с чего всё началось

Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. В соответствии с Налоговым кодексом, ведомство ежегодно проводит индексацию с учетом изменения потребительских цен.

Политика ФБР допросило депутата Госдумы в Нью-Йорке Российский посол в США Анатолий Антонов рассказал, что сотрудник Федерального бюро расследований остановил и допросил депутата Госдумы и журналиста Ингу Юмашеву, приехавшую на форум "Диалог Форт-Росс" в Нью-Йорк.

Происшествия Возле крупного рынка в Новосибирске произошла массовая драка В Новосибирске около Хилокского рынка на улице Малыгина произошла массовая драка, в результате пострадал один человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя ГУ МВД по региону.

Общество Врач перечислил признаки рака на теле человека Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.

Финансы Международные резервы Украины в сентябре сократились на 2,6% Международные резервы Украины в сентябре уменьшились на 2,6% из-за выплат по госдолгу и по состоянию на 1 октября составили 21,4 миллиарда долларов, сообщила в понедельник пресс-служба украинского центробанка.

Кино Вышел трейлер четвертого сезона «Рика и Морти» Канал Adult Swim опубликовал трейлер нового четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти», создатели на своей официальной странице назначили старт сезона на 10 ноября.