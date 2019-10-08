с чего всё началось

Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. В соответствии с Налоговым кодексом, ведомство ежегодно проводит индексацию с учетом изменения потребительских цен.

Происшествия В Москве найден мертвым медалист Олимпиады по теннису Российский теннисист и призер юношеских Олимпийских игр Михаил Бирюков был найден мертвым в московской квартире.

Общество В онкоцентре Блохина ответили на «массовые увольнения медсестер» Ранее в Twitter независимого профсоюза медработников «Альянс врачей» рассказали, что вслед за врачами из-за «нищенских зарплат» из онкоцентра будут массово увольняться медсестры.

Общество Разработан закон о блокировке электронной почты россиян В Госдуму внесен законопроект, предлагающий блокировать мессенджеры и электронную почту россиян за распространение запрещенной информации.

Авто Спортивные модели Volkswagen получат новый логотип Значок R-Line приобретает новый облик и впервые будет представлен на Atlas Cross Sport R-Line 11 октября.

Авто Mazda показал обновленный купе-кроссовер Mazda CX-4 Компания Mazda опубликовала первые официальные фотографии обновленной версии купе-кроссовера Mazda CX-4.

Путешествия Россияне раскупили все путевки в Турцию в октябре Ажиотаж по-прежнему продолжается, россияне ждут горящих путевок или снижения цен, но ни того, ни другого не будет, так как курорты Турции оказались слишком популярными.

Происшествия В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.

Финансы Самый точный аналитик по рублю дал новый прогноз Пока рубль остается лучшей валютной инвестицией года — с начала 2019-го он прибавил 7,4 процента.

Шоу-бизнес Онколог назвал причину выписки из больницы Заворотнюк Врач-онколог центра имени Блохина Игорь Долгополов считает, что выписка актрисы Анастасии Заворотнюк из больницы может быть либо перерывом в лечении, либо отсутствием эффекта от помощи врачей.

Политика Путин в день рождения повысил зарплаты себе и Медведеву В соответствии с указом № 481, подписанным 7 октября — в день рождения Путина, денежное вознаграждение президента России и председателя правительства «в целях обеспечения социальных гарантий» увеличивается с 1 октября 2019 года на 4,3%.

Интернет Telegram представил правила использования своего криптокошелька 8 октября на официальном сайте Telegram были опубликованы условия использования кошелька Gram.

Музыка Басков презентовал новый клип «Сердце на сердце» В Сети появился клип на новую песню Николая Баскова «Сердце на сердце», которую он недавно представил на фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга-2019».

Экономика Российские автодилеры выступили против повышения ставок утильсбора Российские автодилеры выступили против повышения ставок утилизационного сбора на автомобили.

Политика Путин обсудил с членами Совбеза РФ обострение на северо-востоке Сирии Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию на северо-востоке Сирии с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Политика Киев обвинил Россию в обмане трибунала по возврату украинских судов Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что Москва якобы передала Международному трибуналу по морскому праву недостоверную информацию по возврату трёх украинских военных кораблей, задержанных в Керченском проливе.

Общество Ученые выяснили, как на развитие рака влияет употребление грибов Регулярное употребление в пищу грибов снижает риск появления рака простаты, что становится особенно заметно в пожилом возрасте.

Спорт Россия передала WADA ответы по делу о данных московской лаборатории Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило объяснение от российской стороны по делу возможных махинациях данными московской лаборатории.

Кино Съемки биографического фильма о Началовой стартовали со скандала Съемки автобиографического фильма о покойной Юлии Началовой стартовали со скандала.

Финансы ЦБ: доступность жилья в России достигла исторического максимума С 1 апреля 2015 года, с момента локального минимума, рост индекса обусловлен улучшением на 66% кредитных условий: снижение уровня ставок по кредитам и рост длительности кредитов, и на 34% – прочими факторами, такими как рост уровня заработных плат относительно стоимости недвижимости.

Политика Путин поручил утвердить требования к структуре зарплат врачей Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить требования к структуре зарплаты медработников, сообщается на сайте Кремля.

Происшествия Расследование дела о смерти актёра Дмитрия Марьянова завершено В Московской области завершили расследование уголовного дела в отношении директора реабилитационного центра «Феникс» Оксаны Богдановой, где умер актёр Дмитрий Марьянов, сообщает пресс-служба СК России.

Общество В ночь с 8 на 9 октября ожидается необычный звездопад Наблюдающийся с 6 октября метеорный поток Дракониды достигнет пика в ночь с 8 на 9 октября, который станет первым из двух потоков, активных в октября.