января. День народного единства отмечается с 2005 года.

Экономика Клиенты РЖД предлагают отложить переход на кассетные подшипники Совет потребителей по вопросам деятельности ОАО «РЖД» попросил отложить намеченный на 2021 год переход всей железнодорожной отрасли на кассетные подшипники, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на решение заседания совета 3 октября.

Происшествия Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.

Политика Абэ заявил о распространении суверенитета Японии на южные Курилы Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что его страна считает, что её суверенитет распространяется на острова, расположенные в южной части Курил, и позиция Токио по этому поводу неизменна.

Политика Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о ранее принадлежавшем России Крыме Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе международного форума Salzburg Europe Summit в Австрии напомнил, что Крымский полуостров ранее уже принадлежал России.

Происшествия В Сбербанке выявили утечку данных о пяти тысячах кредитных карт Сбербанк выявил новый факт утечки данных кредитных карт клиентов — 5 тыс. учётных записей было продано одной из преступных групп в теневом интернете.

Здоровье Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена» В Краснодарском крае девочке из США Луне Феннер сделали первую операцию по удалению родимого пятна на лице.

Происшествия Сестры Хачатурян показали, как убивали отца Дело сестер Хачатурян Резонансное убийство произошло 27 июля прошлого года: в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе обнаружили тело 57-летнего мужчины со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.