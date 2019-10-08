с чего всё началось

Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. В соответствии с Налоговым кодексом, ведомство ежегодно проводит индексацию с учетом изменения потребительских цен.

Политика Песков отреагировал на слова Лукашенко о Донбассе Как отмечается, представитель прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который ранее сказал, что в Донбассе воюют Россия и Украина.

Общество Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики.

Здоровье В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена» Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.

Экономика В ФНС заявили о высоком уровне серых зарплат в России Федеральная налоговая служба (ФНС) России обеспокоена высоким уровнем теневых зарплат в стране, заявила замглавы ведомства Светлана Бондарчук.

Авто Компания Toyota представила новый внедорожный минивэн Granace Японская автомобильная компания Toyota представила новую модель Granace.

Экономика Россия и Турция подписали соглашение о расчётах в нацвалютах Министерства финансов России и Турции подписали соглашение о расчётах и платежах в национальных валютах.

Политика Госдума поддержала законопроект о закупке более дешевых лекарств Документ определяет для госзакупок, что является взаимозаменяемым лекарственным препаратом, пояснил член комитета Госдумы по охране здоровья, депутат фракции "Единая Россия" Александр Петров.

Игры Sony PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года Японская компания Sony выпустит новое поколение своей приставки Playstation 5 в конце 2020 года.

Здоровье В Волгограде представили передовой опыт профилактики ВИЧ Окружное совещание по профилактике СПИДа прошло в Волгограде.

Космос Curiosity обнаружил на Марсе высохшее соленое озеро Исследователи сравнили кратер Гейла на Марсе и земные соленые озера на плато Альтиплано в Южной Америке.

Шоу-бизнес Актриса Шарлиз Терон вывела сына на улицу в женском купальнике Американская актриса Шарлиз Терон прогулялась с семилетним приемным сыном Джексоном, одетым в женский купальник.

Шоу-бизнес Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк Врач-онколог центра имени Блохина Игорь Долгополов предположил, с чем может быть связана выписка актрисы Анастасии Заворотнюк.

Единоборства Узбекистанский боец ММА Нурматов умер после поединка в Грозном Узбекистанский боец смешанных единоборств (ММА) Бекзод Нурматов умер после поединка с россиянином Бесланом Исаевым на турнире Absolute Championship Akhmat 100, который прошел 4 октября в Грозном.

Шоу-бизнес Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения. Для общения актриса выбрала издание РБК.

Происшествия Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.

Экономика Зарплата таксистов в России за два года выросла в полтора раза Средний доход таксистов в России с 2017 года вырос в полтора раза и достиг в 2019-м году 63 тыс. рублей в месяц, подсчитали эксперты Аналитического центра при правительстве Российской Федерации.

Происшествия Суд арестовал обвиняемого в убийстве студентки в Домодедово По данным РИА Новости, обвиняемым в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана является бывший муж старшей сестры девушки — Павел.

Общество Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.

Кино Неизвестная Сигурни Уивер: лейтенант Рипли отмечает 70-летие Главной ролью в жизни голливудской актрисы Сигурни Уивер принято считать образ лейтенанта Рипли из научно-фантастической франшизы "Чужой".

Политика МИД Украины интерпретировал цели Киева в Донбассе Другие сценарии предполагают затягивание боевых действий или отказ от Донбасса, считает Пристайко.

Гаджеты Компания Microsoft решила больше не фокусироваться на ОС Windows Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла сообщил зарубежным СМИ, что работа над операционной системой Windows больше не является первостепенной, так как сейчас пользователи стремительно меняют ноутбуки и персональные компьютеры на мобильные устройства.

Политика На Северном Кавказе с начала года предотвратили 15 терактов Российские спецслужбы с начала года предотвратили на Северном Кавказе 15 терактов, были уничтожены 30 ячеек террористических формирований.

Армия и оружие Уникальный плавающий бронетранспортер-экскаватор замечен в ЛНР В качестве базы выбрали серийный на тот момент новый плавающий транспортер ПТС-3.